Hatalmas adót vetnének ki a technológiai óriásokra, de Brüsszel meghunyászkodik Trump miatt

Hoekstra a Financial Times lapnak nyilatkozva leszögezte, hogy
az EU-nak meg kell várnia, amíg a digitális szolgáltatások nemzetközi szintű megadóztatására irányuló törekvések végleg kudarcot vallanak.
A brüsszeli óvatósság és kivárás valódi oka az lehet, hogy az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump ugyanakkor továbbra is élesen ellenzi az ilyen jellegű adót, amelyet a saját multinacionális vállalatait hátrányosan megkülönböztető intézkedésnek tekint, és megtorlással fenyegetőzik.
Franciaország ebben a hónapban terjesztette elő azt a javaslatot, hogy az Európai Unió vezessen be közösségi szintű digitális adót, amely jelentős bevételt hozhatna a következő uniós költségvetésbe, és csökkentené az európai adófizetőkre nehezedő terheket. Párizs érvelése szerint
a közös adó megvédené az egyes tagállamokat az Egyesült Államok kétoldalú megtorlásaitól is.
Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Ausztria ugyanis már jelenleg is alkalmaz nemzeti digitális szolgáltatási adót, ami miatt az USA az amerikai kereskedelmi törvény 301-es cikke szerinti vizsgálatokat indított ellenük, ez pedig megtorló vámok kiszabásához vezethet.
Az Európai Bizottság saját elemzése szerint egy uniós digitális adó – a pontos kialakításától függően – évente mintegy 5 milliárd eurós bevételt hozhatna. Az Európai Parlament szintén támogatja a francia kezdeményezést, ám a közösségi szintű lépés tovább ronthatná a már amúgy is feszült transzatlanti gazdasági kapcsolatokat. Különösen azután válhat élessé a helyzet, hogy Ursula von der Leyen a napokban támogatásáról biztosította Mark Carney kanadai miniszterelnök javaslatát Kanada társult EU-tagságáról, amit Donald Trump amerikai elnök "ellenséges cselekedetként" értékelt, és súlyos vámok bevezetésével fenyegetőzött.
Az EU 2021-ben függesztette fel a technológiai óriáscégek egyoldalú megadóztatására vonatkozó terveit, miután az OECD keretein belül több mint 130 ország megállapodott a nagy multinacionális vállalatok nyereségének forgalmi helyen történő adóztatásáról, vagyis az úgynevezett I. pillérről. A G7-csoport pénzügyminiszterei májusban azzal bízták meg az OECD-t, hogy december végéig számoljon be a digitális gazdaság közös adóztatása terén tett előrelépésekről.
Hoekstra szerint az uniós szintű digitális adóról szóló döntést "nagyjából az év végéig, a következő néhány hónapban" meg kell hozni.
Az OECD adóügyi igazgatója, Manal Corwin közölte, hogy "konstruktív egyeztetések" zajlanak a részt vevő országok között, amelyek abban érdekeltek, hogy multilaterális keretek között kezeljék a problémát, elkerülve az egyoldalú lépések okozta piaci széttagoltságot.
Címlapkép forrása: EU
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