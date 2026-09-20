Macron és Carney erős üzenetet küldött Trumpnak

Macron a találkozó előtt arról beszélt, hogy Franciaország és az EU számára kiemelt jelentőségűek Kanada kritikus nyersanyagai, ritkaföldfém-készletei, valamint cseppfolyósított földgáztermelése.
Párizs és Brüsszel ezért olyan szerződéseket és együttműködési megállapodásokat keres, amelyek hosszabb távon biztosítják az európai ellátást stratégiai ásványokból és LNG-ből, de a tárgyalásokon a védelem, az űripar, a kvantumtechnológia és az energia is napirenden lehet.
A minden eddiginél ambiciózusabb közeledést elsősorban az Egyesült Államokkal romló kanadai kapcsolatok és Donald Trump kereskedelmi politikája motiválja. Az amerikai elnök korábban „nevetségesnek” nevezte az EU és Kanada szorosabb kapcsolatának tervét, és azt mondta, hogy ha a kezdeményezés ellenséges lépésként értékelhető,
nagyon komoly vámokat vethet ki Európára, vagy egyéb más módon is korlátozhatja a kereskedelmet.
Azonban a mostani találkozónak már a helyszíne is üzenet, hiszen Trump korábban olyan térképet tett közzé, amelyen Saint-Pierre és Miquelon, valamint Grönland is amerikai zászló alatt szerepelt.
Macron és Carney Saint-Pierre-en közös ebéden, koszorúzáson és sajtónyilatkozaton vesz részt. A francia elnöki hivatal szerint a mindössze mintegy 5800 lakosú területen egyszerre jelenik meg Franciaország észak-atlanti, sarkvidéki és tengeri jelenléte, valamint az Ottawa és Brüsszel közötti gyorsan szorosabbá váló stratégiai kapcsolat. Ahogy azt a Portfolio-n is részletesen követtük
Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen szerdán az EU történetében először társult tagságot ajánlott Kanadának.
A javaslat egyelőre nem jelent tényleges új uniós jogállást, mivel „társult tag” státusz jelenleg nem létezik az Európai Unióban, és annak létrehozásához mind a 27 tagállam egyhangú támogatására lenne szükség. Von der Leyen elképzelése azonban az eddigi partnerségnél szorosabb együttműködést irányozhat elő a kereskedelem, a védelem, az energia, a technológia és a kritikus nyersanyagok területén.
A kanadai–uniós együttműködés konkrét tartalmáról várhatóan az október végére tervezett montreali EU–Kanada-csúcstalálkozón tárgyalhatnak részletesebben.
Címlapkép forrása: EU
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