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Végveszélyben az autógyártás fellegvára: drasztikus lépéseket követelnek Brüsszeltől
Uniós források

Végveszélyben az autógyártás fellegvára: drasztikus lépéseket követelnek Brüsszeltől

Portfolio
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Három német tartomány közös nyilatkozatban szólította fel a szövetségi kormányt és az Európai Uniót az autóipar támogatásának felgyorsítására. A legnagyobb német autógyártóknak otthont adó régiók vezetői szerint az ágazat történelmi léptékű megrázkódtatásokkal néz szembe, és kedvezőbb szabályozási környezet nélkül visszafordíthatatlan károk fenyegetik. A nyolcoldalas dokumentum többek között a kínai állami támogatások elleni vizsgálatok kiterjesztését, az energiaköltségek csökkentését, a bürokrácia leépítését és az EU szén-dioxid-kibocsátási előírásainak enyhítését sürgeti.
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Három német tartomány – Baden-Württemberg, Bajorország és Alsó-Szászország – közös nyilatkozatban sürgette a szövetségi kormányt és az Európai Uniót az autóipari támogatások felgyorsítására, mivel az ágazat álláspontjuk szerint történelmi léptékű megrázkódtatásokkal néz szembe.

A lépés azért fontos, mert a három tartomány ad otthont Németország legnagyobb autógyártóinak. A régiók vezetői hangsúlyozták, hogy

kedvezőbb szabályozási környezet és hatékony kereskedelmi védintézkedések nélkül az ágazatot visszafordíthatatlan károk fenyegetik.

A nyolcoldalas dokumentumban egyebek mellett azt követelik, hogy az Európai Bizottság terjessze ki a kínai állami támogatások elleni vizsgálatait a plug-in hibrid járművekre is. Emellett sürgetik az EU tervezett ipargyorsítási jogszabályának – amely az ipari beruházásokat, a dekarbonizációt és a helyi gyártást hivatott ösztönözni – mielőbbi, ám körültekintő elfogadását.

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A tartományi vezetők az energiaköltségek és a nem bérjellegű munkaerőköltségek csökkentését, infrastrukturális beruházásokat, valamint a bürokrácia leépítését szorgalmazzák.

Álláspontjuk szerint az EU szén-dioxid-kibocsátási előírásait enyhíteni kellene, és átmeneti technológiaként kedvezményeket kellene biztosítani az e-üzemanyagok, a hibrid autók és a hatékony belső égésű motorok számára.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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