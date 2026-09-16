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Kártyavárként dőlhetnek be az Oroszország elleni EU-szankciók egy nyugati nagyhatalom különalkuja miatt
Uniós források

Kártyavárként dőlhetnek be az Oroszország elleni EU-szankciók egy nyugati nagyhatalom különalkuja miatt

Portfolio
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Újabb törésvonal jelent meg az Európai Unió Oroszországgal szembeni szankciós politikájában, miután Franciaország egy orosz oligarcha listáról való levételét támogatja. Több tagállam attól tart, hogy a párizsi kezdeményezés veszélyes precedenst teremthet, és más országokat is saját kivételek követelésére ösztönözhet.

Franciaország egy hetet kapott uniós partnereitől annak megindoklására, hogy miért áll ki az orosz-üzbég milliárdos, Aliser Uszmanov uniós szankciós listáról való törlése mellett, és miként kerülhető el, hogy a lépés precedenst teremtsen más szankcionált oligarchák esetében – jelentette a Politico.

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Az EU-tagállamok nagykövetei hétfőn nem tudtak megállapodni Uszmanov listáról való eltávolításáról a zárt ajtók mögött tartott Coreper-ülésen. Öt, a tárgyalásokban részt vevő diplomata és tisztviselő szerint most Párizson a sor, hogy

megnyugtassa partnereit arról, hogy a lépés nem indít el láncreakciót, amely szétzilálná az Oroszországgal szembeni szankciókat. A nagykövetek szeptember 22-én ülnek össze újra.

"Ha Franciaország ezt megteszi, mások is előállnak majd a saját oligarcháikkal, akiket le kellene venni a listáról – és a kártyavár összedől" – fogalmazott egy magas rangú uniós tisztviselő. A külügyminiszterek kedden és szerdán egyeztettek Párizzsal az ügyről, de több diplomata is szkeptikusan nyilatkozott, különösen annak fényében, hogy Moszkva fokozza az ukrán civil infrastruktúra elleni csapásokat.

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Párizs eredetileg úgy állította be Uszmanov listáról való törlésének támogatását, mint Szlovákiának tett gesztust, amely régóta szorgalmazta ezt a lépést. Francia diplomaták azonban azóta az Élysée-palotától kapott kommunikációs iránymutatást követve elismerték, hogy

Párizsnak konkrét nemzetbiztonsági érdeke fűződik az ügyhöz, és pozitívan kíván válaszolni a hozzá forduló nemzetközi partnereknek.

A Financial Times értesülései szerint ez összefügghet az Azerbajdzsán – Üzbegisztán közeli szövetségese – által fogva tartott francia állampolgárok szabadon bocsátásával.

„Nem akarjuk azt az üzenetet küldeni, hogy ha valaki orosz oligarcha, és le akar kerülni a szankciós listáról, akkor fogjon túszul európaiakat” – reagált Thijs Reuten holland EP-képviselő. Más diplomaták megjegyezték, hogy a tagállamok saját érdekeinek érvényesítése a szankciós tárgyalásokon nem új jelenség, de Franciaországtól – amely az EU külpolitikai vezetőjének szerepére tör – más mércét várnak el.

Uszmanov esetében korábban Magyarország volt az egyik leghangosabb tiltakozó:

Orbán Viktor vezetése alatt több szankciós tárgyaláson követelték az oligarcha levételét a korlátozásokról szóló listáról.

A nagykövetek a hétfői ülésen nem kaptak részletes tájékoztatást a háttérben zajló alkuról, Párizs ugyanakkor azt állítja, hogy átláthatóan járt el, hiszen a tagállamokat már egy héttel korábban értesítette a nemzetbiztonsági okokról, és felajánlotta, hogy a megfelelő csatornákon keresztül további részleteket kérhetnek. Az EU 2022-ben vetett ki pénzügyi és utazási korlátozásokat Uszmanovra Ukrajna területi integritásának aláásása miatt, hivatkozva az orosz háborúnak nyújtott anyagi támogatására. Uszmanov tagadja a vádakat, és régóta kampányol a listáról való eltávolításáért.

Címlapkép forrása: EU

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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