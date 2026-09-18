Brüsszelből érkezhet Románia következő miniszterelnöke

Újabb szinte nyerhetetlen feladatot vállalt el Siegfried Mureșan, aki az uniós költségvetési tárgyalások mellett most a hónapok óta húzódó román kormányválság lezárására tesz kísérletet. Bár a mögötte álló pártoknak nincs parlamenti többségük, az EP-képviselő láthat némi esélyt a szükséges támogatás megszerzésére. A gyors megállapodás azért is sürgető, mert Románia államadós-besorolása már csak egy fokozattal áll a bóvlikategória felett.

Nicușor Dan román államfő a korábban Portfolio-nak is interjút adó Siegfried Mureșan EP-képviselőt kérte fel kormányalakításra, miután két korábbi miniszterelnök-jelölt sem tudta megszerezni a parlament támogatását.

Romania needs a credible government as soon as possible. This is why I have accepted the Romanian President’s proposal to form a government. Our citizens need predictability. All our partners must be able to rely on a credible and responsible Romania. — Siegfried Muresan (@SMuresan) September 17, 2026

Mureșannak tíz napja van kabinetet alakítani és bizalmi szavazást kérni, egyelőre azonban nem látni, hogy képes volna összehozni az ehhez szükséges parlamenti többséget.

A román politikai válság májusban mélyült el, amikor a Szociáldemokrata Párt kilépett Ilie Bolojan Európa-párti kormányából, majd a szélsőjobboldali AUR-ral együtt megszavazta a kabinet bukását. Azóta Dan már harmadszor próbál működőképes kormányt létrehozni.

A legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező PSD saját elnökét, Sorin Grindeanut látná szívesen a miniszterelnöki poszton, és eddig nem mutatott hajlandóságot olyan kabinet támogatására, amelyből kimaradna.

Mureșan mögött jelenleg a Nemzeti Liberális Párt, az USR és a magyar kisebbséget képviselő RMDSZ áll, ez azonban önmagában nem elegendő a bizalmi szavazás megnyeréséhez.

A jelölt ezért csak akkor járhat sikerrel, ha további képviselőket győz meg, vagy valamelyik nagyobb párt legalább a tartózkodásával lehetővé teszi a kisebbségi kabinet hivatalba lépését. Dan maga is elismerte, hogy nincs világos többség, választását pedig azzal indokolta, hogy a konzultációkon Mureșan mögött mutatkozott a legszélesebb pártpolitikai támogatás.

A 44 éves politikus 2014 óta tagja az Európai Parlamentnek, és az Európai Néppárt egyik alelnöke, valamint jelentéstevő és vezető tárgyalója a következő, 2028–2034-es uniós költségvetésnek (MFF).

Mivel az EU többéves pénzügyi keretét gyakorlatilag a tagállamok dobják össze, a Parlamentnek tipikusan kevés beleszólása van az összegekbe, Muresan azonban a lehetőségeihez képest feltűnően határozott és kompetens kampányt folytat, amelyben az Ursula von der Leyen indított bizalmatlansági indítványt kihasználva, az EP képes volt a régiónknak kedvező kohéziós és agrár támogatások számára is jelentős forrásmennyiség elkülönítésére.

A parlamenti számok alapján Mureșan esélyei első látásra csekélyek, az azonban, hogy ilyen körülmények között is elvállalta a felkérést, arra utalhat, hogy lát valamilyen politikai utat a szükséges támogatás megszerzésére – akár egy háttérmegállapodással, vagy a PSD egy részének egyenes meggyőzése által.

A tétet jelentősen növeli Románia pénzügyi helyzete, hiszen az ország államadósság-besorolása a nagy hitelminősítőknél mindössze egy fokozattal áll a bóvlikategória felett,

az S&P pedig negatív kilátást tart érvényben a román adósságra. A következő felülvizsgálat október elején esedékes, miközben a Fitch és a Moody’s is arra figyelmeztetett, hogy a politikai stabilitás, a költségvetési hiány lefaragása és a reformok végrehajtása kulcsfontosságú a befektetésre ajánlott minősítés megőrzéséhez.

Egy újabb sikertelen kormányalakítás tovább késleltetheti a hiánycsökkentő intézkedéseket és az uniós források lehívásához szükséges reformokat, valamint növelheti az előrehozott választás esélyét. Ez elsősorban a közvélemény-kutatásokat vezető, az államfői választásokon Fidesz által is támogatott AUR-nak kedvezhetne, így Mureșan megbízatása gyakorlatilag annak próbája, hogy a román Európa-párti pártok képesek-e működőképes többséget szervezni a politikai és pénzügyi válság elmélyülése előtt.

Címlapkép forrása: EU