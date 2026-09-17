Végveszélyben az autógyártás fellegvára: drasztikus lépéseket követelnek Brüsszeltől

Három német tartomány közös nyilatkozatban szólította fel a szövetségi kormányt és az Európai Uniót az autóipar támogatásának felgyorsítására. A legnagyobb német autógyártóknak otthont adó régiók vezetői szerint az ágazat történelmi léptékű megrázkódtatásokkal néz szembe, és kedvezőbb szabályozási környezet nélkül visszafordíthatatlan károk fenyegetik. A nyolcoldalas dokumentum többek között a kínai állami támogatások elleni vizsgálatok kiterjesztését, az energiaköltségek csökkentését, a bürokrácia leépítését és az EU szén-dioxid-kibocsátási előírásainak enyhítését sürgeti.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Három német tartomány – Baden-Württemberg, Bajorország és Alsó-Szászország – közös nyilatkozatban sürgette a szövetségi kormányt és az Európai Uniót az autóipari támogatások felgyorsítására, mivel az ágazat álláspontjuk szerint történelmi léptékű megrázkódtatásokkal néz szembe.

A lépés azért fontos, mert a három tartomány ad otthont Németország legnagyobb autógyártóinak. A régiók vezetői hangsúlyozták, hogy

kedvezőbb szabályozási környezet és hatékony kereskedelmi védintézkedések nélkül az ágazatot visszafordíthatatlan károk fenyegetik.

A nyolcoldalas dokumentumban egyebek mellett azt követelik, hogy az Európai Bizottság terjessze ki a kínai állami támogatások elleni vizsgálatait a plug-in hibrid járművekre is. Emellett sürgetik az EU tervezett ipargyorsítási jogszabályának – amely az ipari beruházásokat, a dekarbonizációt és a helyi gyártást hivatott ösztönözni – mielőbbi, ám körültekintő elfogadását.

A tartományi vezetők az energiaköltségek és a nem bérjellegű munkaerőköltségek csökkentését, infrastrukturális beruházásokat, valamint a bürokrácia leépítését szorgalmazzák.

Álláspontjuk szerint az EU szén-dioxid-kibocsátási előírásait enyhíteni kellene, és átmeneti technológiaként kedvezményeket kellene biztosítani az e-üzemanyagok, a hibrid autók és a hatékony belső égésű motorok számára.

Forrás: Reuters

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