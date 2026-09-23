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Európai kereslet nélkül bukásra ítélt az AI-gigagyárak terve
Uniós források

Európai kereslet nélkül bukásra ítélt az AI-gigagyárak terve

Portfolio
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Az európai AI-gigagyáraknak több százmillió eurós bevételre lenne szükségük még a nullszaldóhoz is, azonban az állami megrendelések ennek csak töredékét fedeznék – figyelmeztetett az OVHcloud vezérigazgatója. Octave Klaba szerint a nemzeti piacok túl kicsik ekkora beruházások megtérüléséhez, ezért európai szintű keresletre lenne szükség.
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Az európai mesterségesintelligencia-gigagyáraknak évi 300–400 millió eurós árbevételre lenne szükségük ahhoz, hogy legalább nullszaldósan működjenek

- mondta Octave Klaba, az OVHcloud vezérigazgatója. Szerinte a beruházásokhoz ígért közbeszerzési megrendelések ehhez nem nyújtanak elegendő biztos alapot.

Az EuroHPC program jelenleg legfeljebb hét olyan nagy teljesítményű számítási központ létrehozására keres ipari konzorciumokat, amelyek AI-modellek betanítását, finomhangolását és futtatását szolgálnák. Klaba szerint azonban a konstrukcióban vállalt, öt év alatt összesen 200 millió eurós közszektorbeli megrendelés túl kevés ahhoz, hogy ösztönözze a szükséges magánberuházásokat.

A vezérigazgató becslése szerint az állami szereplők évente mintegy 40 millió euró értékben vásárolnának számítási kapacitást, miközben egyetlen gigagyár üzemeltetője legalább 600 millió eurót költene csak a grafikus chipekre.

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Ezek az eszközök ráadásul gyorsan veszítenek az értékükből, ami tovább nehezíti a beruházások megtérülését.

Pedig a programhoz Magyarország is csatlakozott: a kormány egy 500 millió eurós, kedvezményes hitelkeretet jelentett be az AI-fejlesztésekre, amelyből mintegy 125 millió euróval járulhat hozzá az EuroHPC gigagyár-kezdeményezéséhez, amely később hozzáférést és részesedést adhat a az országnak.

Bár ez a hozzájárulás magyar szempontból nem jelentéktelen, Klaba szerint az államonkénti megközelítés egyszerűen nem tud életképes lenni, mert egy-egy országban nincs elegendő kereslet ilyen méretű létesítmények nyereséges működtetéséhez. Úgy véli

evidens, hogy európai szintű piacra lenne szükség, és a kizárólag nemzeti stratégiák kudarcra vannak ítélve.

Az OVHcloud vezetője azt is mondta, hogy a nemzeti piacokra összpontosító keretek miatt vállalata nem tudott csatlakozni a már létrejött francia konzorciumokhoz. Klaba számításai szerint az állami megrendelések az elvárt éves árbevételnek mindössze 10–15 százalékát fedeznék.

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