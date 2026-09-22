Ursula von der Leyen a maga képére formálná a világ valaha legfontosabb szervezetét, kilopja Trump kezéből a gyeplőt

Az Európai Uniónak a geopolitikailag egyre inkább széttöredező világban új partnerségekre kell támaszkodnia, miközben a nemzetközi intézményrendszert is hozzá kell igazítani az egyre gyorsabban változó globális kihívásokhoz
– erről beszélt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a multilateralizmus támogatásáról rendezett New York-i csúcstalálkozón. Az ENSZ Közgyűlésének 81. ülésszaka mellett megtartott eseményt António Costa, az Európai Tanács elnöke, William Ruto kenyai elnök és Mark Carney kanadai miniszterelnök hívta össze.
Von der Leyen szerint a jelenlegi nemzetközi környezetben egyetlen ország sem képes önállóan kezelni az előtte álló problémákat, ezért az EU számára felértékelődnek a különböző gazdasági és politikai partnerségek. A bizottsági elnök ennek példájaként az unió kereskedelmi megállapodásainak hálózatát emelte ki, amely közlése szerint jelenleg mintegy 80 egyezményből áll. A közelmúlt fontos partnerei között Indiát, Ausztráliát, a Mercosur országait és Indonéziát említette.
Ezeknek a megállapodásoknak von der Leyen értelmezésében már nem kizárólag a kereskedelem bővítése a feladatuk: nagyobb gazdasági biztonságot és jólétet teremthetnek, miközben keretet biztosítanak szélesebb nemzetközi együttműködésekhez is. Az EU ezeken keresztül közös szabványok és szabályok kialakítását, valamint a Kereskedelmi Világszervezet működésének és reformjának támogatását is előmozdíthatja. A bizottsági elnök szerint
így egy töredezettebb világgazdaságban is lehetséges fenntartani a nemzetközi együttműködés lendületét és kézzelfogható eredményeket elérni.
A partnerségek bővítése mellett azonban magukat a multilaterális intézményeket is át kell alakítani, mivel a gyors technológiai, gazdasági és geopolitikai változásokhoz a jelenlegi struktúráknak is alkalmazkodniuk kell – hangsúlyozta von der Leyen. Az ENSZ szerepét továbbra is nélkülözhetetlennek nevezte, példaként pedig a fekete-tengeri gabonakezdeményezést hozta fel, amelynek közvetítésével a szervezet az ukrajnai háború egyik kritikus időszakában hozzájárult a globális élelmezésbiztonság fenntartásához.
Éppen az ENSZ jelentősége indokolja ugyanakkor a szervezet reformját is a bizottsági elnök szerint.
Von der Leyen arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése, az éghajlatváltozás és az eszkalálódó regionális konfliktusok olyan sebességgel alakítják át a világot, amelyhez a nemzetközi intézményrendszernek is fel kell zárkóznia. Az EU ezért támogatja
az úgynevezett UN80 kezdeményezést, amelynek célja egy egyszerűbben működő és hatékonyabb ENSZ kialakítása.
Von der Leyen szerint ehhez gyorsabb, ambiciózusabb és bátrabb fellépésre van szükség, mert a multilaterális rendszer csak akkor őrizheti meg jelentőségét, ha képes ténylegesen reagálni az új kihívásokra. A bizottsági elnök egyúttal megerősítette, hogy az Európai Unió továbbra is a nemzetközi jog és a multilaterális együttműködés mellett kíván kiállni, és ezekre az elvekre építi saját külgazdasági és nemzetközi stratégiáját is.
Címlapkép forrása: EU
Ez nagyon kínos: kosarat kapott Trump Putyin legszorosabb szövetségesétől
Nem erre számított.
Meglépte a jegybank: csökkentik az inflációs célt
2028-tól 2,5%.
Nem tágít Baka András: kitart a jelöltje mellett az államfő Magyar Péterék tiltakozása ellenére is
A döntés immár az Országgyűlés feladata.
Tombolnak az oroszok: Amerika egyetlen lépéssel kiváltotta Moszkva haragját
Sorra szólalnak fel a politikusok.
Ki lesz idén az év CFO-ja, és mi lesz a pénzügyi vezetők szerint az építőiparral? - Holnap kiderül
A credit management és a jövő finanszírozási lehetőségei is ott lesznek a Future of Finance 2026 konferencia fókuszában.
Nagy terveket szövöget a népszerű fogadási platform: engedélyeznék a tőkeáttételt
Ez megnyithatja az utat az intézményi szereplők előtt.
Szűkül a kínálat a budapesti irodapiacon, a bérleti díjak viszont nem emelkedtek
Év közepére 12,2 százalékra mérséklődött a fővárosi üresedési ráta.
Ursula von der Leyen a maga képére formálná a világ valaha legfontosabb szervezetét, kilopja Trump kezéből a gyeplőt
Egészen sajátságos tervhez talált gyorsan szövetségeseket.
A gyermekeim már egyedül buszoznak. De vajon fizethetnek egyedül a büfében?
Az önállóságot nem egyszerre adjuk oda a gyerekeinknek. Először csak egyedül mennek le a boltba. Aztán kapnak lakáskulcsot. Megtanulnak busszal hazajönni az iskolából. Megkapják az első telef
Fogy a lakosság, de három országban már többen élnek, mint harminc éve
A BB tengely országai harminc év alatt összességében ritkábban lakottá váltak: a régiós átlagos népsűrűség közel hét százalékkal csökkent. A háttérben az alacsony születésszám, az.
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Egyetlen számtól retteg a tőzsde - de a múlt alapján nem biztos, hogy kell
Öt százalék - az amerikai részvénypiac mágikus fájdalomküszöbe, amitől a befektetők nagyja retteg. A tízéves állampapír hozama elérte ezt a szintet, és vele együtt erősödik... The post
Rekord a rekord után, hitelből fizetve
Az Nvidia rekordbevételt termel, miközben legnagyobb vevői egyre több tőkét költenek AI-infrastruktúrára. A kereslet továbbra is erős, de a következő évek kulcskérdése az lehet, hogy a bev
Pánik tört ki a török tőzsdén, ahogy a hatóságok lecsaptak a piaci manipulációra
Török alapkezelők illikvid részvények manipulálásával értek el extra hozamot, befektetők tömegét becsalogatva az alapjaikba. A mesterségesen felhajtott árfolyamokból hatósági beavatkozás
DICK'S Sporting Goods, Inc. - elemzés
A 12 éves osztalékemelési múltja miatt nem került fel a Top 10-es listámra, de szoktam keresgélni ígéretes célpontokat, és a Dick's-en megakadt a szemem.CégismertetőA DICK'S Sporting Goods (
Hogyan lett a zene a robotoké, hogyan emelt a zenészek és a hallgatók közé új falakat a digitalizáció?
Fájdalmas realitás: a digitalizáció nem váltotta valóra azt a reményt, hogy a zenész könnyebben jut majd el a hallgatóhoz, a gyártó a fogyasztóhoz. A zenészek elvesznek a digitalizáció vég
Még mindig jobb ha drága a dízel, mint ha nincs: ezért fáj a gazdaságnak az ársokk
Nem javul a helyzet.
Steigervald: A pénzügyi szokásaink nem velünk kezdődtek, generációkon át örököljük őket
A családi pénzügyi szabályok jóval túlélik a gazdasági rendszereket is.
EU? MNB? Honnan lett hirtelen ennyi pénze a magyar államnak?
Szokatlanul sok pénzt halmozott fel a költségvetés.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?