21°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Brüsszelből érkezhet Románia következő miniszterelnöke
Uniós források

Brüsszelből érkezhet Románia következő miniszterelnöke

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Újabb szinte nyerhetetlen feladatot vállalt el Siegfried Mureșan, aki az uniós költségvetési tárgyalások mellett most a hónapok óta húzódó román kormányválság lezárására tesz kísérletet. Bár a mögötte álló pártoknak nincs parlamenti többségük, az EP-képviselő láthat némi esélyt a szükséges támogatás megszerzésére. A gyors megállapodás azért is sürgető, mert Románia államadós-besorolása már csak egy fokozattal áll a bóvlikategória felett.

Nicușor Dan román államfő a korábban Portfolio-nak is interjút adó Siegfried Mureșan EP-képviselőt kérte fel kormányalakításra, miután két korábbi miniszterelnök-jelölt sem tudta megszerezni a parlament támogatását.

Mureșannak tíz napja van kabinetet alakítani és bizalmi szavazást kérni, egyelőre azonban nem látni, hogy képes volna összehozni az ehhez szükséges parlamenti többséget.

A román politikai válság májusban mélyült el, amikor a Szociáldemokrata Párt kilépett Ilie Bolojan Európa-párti kormányából, majd a szélsőjobboldali AUR-ral együtt megszavazta a kabinet bukását. Azóta Dan már harmadszor próbál működőképes kormányt létrehozni.

Még több Uniós források

Trump vámfalat építene Kína ellen, hirtelen szüksége lenne az EU-ra is

Készül az EU nagy terve: új szintre emelnék a közös adósságot

Brüsszel ultimátumot adott Pekingnek: októberig várják a lépéseket, vagy jön a válaszcsapás

A legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező PSD saját elnökét, Sorin Grindeanut látná szívesen a miniszterelnöki poszton, és eddig nem mutatott hajlandóságot olyan kabinet támogatására, amelyből kimaradna.

Mureșan mögött jelenleg a Nemzeti Liberális Párt, az USR és a magyar kisebbséget képviselő RMDSZ áll, ez azonban önmagában nem elegendő a bizalmi szavazás megnyeréséhez.

A jelölt ezért csak akkor járhat sikerrel, ha további képviselőket győz meg, vagy valamelyik nagyobb párt legalább a tartózkodásával lehetővé teszi a kisebbségi kabinet hivatalba lépését. Dan maga is elismerte, hogy nincs világos többség, választását pedig azzal indokolta, hogy a konzultációkon Mureșan mögött mutatkozott a legszélesebb pártpolitikai támogatás.

A 44 éves politikus 2014 óta tagja az Európai Parlamentnek, és az Európai Néppárt egyik alelnöke, valamint jelentéstevő és vezető tárgyalója a következő, 2028–2034-es uniós költségvetésnek (MFF).

Mivel az EU többéves pénzügyi keretét gyakorlatilag a tagállamok dobják össze, a Parlamentnek tipikusan kevés beleszólása van az összegekbe, Muresan azonban a lehetőségeihez képest feltűnően határozott és kompetens kampányt folytat, amelyben az Ursula von der Leyen indított bizalmatlansági indítványt kihasználva, az EP képes volt a régiónknak kedvező kohéziós és agrár támogatások számára is jelentős forrásmennyiség elkülönítésére.

A parlamenti számok alapján Mureșan esélyei első látásra csekélyek, az azonban, hogy ilyen körülmények között is elvállalta a felkérést, arra utalhat, hogy lát valamilyen politikai utat a szükséges támogatás megszerzésére – akár egy háttérmegállapodással, vagy a PSD egy részének egyenes meggyőzése által.

A tétet jelentősen növeli Románia pénzügyi helyzete, hiszen az ország államadósság-besorolása a nagy hitelminősítőknél mindössze egy fokozattal áll a bóvlikategória felett,

az S&P pedig negatív kilátást tart érvényben a román adósságra. A következő felülvizsgálat október elején esedékes, miközben a Fitch és a Moody’s is arra figyelmeztetett, hogy a politikai stabilitás, a költségvetési hiány lefaragása és a reformok végrehajtása kulcsfontosságú a befektetésre ajánlott minősítés megőrzéséhez.

Egy újabb sikertelen kormányalakítás tovább késleltetheti a hiánycsökkentő intézkedéseket és az uniós források lehívásához szükséges reformokat, valamint növelheti az előrehozott választás esélyét. Ez elsősorban a közvélemény-kutatásokat vezető, az államfői választásokon Fidesz által is támogatott AUR-nak kedvezhetne, így Mureșan megbízatása gyakorlatilag annak próbája, hogy a román Európa-párti pártok képesek-e működőképes többséget szervezni a politikai és pénzügyi válság elmélyülése előtt.

Kapcsolódó cikkünk

Muresan: Musk, Bezos és Zuckerberg cégeit is megadóztatjuk, mielőtt az európai polgárok forrásait csökkentenénk

Véget érhet a kényelmes Európa korszaka – von der Leyen már az ellentámadásra rendezkedik be

Meghátrálásra kényszerítették Ursula von der Leyent, zátonyra futott a mesterterve

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - itt a vége

Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett &amp; Platt (LEG) felvásárlását.Leggett &amp; Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Fórum

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken
A kormány felszámolja Mészáros Lőrinc és Szíjj László gigantikus közbeszerzését, a magyar sporthoz is hozzányúlnak
Trump vámfalat építene Kína ellen, hirtelen szüksége lenne az EU-ra is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility