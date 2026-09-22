Trump lépéseire reagál az Európai Unió: Ursula von der Leyen fontos megállapodást jelentett be

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a New York-i ENSZ-közgyűlés margóján bejelentette a közösségi médiában, hogy

megállapodás született a Fülöp-szigetekkel kötendő szabadkereskedelmi egyezményről, miután telefonon egyeztetett Ferdinand Marcos Jr. elnökkel.

A két vezető megbeszéléséről kiadott hivatalos közlemény ugyanakkor óvatosabban fogalmazott, miszerint a felek a tárgyalások lezárásához közelednek, ami arra utal, hogy további egyeztetésekre van még szükség.

Maroš Šefčovič uniós kereskedelmi biztos és Maria Cristina Aldeguer-Roque fülöp-szigeteki kereskedelmi és ipari miniszter közös nyilatkozatukban érdemi megállapodásról számolt be, amely egyértelmű utat nyit a folyamat hivatalos lezárása felé a következő hónapokban.

A bejelentést megelőzően némi bizonytalanságot okozott, hogy Šefčovič lemondta tervezett manilai látogatását, és helyette videóhívás útján egyeztetett fülöp-szigeteki partnerével. A megbeszélést az Európai Bizottság rendkívül célirányosnak és eredményesnek minősítette. A tárgyalási fejezetek többségét már a bejelentést megelőzően lezárták, a közbeszerzések kérdésköre ugyanakkor nyitott maradt. Az utolsó szakaszt bonyolítja a tervezett uniós ipari jogszabály is,

amely a zöld és energiaigényes ágazatokban korlátozná a közbeszerzési piachoz való hozzáférést azon harmadik országok számára, amelyek nem rendelkeznek közbeszerzési megállapodással az EU-val.

A megállapodás újabb mérföldkövet jelent az Európai Bizottság azon törekvéseiben, hogy diverzifikálja az unió kereskedelmi kapcsolatait, reagálva Donald Trump elnök "Amerika az első" kereskedelempolitikájára és Kína növekvő exportdominanciájára. A tárgyalások újraindítását von der Leyen három évvel ezelőtti fülöp-szigeteki látogatása alapozta meg.

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