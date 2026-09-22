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80 milliárd eurós vágást szimulált Brüsszel, több száz állás kerülhet veszélybe
Uniós források

80 milliárd eurós vágást szimulált Brüsszel, több száz állás kerülhet veszélybe

Portfolio
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Akár 80 milliárd eurót is elveszíthet az EU külső fellépését finanszírozó Globális Európa program, ha a "fukar" tagállamok követelésére visszavágják a következő uniós költségvetést. A Bizottság belső szimulációja szerint a 40 százalékos megszorítás több száz állás megszűnésével és az unió globális jelenlétének jelentős gyengülésével járhatna, olyankor, amikor az USA egy betöltendő űrt hagy maga után a nemzetközi porondon. A forgatókönyv lényege, hogy meggyőzze a tagállamokat arról: nem érdemes mindent feláldozni az agrár- és felzárkóztatási források oltárán.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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Az Európai Bizottság belső számításokban vizsgálta meg, milyen következményekkel járna, ha 40 százalékkal csökkentenék a Globális Európa program költségvetését (MFF) a következő, 2028–2034-es pénzügyi ciklusban. A 200 milliárd eurósra tervezett keretből ebben az esetben 80 milliárd eurót vonnának el, így mintegy 120 milliárd euró maradna az EU fejlesztési, humanitárius, szomszédságpolitikai és bővítési céljaira.

A számítások szerint egy ekkora megszorítás több száz állás megszüntetését tenné szükségessé az Európai Bizottság közel-keleti, nemzetközi partnerségi, valamint bővítési és keleti szomszédságpolitikai főigazgatóságain. Számos érintett munkatárs az EU világszerte működő küldöttségein dolgozik, ezért a forráselvonás az unió nemzetközi jelenlétét is gyengítené.

A Bizottság persze hangsúlyozza, hogy nem operatív tervről, hanem a lehetséges költségvetési döntések következményeit bemutató forgatókönyvről van szó. Az MFF-tárgyalások során rendszeresen megvizsgálják a különböző lehetőségeket, a tagállamok pedig maguk is azt kérik, hogy a Bizottság konkrét számításokkal segítse döntéseiket, és

ez alkalommal egy évvel a végső határidő előtt, tehát még idén decemberben meg szeretnének egyezni a tagállamok.

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A Global Euorpe azért kerülhet jelentős vágásra, mert a tagállamok politikailag érzékenyebb területeken próbálják elkerülni a megszorításokat. Több kormány - köztük Magyarországé is -ragaszkodik az agrártámogatások és a kohéziós források megőrzéséhez, a biztonsági és védelmi kiadások csökkentése pedig az új geopolitikai helyzetben nehezen lenne indokolható.

A tagállami nagykövetek múlt heti egyeztetésén a Bizottság költségvetési főigazgatóságának képviselője azt is bemutatta, mi történne az uniós programokkal, ha a teljes MFF-et csökkentenék, de az agrár-, kohéziós és biztonsági kiadásokat változatlanul hagynák.

A Politicónak nyilatkozó diplomaták erről inkább elrettentő forgatókönyvként beszéltek, és elmondásuk szerint a nettó befizető fukarabb államok sem egyetlen program drasztikus megvágását, hanem

az uniós kiadások egészére kiterjedő, horizontális csökkentést szeretnének.

A 2000 milliárd eurós költségvetési tervezetet persze mindkét irányból támadják, így míg a nettó befizető tagállamok 200-400 milliárdos vágásokat lengettek be, addig az Európai Parlament 10 százalékos általános, de nem egyező mértékű emelést szeretne. A végeredmény várhatóan az egyes fejezetek 5 százalékon belüli emelésén-csökkentésén belül marad.

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