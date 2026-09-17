22°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Ausztrália is követné Kanadát az Európai Unió kvázi-tagságába
Uniós források

Ausztrália is követné Kanadát az Európai Unió kvázi-tagságába

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Európai Unióban egy új, társult tagsági státusz kialakításának lehetősége is napirendre került, amelynek első kedvezményezettje Kanada lehet, Ausztráliában pedig már azt mérlegelik, hogy Canberra is követhetné Ottawa példáját – írja a Sydney Morning Herald. Egy dolog már biztos: Donald Trump amerikai elnök vámháborúja miatt egyre vonzóbb partner lesz az EU.

A konstrukció nem jelentene teljes jogú uniós tagságot, ugyanakkor a jelenleginél jóval szorosabb gazdasági és stratégiai együttműködést tenne lehetővé olyan, földrajzilag Európán kívüli országokkal, amelyek politikailag és gazdaságilag közel állnak az EU-hoz.

A felvetést elsősorban Kanada közeledése tette kézzelfoghatóvá, miután Donald Trump amerikai elnök kereskedelempolitikája arra ösztönözte Ottawát, hogy csökkentse az Egyesült Államoktól való gazdasági függőségét, és szorosabb kapcsolatokat építsen ki Európával. Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök szerdán nyilvánosan is felvetette, hogy

Kanada lehetne az EU első társult tagja, ami a kereskedelem mellett a védelemre, a kutatásra, a technológiára és más stratégiai területekre is kiterjeszthetné az együttműködést.

Canberrában is figyelemmel követik a kanadai modellt, Don Farrell ausztrál kereskedelmi miniszter pedig a lapnak azt mondta, hogy Ausztrália és Kanada hasonló irányba tart, ezért kormánya kíváncsian várja, milyen megállapodást tud Ottawa kialakítani Brüsszellel. Farrell szerint az Egyesült Államokban bevezetett vámok tartós változást jelezhetnek a világgazdaságban, ezért Ausztrália számára is egyre fontosabbá válhat az európai gazdasági kapcsolatok mélyítése.

Még több Uniós források

Készül az EU nagy terve: új szintre emelnék a közös adósságot

Brüsszel ultimátumot adott Pekingnek: októberig várják a lépéseket, vagy jön a válaszcsapás

Végveszélyben az autógyártás fellegvára: drasztikus lépéseket követelnek Brüsszeltől

Ennek közvetlen alapját az EU és Ausztrália között létrejött kereskedelmi megállapodás adhatja, amely a termékkategóriák túlnyomó részében lebontaná a két fél közötti vámokat, és jelentősen növelhetné az ausztrál exportot az európai piacra.

Canberra számára különösen a mezőgazdasági kivitel, valamint a kritikus nyersanyagok és ritkaföldfémek exportja lehet fontos, miközben az EU azért érdekelt a kapcsolat erősítésében, mert mérsékelni szeretné stratégiai függőségét Kínától.

A Sydney Morning Herald szerint ezért az ausztrál–uniós szabadkereskedelmi kapcsolat már nem feltétlenül a folyamat végpontja, hanem egy jóval szorosabb politikai és gazdasági együttműködés első lépcsője lehet. Amennyiben a kanadai társult tagsági modell valóban létrejön, az precedenst teremthetne Ausztrália számára is, és egy olyan új kapcsolati formát hozhatna létre az EU körül, amelyben a teljes jogú tagság nélkül is szorosan kapcsolódhatnának a blokkhoz Európán kívüli, hasonlóan gondolkodó államok.

Címlapkép forrása: Steve Christo/Corbis via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - itt a vége

Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett &amp; Platt (LEG) felvásárlását.Leggett &amp; Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Fórum

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Tisza-kormány: indulnak a vagyonosodási vizsgálatok, két letartóztatásról is döntöttek
EU-Kanada: nem csak egy udvariasabb harmadik szuperhatalmat építünk
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility