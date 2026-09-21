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403 millió eurós büntetést kapott a Google a helyadatok miatt
Uniós források

403 millió eurós büntetést kapott a Google a helyadatok miatt

Portfolio
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403 millió eurós bírságot szabott ki az ír adatvédelmi hatóság a Google-re, mert a vállalat nem megfelelően kezelte és nem kellően átláthatóan használta fel a felhasználók helyadatait. A döntés egy 2020-ban indított vizsgálatot zár le, amely szerint a Google több ponton is megsértette az uniós adatvédelmi rendeletet.

A Google helyadat-kezelési gyakorlata miatt 403 millió eurós (közel 150 milliárd forntos) bírságot szabtak ki Írországban.

A döntés szerint a vállalat több szolgáltatásánál sem teljesítette megfelelően az uniós adatvédelmi előírásokat, így a felhasználók nem mindig láthatták át, hogyan használják fel a tartózkodási helyükre vonatkozó információkat.

A szankciót az ír adatvédelmi bizottság hozta meg, amely számos, az országban európai központot működtető technológiai vállalat adatvédelmi ügyeiben jár el. Az eljárás még 2020-ban indult több európai fogyasztóvédelmi szervezet panasza nyomán, de a mostani összeg a szervezet történetének negyedik legnagyobb bírsága, és az első jelentős büntetés, amelyet a Google-lel szemben szabott ki.

A vizsgálat a Google Web & App Activity, Location History és Location Accuracy nevű funkcióira terjedt ki, és azt állapította meg, hogy a cég a helyadatok gyűjtése, kezelése, megőrzése és az erről szóló tájékoztatás során is megsértette a GDPR több rendelkezését.

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A fogyasztóvédelmi szervezetek szerint a Google úgynevezett "sötét mintákat" és más tisztességtelennek kategorizált megoldásokat alkalmazott, amelyek arra ösztönözhették a felhasználókat, hogy engedélyezzék helyadataik megosztását.

Az információkat a vállalat például célzott hirdetésekhez használhatta fel, illetve a felhasználók érdeklődésére is következtethetett belőlük.

A Google szóvivője szerint a döntés egy korábbi gyakorlatokra vonatkozik, és 2019 óta jelentősen átalakították a helyadatok kezelését, valamint olyan új eszközöket vezettek be, amelyek egyszerűbbé teszik a felhasználók számára az adatvédelmi beállítások ellenőrzését.

Az ügy az Európai Unió egyre szigorúbb digitális szabályozási rendszerébe illeszkedik, amely a GDPR mellett a digitális piacokról és a digitális szolgáltatásokról szóló rendeletek is nagyobb átláthatóságot és elszámoltathatóságot követelnek meg a technológiai óriásoktól. A Google ellen Írországban további három nagy vizsgálat is folyamatban van, többek között a PaLM2 AI-modell, a személyre szabott hirdetési rendszer és a fiókregisztráció adatkezelése miatt.

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