Fordulat a plusz EU-pénzeknél: kevesebb támogatás érkezett Magyarországra, mégis javult a helyzetünk

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A 2023-as mélypontról két év alatt ismét egy százalék fölé emelkedett Magyarország részesedése a közvetlenül Brüsszelből elnyert uniós forrásokból, első ránézésre tehát határozott fordulat látszik. Az összkép azonban ennél jóval árnyaltabb: miközben a magyar részesedés valóban látványosan javult, az ország által elnyert összeg euróban tovább csökkent, a 2021–2025 közötti ötéves teljesítmény pedig még mindig kevesebb mint fele annak, amit pusztán Magyarország uniós népességi súlya indokolna. A programok között ráadásul szélsőséges eltérések rajzolódnak ki: az Erasmus+ tartós magyar sikertörténet (volt a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat kísérő vitákig), a LIFE és az Innovation Fund 2025-ben nagyot javított, miközben a kutatási zászlóshajónak számító Horizon Europe-ban tovább nőtt a magyar lemaradás – derül ki az Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Kft-t (MFOI) által összesített adatokból.

A magyar szervezetek 2025-ben összesen 227,9 millió eurónyi közvetlen uniós forrást nyertek el a vizsgált programokból, ami önmagában 6,4 százalékos csökkenés a 2024-es 243,5 millió euróhoz képest. Viszont az összes kiírt és kifizetett pályázat arányában javult a magyar teljesítmény. Ezt az ellentmondást az magyarázza, hogy az uniós torta ennél sokkal gyorsabban zsugorodott: a kimutatásban szereplő programok teljes volumene 28 milliárd euróról 22,1 milliárdra, vagyis több mint 21 százalékkal esett vissza.

Magyarország így kisebb abszolút összeggel is nagyobb szeletet szerzett, részesedése 0,87 százalékról 1,03 százalékra emelkedett – írja az MFOI a saját, közvetlen pályázatoknál elért eredményeiről.

Ez a javulás nem pusztán néhány századpontos kozmetikázás: a 2022–2024 közötti átlagos 0,84 százalékos magyar részesedéshez képest 2025 nagyjából 22 százalékos relatív növekedést jelent. Ugyanakkor a hosszabb idősor rögtön visszafogja a diadaljelentést, hiszen 2021-ben még 1,13 százalék volt a magyar részarány, vagyis a 2025-ös eredmény valójában elsősorban a 2022–2024-es gyenge időszakból jelent visszakapaszkodást, nem pedig új történelmi csúcsot.

A teljes 2021–2025-ös időszakban Magyarország mindössze 0,91 százalékát szerezte meg a vizsgált közvetlen uniós forrásoknak.

Viszont ez az időszak, amikor a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő jogállamisági viták miatt a modellváltott egyetemek és kutatóintézetek kiestek a Horizon és az Erasmus-programokból is. Vagyis kevesebb szereplő fért hozzá a központi forrásokhoz.

A népességi összevetés alapján az látszik, hogy míg Magyarország az EU lakosságának 2,11 százalékát adja, a közvetlen forrásokból ötéves átlagban csupán 0,91 százalékot hozott el. Ez azt jelenti, hogy a magyar teljesítmény a lakosságarányos benchmark mindössze 43 százalékának felel meg. A 2025-ös javulással ez az arány közel 49 százalékra emelkedett, vagyis a rés valamelyest szűkült, de még mindig hozzávetőleg kétszer akkora magyar részesedésre lenne szükség ahhoz, hogy az ország pusztán népességi súlyának megfelelően részesedjen ezekből a forrásokból.

Petri Bernadett, az MFOI ügyvezetője a Portfolio megkeresésére úgy fogalmazott, hogy

a közvetlen uniós források megszerzése ma már nem pusztán pályázati, hanem versenyképességi és gazdaságfejlesztési kérdés is.

Az MFOI szerepe ezért szerinte nem merülhet ki a pályázati lehetőségek közvetítésében: olyan magyar projektportfóliót, partnerségi rendszert és pályázói kapacitást kell kiépíteni, amely tartósan javíthatja Magyarország pozícióját az európai forrásokért folyó versenyben.

