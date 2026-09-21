Vape- és kriptóadóval oldanák meg az EU 2000 milliárdos forrásdilemmáját

Brüsszel új uniós adókkal próbálná előteremteni a következő hétéves költségvetéshez szükséges többletforrásokat, de a tagállamok csak olyan terheket támogatnának, amelyek nem a már beszedett nemzeti adóbevételeket csökkentik. A tárgyalások egyik új iránya az elektromos cigaretták és a kriptovaluták megadóztatása lehet, ezek ugyanis több országban egyelőre nem esnek hasonló közteher alá. António Costa szerint a tagállamoknak októberig kell közelíteniük az álláspontjukat, ha 2027 végéig megállapodást akarnak kötni az új költségvetésről.

Az EU következő, 2028 és 2034 közötti költségvetésén csak olyan új uniós adónemek segíthetnek, amelyek nem mennek a tagállamok jelenlegi bevételiforrásaik kárára.

- árulta el az Európai Tanácsot vezető António Costa a Politico-nak. A tagállamokat tömörítő szerv elnöke augusztus közepétől járta a kontinenst, hogy minden kormányfővel beszéljen az uniós többéves pénzügyi keretének (MFF) jövőjéről.

Bár a soron következő ciklus MFF-jét tipikusan az utolsó pollanatig tárgyalják, most mindenkin nagy a nyomás, hogy a közelgő választások és az állandósuló globális instabilitás miatt egy évvel a határidő előtt, már 2026 végén megszülessen a tagállamok konszenzusa. A fő dilemma persze, hogy hogyan lehet úgy finanszírozni az új uniós prioritásokat - a versenyképességet és a védelmet -, hogy közben ne kelljen jelentősen növelni a tagállami befizetéseket, de a hagyományos felzárkóztatási és agrártámogatások se sérüljenek.

Az uniós költségvetést a tagállamok GNI- és áfaalapú befizetései, vámbevételek, valamint néhány uniós szintű saját forrás finanszírozza. A következő költségvetési ciklusban Brüsszel új bevételeket is bevezetne, ezek elfogadását azonban nehezíti, hogy több javaslat olyan termékeket vagy tevékenységeket adóztatna meg, amelyekre a tagállamok már most is kivetnek közterheket.

Costa példaként a dohánytermékek uniós szintű megadóztatását említette, hiszen a hagyományos dohánytermékeket már minden tagállamban adóztatnak, ezért egy új uniós teher ebben az esetben jó eséllyel a nemzeti költségvetések bevételeit csökkentené. Ezzel szemben valódi új bevételi forrást jelenthetne

az elektromos cigaretták és más új nikotintermékek eddig nem létező adója, de komoly lehetőség rejlik a kriptovaluta-ágazat megadóztatásában is, mivel erre is alig vonatkoznak közterhek jelenleg, és ott van még az online szerencsejátékok, valamint a nagy digitális vállalatok megadóztatása is.

A digitális adó egyértelműen a legnagyobb és legkönyebbben beszedhető teher elméletben, azonban itt meglehetősen komoly eltérések vannak a tagállami álláspontok között. Egyrészt egyes országok már rendelkeznek hasonló teherrel, másrészt sokan inkább a fogyasztókra vagy a hirdetésekre helyeznék a hangsúlyt, ezzel némileg kimozogva az amerikai techóriások érzékeny Donald Trump válaszreakcióját.

Ahogy arról korábban a Portfolio-n is részletesen írtunk, a Bizottság eredeti javaslata több mint évi 60 milliárd euró bevételt remélt öt új forrásból, de több tagállam - köztük Magyarország is - ellenzi a károsanyag kibocsátásra alapozó megoldásokat, amelyek szerintük aránytalanul érintenék őket.

Írország, amely az év második felében tölti be a Tanács soros elnöki tisztségét, októberre új tárgyalási csomagot készít elő a kiadáscsökkentésekről és az új bevételekről. Costa szerint a javaslatokat úgy kell átalakítani, hogy egyetlen ország se érezze magát egyértelmű vesztesnek, de szerinte természetesen, hogy

az elégedetlenségben is osztozni kell.

A tanácselnök elmondása alapján a kormányfők továbbra is elkötelezettek az év végi megállapodás mellett, de a 2027-ben esedékes francia, olasz, spanyol és lengyel választások jelentősen megnehezíthetik a tárgyalásokat. Costa október után veszi át közvetlenül a költségvetési egyeztetések vezetését, miután az uniós vezetők megvitatják az ír elnökség új csomagját.

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