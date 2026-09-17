Készül az EU nagy terve: új szintre emelnék a közös adósságot

Dombrovskis az uniós pénzügyminiszterek és jegybankárok találkozóját megelőző gazdasági szemináriumon beszélt a tervekről. Elmondta, hogy a piacok mindeddig nem tekintették szuverén kibocsátásnak az EU-kötvényeket, így azok kimaradtak az államkötvény-indexekből.
Ez negatívan befolyásolja a keresletet e kötvények iránt, és rontja felhasználhatóságukat likvid, biztonságos eszközként a befektetők számára. Ideje újragondolni ezt a kérdést
– fogalmazott a biztos.
Jelenleg mintegy 800 milliárd euró értékben vannak forgalomban EU-kötvények,
ami az uniós kötvénypiacot Európa második legnagyobb, globálisan pedig a harmadik legnagyobb AAA besorolású adósságpiacává teszi
- tette hozzá.
Ez az összeg ugyanakkor elenyésző a 32 ezer milliárd dolláros amerikai államkötvénypiachoz képest, és jelentősen elmarad a legnagyobb európai AAA besorolású kibocsátó, Németország mintegy 2500 milliárd eurós állományától is.
Dombrovskis hangsúlyozta, hogy az elkövetkező években – részben a következő hosszú távú uniós költségvetés keretében – további EU-kötvények kibocsátása várható, ami tovább növeli a piac likviditását. A biztos szerint a másodpiaci likviditás már most is hasonló szinten áll, mint a nagy tagállami kibocsátóké.
A biztos arra is rámutatott, hogy az EU-kötvények már most is felhasználhatók a szuverén kötvényekkel egyenértékű fedezetként a klíringházaknál és az EKB refinanszírozási műveleteinél. Emellett az EU számos szuverén jellemzővel rendelkezik, hiszen saját költségvetéssel, saját forrásokkal, valamint jogalkotási és jogérvényesítési hatáskörrel bír, az euróövezetben pedig közös pénznem és független jegybank működik.
Ezért együttműködünk az indexszolgáltatókkal és a pénzügyi szektorral, hogy támogassuk az EU-kötvények felvételét az államkötvény-indexekbe, és hozzájáruljunk egy hatékonyabb EU-kötvénypiac kialakításához
– mondta Dombrovskis, hozzátéve, hogy ez csupán egyetlen példa arra, hogyan lehet konkrét lépésekkel megerősíteni az euró nemzetközi szerepét.
Forrás: Reuters
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