Az ügyvezető szerint a 2025-ös javulás fontos pozitív jelzés, a mostani eredmény ugyanakkor még jelentősen elmarad attól a szinttől, amelyet a magyar gazdaság mérete, tudásbázisa és innovációs potenciálja indokolna.

A következő lépés ezért egy célzottabb gazdaságfejlesztési megközelítés lehet, amelyben azonosítják azokat az ágazatokat, vállalkozásokat, egyetemeket, önkormányzatokat és innovációs szereplőket, amelyekből európai szinten is versenyképes projektek építhetők, majd ezeket már jóval a konkrét pályázati kiírások megjelenése előtt bekapcsolják a megfelelő nemzetközi konzorciumokba

– mondja Petri.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát. Információ és jelentkezés

Az MFOI ügyvezetője szerint ebben a szervezetük aktív fejlesztő és koordináló szerepet kíván vállalni. A cél nem az, hogy Magyarország egy-egy programban időszakosan kiugró eredményt érjen el, hanem hogy néhány éven belül érdemben növekedjen a magyar részesedés a közvetlen uniós forrásokból, különösen azokban a programokban, amelyek az innovációt, a digitalizációt, az energetikai átmenetet, a védelmi ipart és a versenyképes kkv-szektort finanszírozzák. Az MFOI ügyvezetője szerint

ehhez a közvetlen uniós forrásokat a magyar gazdaságpolitika tudatosan használt fejlesztési eszközévé kell tenni.

Az euróban mért csúcs 2022-ben volt

Az MFOI kimutatása alapján az éves összegeket nézve egészen más történet bontakozik ki, mint a százalékos részesedésekből. Magyarország 2021-ben 174 millió eurót nyert el, 2022-ben viszont ez 293,2 millió euróra ugrott, ami közel 69 százalékos növekedést jelentett. Innen három egymást követő évben csökkenés következett:

2023-ban 257,9 millió,

2024-ben 243,5 millió,

2025-ben pedig már csak 227,9 millió euró jutott magyar kedvezményezettekhez.

Öt év alatt így összesen 1,196 milliárd euró közvetlen uniós forrás került Magyarországra a 36 uniós közvetlen finanszírozási programból.

A 2025-ös részarány-javulás ezért elsősorban relatív teljesítmény: Magyarország kevésbé gyorsan veszített forrást, mint az uniós mezőny egésze. Ez önmagában érdemi eredmény, mert azt mutatja, hogy a magyar szereplők pozíciója az adott évi pályázati versenyben javult, a gazdaság szempontjából azonban nem ugyanaz, mintha az országba ténylegesen beáramló uniós pénz mennyisége is nőtt volna. A két mutató megkülönböztetése különösen fontos a közvetlen forrásoknál, ahol az éves összegek jelentősen ingadozhatnak a nagy projektek ütemezése és az egyes programok pályázati ciklusai miatt.

Az országok közötti összevetés alapján Magyarország az ötéves összesítésben 1,196 milliárd euróval a 19. helyen áll a 26 tagállam között (Horvátország még nem szerepel a listában – a szerk.). Németország több mint 22,2 milliárd, Franciaország 17,6 milliárd, Belgium 12,75 milliárd, Spanyolország 12,23 milliárd, Olaszország pedig 11,59 milliárd eurót szerzett meg ugyanebben az időszakban. A méretkülönbségek miatt önmagában egyik összevetés sem meglepő, annál beszédesebb azonban, hogy a Magyarországhoz közelebbi régiós országok közül

Csehország 1,7 milliárd,

Románia 1,89 milliárd,

Lengyelország 4,82 milliárd eurónyi támogatást nyert,

miközben Szlovákia 1,01 milliárd euróval az ötéves magyar érték alatt maradt.

