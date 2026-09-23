Egymásnak feszült két vezető európai állam: veszélybe került az év egyik legfontosabb uniós döntése

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Az IAA legfőbb újdonsága az lenne, hogy a közbeszerzésekhez és az állami támogatásokhoz való hozzáférést az EU-tagállamokra, valamint bizonyos harmadik országokra korlátozná. A vita lényege az, hogy ki kerülhet be ebbe a körbe.

A spanyol néppárti küldöttek egy szűkítő, úgynevezett "opt-in" megközelítést támogatnak, amellyel a harmadik országoknak külön meg kellene felelniük bizonyos feltételeknek a hozzáféréshez.

egy szűkítő, úgynevezett "opt-in" megközelítést támogatnak, amellyel a harmadik országoknak külön meg kellene felelniük bizonyos feltételeknek a hozzáféréshez. A német delegáció ezzel szemben egy tágabb, "opt-out" modellt preferál, amely automatikusan magában foglalná a partnerországokat, hacsak azokat kifejezetten ki nem zárják.

Az Európai Bizottság eredeti javaslata a német állásponthoz áll közelebb, hiszen kiindulópontként széles partnerkört határoz meg – lényegében minden olyan országot, amellyel az EU-nak szabadkereskedelmi vagy közbeszerzési megállapodása van –, és a testület kapna felhatalmazást egyes szereplők kizárására. A német néppártiak ennél is tovább mennének,

az EGT-tagállamokat (Norvégia, Izland, Liechtenstein), Svájcot, valamint az Egyesült Királyságot eleve az EU-val egyenrangú partnerként kezelnék.

A megosztottság mögött eltérő nemzeti gazdasági érdekek húzódnak, mivel Spanyolországban a ceutai migrációs válság nyomán újra reflektorfénybe kerültek a Marokkóval fenntartott gazdasági kapcsolatok. A spanyol néppártiak attól tartanak, hogy ha Marokkó vagy Törökország automatikusan bekerülne a "Made in Europe" klubba, az a kínai gyártók előtt is megnyitná az utat, amelyek éppen ezekben az országokban építenek ki termelőkapacitásokat. Németország viszont attól tart, hogy a kereskedelmi korlátok felborítanák ipari ellátási láncait, és Peking válaszlépéseit váltanák ki – miközben a német autógyártók egyre nagyobb piaci részesedést veszítenek Kínában.

Az EPP három árnyékelőadója hétfőn szólalhat fel az IAA-t vizsgáló parlamenti bizottságok – az ipari, a nemzetközi kereskedelmi és a belső piaci bizottság – közös vitáján. A képviselőcsoportok ezt követően néhány napon belül nyújthatják be módosító indítványaikat az aktuális jelentéstervezethez.

A bizottsági szavazást december elejére tervezik, a plenáris szavazás pedig a karácsonyi szünet előtt lenne esedékes.

A Bizottság eredeti célkitűzése az volt, hogy az IAA-t még az év végéig elfogadják, ám a parlamenti frakciók és nemzeti delegációk közötti nézeteltérések, valamint a Tanács eltérő megközelítése miatt ez egyre kevésbé tűnik tarthatónak.

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