80 milliárd eurós vágást szimulált Brüsszel, több száz állás kerülhet veszélybe

Az Európai Bizottság belső számításokban vizsgálta meg, milyen következményekkel járna, ha 40 százalékkal csökkentenék a Globális Európa program költségvetését (MFF) a következő, 2028–2034-es pénzügyi ciklusban. A 200 milliárd eurósra tervezett keretből ebben az esetben 80 milliárd eurót vonnának el, így mintegy 120 milliárd euró maradna az EU fejlesztési, humanitárius, szomszédságpolitikai és bővítési céljaira.
A számítások szerint egy ekkora megszorítás több száz állás megszüntetését tenné szükségessé az Európai Bizottság közel-keleti, nemzetközi partnerségi, valamint bővítési és keleti szomszédságpolitikai főigazgatóságain. Számos érintett munkatárs az EU világszerte működő küldöttségein dolgozik, ezért a forráselvonás az unió nemzetközi jelenlétét is gyengítené.
A Bizottság persze hangsúlyozza, hogy nem operatív tervről, hanem a lehetséges költségvetési döntések következményeit bemutató forgatókönyvről van szó. Az MFF-tárgyalások során rendszeresen megvizsgálják a különböző lehetőségeket, a tagállamok pedig maguk is azt kérik, hogy a Bizottság konkrét számításokkal segítse döntéseiket, és
ez alkalommal egy évvel a végső határidő előtt, tehát még idén decemberben meg szeretnének egyezni a tagállamok.
A Global Euorpe azért kerülhet jelentős vágásra, mert a tagállamok politikailag érzékenyebb területeken próbálják elkerülni a megszorításokat. Több kormány - köztük Magyarországé is -ragaszkodik az agrártámogatások és a kohéziós források megőrzéséhez, a biztonsági és védelmi kiadások csökkentése pedig az új geopolitikai helyzetben nehezen lenne indokolható.
A tagállami nagykövetek múlt heti egyeztetésén a Bizottság költségvetési főigazgatóságának képviselője azt is bemutatta, mi történne az uniós programokkal, ha a teljes MFF-et csökkentenék, de az agrár-, kohéziós és biztonsági kiadásokat változatlanul hagynák.
A Politicónak nyilatkozó diplomaták erről inkább elrettentő forgatókönyvként beszéltek, és elmondásuk szerint a nettó befizető fukarabb államok sem egyetlen program drasztikus megvágását, hanem
az uniós kiadások egészére kiterjedő, horizontális csökkentést szeretnének.
A 2000 milliárd eurós költségvetési tervezetet persze mindkét irányból támadják, így míg a nettó befizető tagállamok 200-400 milliárdos vágásokat lengettek be, addig az Európai Parlament 10 százalékos általános, de nem egyező mértékű emelést szeretne. A végeredmény várhatóan az egyes fejezetek 5 százalékon belüli emelésén-csökkentésén belül marad.
Címlapkép forrása: EU
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