Az MFOI által összesített 2025-ös pillanatfelvétel valamivel kedvezőtlenebb a régiós összevetésben: a 227,9 millió eurós magyar eredménynél Csehország 303,5 millió, Románia 311 millió, Szlovákia 280,7 millió és Lengyelország 645,1 millió euróval is többet szerzett. Magyarország ezen a listán a 20. helyen áll a 26 feltüntetett ország között.

Görögország különösen látványos ellenpélda: az ötéves időszakban 4,13 milliárd eurót, vagyis a magyar összeg mintegy három és félszeresét szerezte meg, 2025-ben pedig 606,4 millió euróval a magyar érték 2,7-szeresét érte el.

Az Erasmus+ nélkül jóval gyengébb lenne a magyar mérleg

A közvetlen források magyar szerkezete erősen koncentrált, amit jól mutat, hogy az ötéves 1,196 milliárd eurós teljes összegből 409,5 millió eurót, vagyis több mint 34 százalékot önmagában az Erasmus+ adott. A második legnagyobb tétel a Horizon Europe 234,8 millió euróval, így ez a két program együttesen az összes vizsgált magyar forrás közel 54 százalékát biztosította.

Az Erasmus+ nemcsak volumenében nagy, hanem a magyar relatív teljesítmény szempontjából is ritka stabil sikertörténet. Magyarország 2021-ben az uniós Erasmus+-források 2,52 százalékát, 2022-ben 2,38 százalékát, 2023-ban 2,15 százalékát, 2024-ben 2,30 százalékát, 2025-ben pedig 2,37 százalékát szerezte meg – noha a modellváltott egyetemek nem vehettek részt a programban.

Az ötéves átlag 2,33 százalék, vagyis meghaladja a 2,11 százalékos magyar népességi súlyt.

2025-ben ráadásul a magyar Erasmus+-forrás 88,8 millióról 101,1 millió euróra, csaknem 14 százalékkal nőtt, miközben a program egésze csak 4,26 milliárd eurót osztott ki.

Ennek a programnak a jelentősége 2025-ben még inkább felértékelődött: az összes magyar közvetlen forrás 44 százaléka az Erasmus+-ból érkezett. Ez egyszerre mutatja a programban kialakult erős magyar pályázati jelenlétet és a teljes portfólió sérülékenységét, hiszen egyetlen finanszírozási csatorna adta majdnem minden második elnyert eurót.

Hasonlóan stabilan átlag felett teljesít az Eruiópai Szolidaritási Testület, amelyből öt év alatt 18,1 millió euró jutott Magyarországnak, az uniós források 2,55 százaléka.

A Rights and Values, vagyis CERV-programban még erősebb a relatív magyar pozíció: az ötéves részesedés 3,70 százalék, bár az éves adatok erősen ingadoznak. A 2022-es 5,91 és a 2024-es 4,40 százalék után 2025-ben 2,70 százalékra csökkent a magyar arány, ami még mindig meghaladja a népességi benchmarkot – derül ki az MFOI összesítéseiből.

A Horizon Europe mutatja a magyar modell egyik legnagyobb gyengeségét

A magyar közvetlen forrásszerzés legszembetűnőbb strukturális problémája a Horizon Europe, amely az EU első számú kutatási és innovációs keretprogramja, és egyben messze a legnagyobb forráskeretű versenyalapú programok egyike. Magyar szervezetek öt év alatt 234,8 millió eurót szereztek innen, miközben uniós szinten 46,3 milliárd euró került kiosztásra, így a magyar részesedés mindössze 0,51 százalék volt.

A trend ráadásul nem javul, hanem romlik – főleg a 2022-ben beiktatott kekva-tilalom miatt, amely magyar egyetemeket és kutatóintézeteket is kizárt a kutatási programból.

A magyar részarány 2021-ben még 0,62 százalék volt, majd 2022 és 2024 között lényegében 0,51 százalékon stagnált, 2025-re viszont 0,39 százalékra esett. Mivel a magyar népességi súly 2,11 százalék, a 2025-ös Horizon-teljesítmény a lakosságarányos referencia alig 18 százaléka. A teljes ötéves 0,51 százalékos arány is csak körülbelül negyede a népességi benchmarknak, amire maga a kimutatás készítője is külön felhívja a figyelmet.

