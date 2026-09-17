Ausztrália is követné Kanadát az Európai Unió kvázi-tagságába

A konstrukció nem jelentene teljes jogú uniós tagságot, ugyanakkor a jelenleginél jóval szorosabb gazdasági és stratégiai együttműködést tenne lehetővé olyan, földrajzilag Európán kívüli országokkal, amelyek politikailag és gazdaságilag közel állnak az EU-hoz.

A felvetést elsősorban Kanada közeledése tette kézzelfoghatóvá, miután Donald Trump amerikai elnök kereskedelempolitikája arra ösztönözte Ottawát, hogy csökkentse az Egyesült Államoktól való gazdasági függőségét, és szorosabb kapcsolatokat építsen ki Európával. Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök szerdán nyilvánosan is felvetette, hogy

Kanada lehetne az EU első társult tagja, ami a kereskedelem mellett a védelemre, a kutatásra, a technológiára és más stratégiai területekre is kiterjeszthetné az együttműködést.

Canberrában is figyelemmel követik a kanadai modellt, Don Farrell ausztrál kereskedelmi miniszter pedig a lapnak azt mondta, hogy Ausztrália és Kanada hasonló irányba tart, ezért kormánya kíváncsian várja, milyen megállapodást tud Ottawa kialakítani Brüsszellel. Farrell szerint az Egyesült Államokban bevezetett vámok tartós változást jelezhetnek a világgazdaságban, ezért Ausztrália számára is egyre fontosabbá válhat az európai gazdasági kapcsolatok mélyítése.

Ennek közvetlen alapját az EU és Ausztrália között létrejött kereskedelmi megállapodás adhatja, amely a termékkategóriák túlnyomó részében lebontaná a két fél közötti vámokat, és jelentősen növelhetné az ausztrál exportot az európai piacra.

Canberra számára különösen a mezőgazdasági kivitel, valamint a kritikus nyersanyagok és ritkaföldfémek exportja lehet fontos, miközben az EU azért érdekelt a kapcsolat erősítésében, mert mérsékelni szeretné stratégiai függőségét Kínától.

A Sydney Morning Herald szerint ezért az ausztrál–uniós szabadkereskedelmi kapcsolat már nem feltétlenül a folyamat végpontja, hanem egy jóval szorosabb politikai és gazdasági együttműködés első lépcsője lehet. Amennyiben a kanadai társult tagsági modell valóban létrejön, az precedenst teremthetne Ausztrália számára is, és egy olyan új kapcsolati formát hozhatna létre az EU körül, amelyben a teljes jogú tagság nélkül is szorosan kapcsolódhatnának a blokkhoz Európán kívüli, hasonlóan gondolkodó államok.

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