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Egymásnak feszült két vezető európai állam: veszélybe került az év egyik legfontosabb uniós döntése
Uniós források

Egymásnak feszült két vezető európai állam: veszélybe került az év egyik legfontosabb uniós döntése

Portfolio
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Az Európai Parlament legnagyobb, a Tisza Pártot is magában tudó frakciója, az Európai Néppárt (EPP) belső megosztottsággal küzd az ipari gyorsításról szóló törvény (Industrial Acclerator Act, IAA) kulcsfontosságú újítása, az úgynevezett "Made in Europe" klub körül, mivel a tagállamok eltérő gazdasági érdekei mentén komoly törésvonalak alakultak ki - írta meg a Politico.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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Az IAA legfőbb újdonsága az lenne, hogy a közbeszerzésekhez és az állami támogatásokhoz való hozzáférést az EU-tagállamokra, valamint bizonyos harmadik országokra korlátozná. A vita lényege az, hogy ki kerülhet be ebbe a körbe.

  • A spanyol néppárti küldöttek egy szűkítő, úgynevezett "opt-in" megközelítést támogatnak, amellyel a harmadik országoknak külön meg kellene felelniük bizonyos feltételeknek a hozzáféréshez.
  • A német delegáció ezzel szemben egy tágabb, "opt-out" modellt preferál, amely automatikusan magában foglalná a partnerországokat, hacsak azokat kifejezetten ki nem zárják.

Az Európai Bizottság eredeti javaslata a német állásponthoz áll közelebb, hiszen kiindulópontként széles partnerkört határoz meg – lényegében minden olyan országot, amellyel az EU-nak szabadkereskedelmi vagy közbeszerzési megállapodása van –, és a testület kapna felhatalmazást egyes szereplők kizárására. A német néppártiak ennél is tovább mennének,

az EGT-tagállamokat (Norvégia, Izland, Liechtenstein), Svájcot, valamint az Egyesült Királyságot eleve az EU-val egyenrangú partnerként kezelnék.

A megosztottság mögött eltérő nemzeti gazdasági érdekek húzódnak, mivel Spanyolországban a ceutai migrációs válság nyomán újra reflektorfénybe kerültek a Marokkóval fenntartott gazdasági kapcsolatok. A spanyol néppártiak attól tartanak, hogy ha Marokkó vagy Törökország automatikusan bekerülne a "Made in Europe" klubba, az a kínai gyártók előtt is megnyitná az utat, amelyek éppen ezekben az országokban építenek ki termelőkapacitásokat. Németország viszont attól tart, hogy a kereskedelmi korlátok felborítanák ipari ellátási láncait, és Peking válaszlépéseit váltanák ki – miközben a német autógyártók egyre nagyobb piaci részesedést veszítenek Kínában.

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Az EPP három árnyékelőadója hétfőn szólalhat fel az IAA-t vizsgáló parlamenti bizottságok – az ipari, a nemzetközi kereskedelmi és a belső piaci bizottság – közös vitáján. A képviselőcsoportok ezt követően néhány napon belül nyújthatják be módosító indítványaikat az aktuális jelentéstervezethez.

A bizottsági szavazást december elejére tervezik, a plenáris szavazás pedig a karácsonyi szünet előtt lenne esedékes.

A Bizottság eredeti célkitűzése az volt, hogy az IAA-t még az év végéig elfogadják, ám a parlamenti frakciók és nemzeti delegációk közötti nézeteltérések, valamint a Tanács eltérő megközelítése miatt ez egyre kevésbé tűnik tarthatónak.

Címlapkép forrása: EU

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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