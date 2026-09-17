Brüsszel ultimátumot adott Pekingnek: októberig várják a lépéseket, vagy jön a válaszcsapás

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Az Európai Bizottság egyre tarthatatlanabbnak tartja a helyzetet, miután az EU Kínával szembeni árukereskedelmi hiánya már meghaladja a napi 1 milliárd eurót, Ursula von der Leyen bizottsági elnök pedig szerdai évértékelő beszédében úgy fogalmazott, hogy az egyensúlytalanság elérte a fordulópontot.

Maros Sefcovic kereskedelmi biztos csütörtökön Vang Ventao kínai kereskedelmi miniszterrel egyeztetett az Európába irányuló kínai export kezeléséről, az uniós vállalatok kínai piacra jutásáról, valamint a ritkaföldfémekre vonatkozó exportkorlátozásokról. Brüsszel továbbra is tárgyalásos megoldást keres, de

a Bizottság szerint az októberre tervezett pekingi találkozón már konkrét eredményeknek kell születniük, amelyek igazolják, hogy a hónapok óta tartó egyeztetések valóban változást hoznak.

Az uniós álláspont keményedése mögött elsősorban az egyre nagyobb kereskedelmi hiány és az európai iparra nehezedő kínai verseny áll, miközben Németország és más tagállamok is határozottabb fellépést sürgetnek. Az uniós vezetők október közepén külön is tárgyalnak majd a Kínával fennálló gazdasági kapcsolatról, valamint arról, milyen új eszközökkel lehetne fellépni azokkal a kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, amelyeket Brüsszel az európai vállalatokra nézve károsnak tart.

Von der Leyen szerint Európát már nem egyszerűen fenyegeti az úgynevezett „második kínai sokk”, hanem annak hatásai már jelen vannak az uniós iparban, ezért a Kínával folytatott párbeszédnek rövid időn belül mérhető eredményeket kell produkálnia. Az EU számára további problémát jelent a kínai nyersanyagoktól való függőség:

több kritikus nyersanyag esetében a behozatal több mint 80 százaléka Kínából érkezik, egyes ritkaföldfémeknél pedig az arány a 90 százalékot is eléri.

Sefcovic októberi pekingi látogatásán ezért elsősorban az európai export kínai piacra jutásának javításáról, a vám- és engedélyezési rendszerekről, valamint a kritikus nyersanyagok kereskedelmét érintő korlátozásokról vár előrelépést. Az Európai Bizottság egyelőre nem nevezte meg, pontosan milyen intézkedéseket alkalmazna eredménytelenség esetén, de Von der Leyen egyértelművé tette, hogy Brüsszel kész a teljes rendelkezésére álló kereskedelempolitikai eszköztárat használni a kapcsolat kiegyensúlyozására.

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