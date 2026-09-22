Ursula von der Leyen a maga képére formálná a világ valaha legfontosabb szervezetét, kilopja Trump kezéből a gyeplőt

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a New York-i multilateralizmus-csúcson hangsúlyozta, hogy a geopolitikailag széttöredező világban az EU-nak új partnerségekre kell támaszkodnia, és a nemzetközi intézményrendszert is meg kell reformálni. A bizottsági elnök kiemelte az unió mintegy 80 kereskedelmi megállapodásból álló hálózatát, amely India, Ausztrália, a Mercosur és Indonézia felé is bővül. Von der Leyen az ENSZ reformját is sürgette, támogatva az UN80 kezdeményezést, mivel a mesterséges intelligencia, az éghajlatváltozás és a regionális konfliktusok gyorsabb alkalmazkodást követelnek a nemzetközi szervezetektől. Az eseményt António Costa európai tanácsi elnök, William Ruto kenyai elnök és Mark Carney kanadai miniszterelnök hívta össze az ENSZ Közgyűlés 81. ülésszaka mellett.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Az Európai Uniónak a geopolitikailag egyre inkább széttöredező világban új partnerségekre kell támaszkodnia, miközben a nemzetközi intézményrendszert is hozzá kell igazítani az egyre gyorsabban változó globális kihívásokhoz

– erről beszélt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a multilateralizmus támogatásáról rendezett New York-i csúcstalálkozón. Az ENSZ Közgyűlésének 81. ülésszaka mellett megtartott eseményt António Costa, az Európai Tanács elnöke, William Ruto kenyai elnök és Mark Carney kanadai miniszterelnök hívta össze.

Von der Leyen szerint a jelenlegi nemzetközi környezetben egyetlen ország sem képes önállóan kezelni az előtte álló problémákat, ezért az EU számára felértékelődnek a különböző gazdasági és politikai partnerségek. A bizottsági elnök ennek példájaként az unió kereskedelmi megállapodásainak hálózatát emelte ki, amely közlése szerint jelenleg mintegy 80 egyezményből áll. A közelmúlt fontos partnerei között Indiát, Ausztráliát, a Mercosur országait és Indonéziát említette.

Ezeknek a megállapodásoknak von der Leyen értelmezésében már nem kizárólag a kereskedelem bővítése a feladatuk: nagyobb gazdasági biztonságot és jólétet teremthetnek, miközben keretet biztosítanak szélesebb nemzetközi együttműködésekhez is. Az EU ezeken keresztül közös szabványok és szabályok kialakítását, valamint a Kereskedelmi Világszervezet működésének és reformjának támogatását is előmozdíthatja. A bizottsági elnök szerint

így egy töredezettebb világgazdaságban is lehetséges fenntartani a nemzetközi együttműködés lendületét és kézzelfogható eredményeket elérni.

A partnerségek bővítése mellett azonban magukat a multilaterális intézményeket is át kell alakítani, mivel a gyors technológiai, gazdasági és geopolitikai változásokhoz a jelenlegi struktúráknak is alkalmazkodniuk kell – hangsúlyozta von der Leyen. Az ENSZ szerepét továbbra is nélkülözhetetlennek nevezte, példaként pedig a fekete-tengeri gabonakezdeményezést hozta fel, amelynek közvetítésével a szervezet az ukrajnai háború egyik kritikus időszakában hozzájárult a globális élelmezésbiztonság fenntartásához.

Éppen az ENSZ jelentősége indokolja ugyanakkor a szervezet reformját is a bizottsági elnök szerint.

Von der Leyen arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése, az éghajlatváltozás és az eszkalálódó regionális konfliktusok olyan sebességgel alakítják át a világot, amelyhez a nemzetközi intézményrendszernek is fel kell zárkóznia. Az EU ezért támogatja

az úgynevezett UN80 kezdeményezést, amelynek célja egy egyszerűbben működő és hatékonyabb ENSZ kialakítása.

Von der Leyen szerint ehhez gyorsabb, ambiciózusabb és bátrabb fellépésre van szükség, mert a multilaterális rendszer csak akkor őrizheti meg jelentőségét, ha képes ténylegesen reagálni az új kihívásokra. A bizottsági elnök egyúttal megerősítette, hogy az Európai Unió továbbra is a nemzetközi jog és a multilaterális együttműködés mellett kíván kiállni, és ezekre az elvekre építi saját külgazdasági és nemzetközi stratégiáját is.

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