Az abszolút számok még plasztikusabbak az MFOI kimutatásából:

2022-ben 71,9 millió euró Horizon-forrást nyertek magyar résztvevők,

71,9 millió euró Horizon-forrást nyertek magyar résztvevők, 2023-ban 58,9 milliót,

58,9 milliót, 2024-ben 47,2 milliót,

47,2 milliót, 2025-ben viszont már csak 23,6 millió eurót.

Egyetlen év alatt tehát gyakorlatilag megfeleződött a magyar összeg. Igaz, maga a teljes Horizon-kifizetés is több mint egyharmadával csökkent 2024-ről 2025-re, de a magyar visszaesés ennél lényegesen gyorsabb volt, ezért tovább zsugorodott az ország részesedése is.

A LIFE 2025 egyik legnagyobb magyar nyertese

Miközben a Horizonban gyengült a magyar pozíció, több kisebb vagy közepes programban kifejezetten erős 2025-ös javulás látszik.

A legszembetűnőbb példa a LIFE környezet- és klímavédelmi program, ahol a magyar szervezetek által elnyert összeg 2024-ben még 5,9 millió euró volt, 2025-ben viszont 16,4 millió euróra, csaknem a háromszorosára nőtt.

Magyarország ezzel az adott évi LIFE-források 2,52 százalékát szerezte meg, ami az ötéves idősor legjobb eredménye, és ismét a népességi arány fölé vitte az országot.

Az ötéves kép ugyanakkor itt is jóval visszafogottabb: 47,8 millió eurós magyar összeg mellett a teljes időszak részesedése 1,48 százalék. Vagyis a 2025-ös kiugrás egyelőre nem írta át teljesen a korábbi évek gyengébb teljesítményét, de arra utal, hogy megfelelő projektek mellett ezen a területen nincs strukturális akadálya a lakosságarányos vagy annál jobb magyar szereplésnek.

Még látványosabb, bár alacsonyabb bázisról indult az Innovation Fund. Magyarország 2021-ben és 2022-ben gyakorlatilag nem jutott forráshoz, 2023-ban is csak 17 ezer eurót könyvelhetett el, 2024-ben azonban már 2,24 millió, 2025-ben pedig 12,1 millió euró érkezett. A magyar részesedés ezzel 2024-ben 0,68 százalékra, 2025-ben pedig 1,02 százalékra nőtt.

Az Innovation Fund esetében az egymillió eurós nagyságrendeknél fontosabb maga az irány, mert a program az energiaintenzív iparágak dekarbonizációját és nagy léptékű tiszta technológiai beruházásokat finanszíroz. Az ötéves magyar részarány még mindig csupán 0,20 százalék, tehát innen továbbra is hatalmas a felzárkózási tér,

de a nulláról egy százalék fölé jutó 2025-ös eredmény a magyar portfólió egyik kevés egyértelműen új eredménye.

A kkv-program 2025-ben ugrott igazán nagyot

A Single Market Programme, amely többek között a kis- és középvállalkozások támogatásához kapcsolódó uniós eszközöket is magában foglalja, 2025-ben a magyar forrásszerzés legnagyobb pozitív meglepetése volt. A 2024-es 4,7 millió euróról 28,6 millió euróra nőtt a magyar összeg, ami több mint hatszoros emelkedés. Mivel a teljes uniós programvolumen közben csökkent, Magyarország részesedése 0,84 százalékról 5,67 százalékra ugrott.

Az ötéves magyar részesedés ennek köszönhetően 2,51 százalékra emelkedett, tehát már összességében is meghaladja az ország uniós népességi súlyát.

Az egyszeri nagy projektek miatt az éves adatból óvatosan kell hosszabb távú következtetést levonni, a 2025-ös ugrás mégis érdemi magyarázó tényezője annak, hogy a teljes magyar részesedés egy százalék fölé tudott kerülni.

