Brüsszelből érkezhet Románia következő miniszterelnöke

Nicușor Dan román államfő a korábban Portfolio-nak is interjút adó Siegfried Mureșan EP-képviselőt kérte fel kormányalakításra, miután két korábbi miniszterelnök-jelölt sem tudta megszerezni a parlament támogatását.
Romania needs a credible government as soon as possible. This is why I have accepted the Romanian President’s proposal to form a government. Our citizens need predictability. All our partners must be able to rely on a credible and responsible Romania.— Siegfried Muresan (@SMuresan) September 17, 2026
Mureșannak tíz napja van kabinetet alakítani és bizalmi szavazást kérni, egyelőre azonban nem látni, hogy képes volna összehozni az ehhez szükséges parlamenti többséget.
A román politikai válság májusban mélyült el, amikor a Szociáldemokrata Párt kilépett Ilie Bolojan Európa-párti kormányából, majd a szélsőjobboldali AUR-ral együtt megszavazta a kabinet bukását. Azóta Dan már harmadszor próbál működőképes kormányt létrehozni.
A legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező PSD saját elnökét, Sorin Grindeanut látná szívesen a miniszterelnöki poszton, és eddig nem mutatott hajlandóságot olyan kabinet támogatására, amelyből kimaradna.
Mureșan mögött jelenleg a Nemzeti Liberális Párt, az USR és a magyar kisebbséget képviselő RMDSZ áll, ez azonban önmagában nem elegendő a bizalmi szavazás megnyeréséhez.
A jelölt ezért csak akkor járhat sikerrel, ha további képviselőket győz meg, vagy valamelyik nagyobb párt legalább a tartózkodásával lehetővé teszi a kisebbségi kabinet hivatalba lépését. Dan maga is elismerte, hogy nincs világos többség, választását pedig azzal indokolta, hogy a konzultációkon Mureșan mögött mutatkozott a legszélesebb pártpolitikai támogatás.
A 44 éves politikus 2014 óta tagja az Európai Parlamentnek, és az Európai Néppárt egyik alelnöke, valamint jelentéstevő és vezető tárgyalója a következő, 2028–2034-es uniós költségvetésnek (MFF).
Mivel az EU többéves pénzügyi keretét gyakorlatilag a tagállamok dobják össze, a Parlamentnek tipikusan kevés beleszólása van az összegekbe, Muresan azonban a lehetőségeihez képest feltűnően határozott és kompetens kampányt folytat, amelyben az Ursula von der Leyen indított bizalmatlansági indítványt kihasználva, az EP képes volt a régiónknak kedvező kohéziós és agrár támogatások számára is jelentős forrásmennyiség elkülönítésére.
A parlamenti számok alapján Mureșan esélyei első látásra csekélyek, az azonban, hogy ilyen körülmények között is elvállalta a felkérést, arra utalhat, hogy lát valamilyen politikai utat a szükséges támogatás megszerzésére – akár egy háttérmegállapodással, vagy a PSD egy részének egyenes meggyőzése által.
A tétet jelentősen növeli Románia pénzügyi helyzete, hiszen az ország államadósság-besorolása a nagy hitelminősítőknél mindössze egy fokozattal áll a bóvlikategória felett,
az S&P pedig negatív kilátást tart érvényben a román adósságra. A következő felülvizsgálat október elején esedékes, miközben a Fitch és a Moody’s is arra figyelmeztetett, hogy a politikai stabilitás, a költségvetési hiány lefaragása és a reformok végrehajtása kulcsfontosságú a befektetésre ajánlott minősítés megőrzéséhez.
Egy újabb sikertelen kormányalakítás tovább késleltetheti a hiánycsökkentő intézkedéseket és az uniós források lehívásához szükséges reformokat, valamint növelheti az előrehozott választás esélyét. Ez elsősorban a közvélemény-kutatásokat vezető, az államfői választásokon Fidesz által is támogatott AUR-nak kedvezhetne, így Mureșan megbízatása gyakorlatilag annak próbája, hogy a román Európa-párti pártok képesek-e működőképes többséget szervezni a politikai és pénzügyi válság elmélyülése előtt.
Címlapkép forrása: EU
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