A Digital Europe Programme szintén javulást mutatott: a magyar összeg 2024-ben 1,57 millió euróra zuhant, 2025-ben azonban 5,44 millió euróra emelkedett, ami 1,21 százalékos magyar részesedést jelent. Az ötéves átlag 1,11 százalék, vagyis a lakosságarányos referencia nagyjából fele, de jóval kedvezőbb képet mutat, mint a Horizon.

Határvédelemben és néhány védelmi programban kiugróak az arányok, de az összegek hektikusak

A teljes ötéves időszak legmagasabb magyar százalékos részesedései nem a legnagyobb költségvetésű programokban jelennek meg. A Defence Industrial Reinforcement Instrument esetében a magyar részarány 6,47 százalék, a vámellenőrzési eszközöket finanszírozó CCEi-programban 5,06 százalék, a határigazgatási és vízumügyi BMVI-ben pedig 4,88 százalék volt.

Ezek az adatok ugyanakkor jól példázzák, miért nem célszerű pusztán a százalékos rangsort nézni. A Defence Industrial Reinforcement Instrument teljes magyar eredménye egyetlen, 2024-ben megjelenő 27 millió eurós tételből áll, 2025-ben már nem szerepel magyar forrás. A BMVI-nél 2022-ben 11,5 millió, 2023-ban további 0,6 millió euró jelent meg, utána két nullás év következett; a CCEi esetében pedig a 2022-es 16,1 és a 2024-es 10,1 millió euró adja a teljes magyar eredményt.

Hat programból öt év alatt egyetlen euró sem jött

A másik végletet azok a területek jelentik, ahol 2021 és 2025 között egyáltalán nem volt magyar forrás. Hat ilyen program szerepel az adatbázisban: az ITER, az InvestEU Fund, az European Space Programme, az ESF+, az Asylum, Migration and Integration Fund, valamint a közös védelmi beszerzéseket támogató rövid távú védelmi eszköz.

A nulla azonban nem minden esetben jelent azonos problémát, mert egyes eszközök működési logikája és kedvezményezetti köre jelentősen eltér a klasszikus, minden tagállami pályázó előtt azonos módon nyitott programokétól.

A közvetlen forrásszerzés szerkezetéről mégis sokat elmond, hogy a 36 vizsgált programból 2025-ben mindössze 24-ben jelenik meg pozitív magyar összeg, 12-ben pedig nulla szerepel.

Ötéves összesítésben 15 olyan program található, ahol a magyar részesedés meghaladja az egy százalékot, és hét olyan, ahol a 2,11 százalékos lakosságarányos szint fölé kerül. 2025-ben tíz programban volt egy százalék feletti a magyar részesedés, hatban pedig a népességi arányt is meghaladta.

Utóbbi csoportba az EU Anti-Fraud Programme, a Single Market Programme, a CERV, az Európai Szolidaritási Testület, a LIFE és az Erasmus+ tartozott.

A javulás valódi, de a felzárkózás még messze van

A 2025-ös eredményből ezért két, egymással egyszerre igaz következtetés adódik. A magyar szereplők pozíciója egyértelműen javult a közvetlen uniós forrásokért folyó versenyben: a 2023-as 0,78 százalékos mélyponthoz képest két év alatt 1,03 százalékra nőtt a részesedés, miközben több programban – mindenekelőtt a LIFE-ban, az Innovation Fundban és a Single Market Programme-ban – kézzelfogható előrelépés történt.

A másik oldalon azonban az ötéves 0,91 százalékos magyar részesedés továbbra is látványosan elmarad az ország 2,11 százalékos uniós népességi súlyától, és a legnagyobb tudás- és innovációintenzív programok egyikében, a Horizon Europe-ban nem felzárkózás, hanem további visszacsúszás látszik. Ráadásul az abszolút magyar forrásösszeg 2022 óta minden évben csökkent, így a 2025-ös részarány-javulás részben abból fakadt, hogy az egész uniós közvetlen finanszírozási volumen még gyorsabban zsugorodott.

Címlapkép forrása: Nataliia Samoilova via Getty Images