Megrepedt a szankciós pajzs? Befolyásos európai államok nyomására mentettek fel orosz milliárdosokat

Valdis Dombrovskis uniós gazdasági biztos szerint az EU nem adhatja fel a szankciókat, sőt fokoznia kell az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomást. Nyilatkozatának közvetlen előzménye, hogy Franciaország és Luxemburg elérte két prominens orosz oligarcha – Aliser Uszmanov és Mihail Fridman – levételét az uniós szankciós listáról. A vita rávilágított az egyhangúsági követelmény okozta nehézségekre, amelynek megszüntetését Dombrovskis rövid távon nem tartja reálisnak, mivel az uniós szerződések módosítását igényelné. A lett politikus szerint a békekezdeményezések eddig nem vezettek eredményre, ezért nincs más lehetőség, mint tovább növelni a nyomást Moszkvára.

Az Európai Uniónak le kell győznie az Oroszországgal szembeni szankciókkal kapcsolatos »fáradtságot«, és fenn kell tartania, sőt fokoznia kell a Moszkvára nehezedő gazdasági nyomást

– mondta Valdis Dombrovskis uniós gazdasági biztos az Euractivnak. A tisztviselő szerint közel öt év háború után érthető, hogy egyes tagállamokban csökken a politikai lendület, ugyanakkor az EU már a konfliktus kezdetén vállalta, hogy addig támogatja Ukrajnát és gyakorol nyomást Oroszországra, ameddig arra szükség van. Úgy fogalmazott: a tagállamoknak most nem szabad meggyengülniük vagy széthúzniuk, mert Moszkva éppen erre vár.

Dombrovskis nyilatkozatának közvetlen előzménye, hogy Franciaország kedden elérte Aliser Uszmanov orosz–üzbég oligarcha levételét az uniós szankciós listáról, Luxemburg pedig ezt követően Mihail Fridman orosz–izraeli milliárdos törlését is keresztülvitte.

Mindkét üzletember 2022 óta szerepelt a feketelistán az orosz háborús erőfeszítésekhez, illetve Vlagyimir Putyin rendszeréhez fűződő kapcsolataik miatt. Lettország hétfőn még blokkolta a törléseket, kedden azonban Párizs nyomására feloldotta vétóját. az uniós szankciók meghosszabbításához és módosításához mind a 27 tagállam támogatására szükség van.

Érdekesség, hogy régebben Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök kormánya követelte a két üzletember eltávolítását a szankciós listákról.

Az Euractiv szerint a mostani vita ismét megmutatta, hogy az egyhangúsági követelmény egyre komolyabb politikai akadályt jelenthet a szankciós politikában. Júliusban például az EU Oroszország elleni 21. szankciós csomagjának elfogadása húzódott heteken át, miután Görögország mentességet követelt az orosz cseppfolyósított földgáz szállítását érintő tilalom alól. Arra a kérdésre, hogy az EU megszüntethetné-e az egyhangúsági szabályt – amit korábban Németország és Ursula von der Leyen is felvetett –, Dombrovskis azt mondta,

ez rövid távon nem reális megoldás, mivel ehhez az uniós szerződések módosítására lenne szükség, amelyhez szintén valamennyi tagállam egyetértése kellene.

Az uniós biztos ezért elsősorban a politikai akarat fenntartását tartja kulcsfontosságúnak. Dombrovskis szerint az elmúlt időszakban több békekezdeményezés is indult, ezek azonban nem vezettek eredményre, mert meglátása szerint Oroszország továbbra is az agresszió folytatásában érdekelt. Ebben a helyzetben szerinte nincs más lehetőség, mint tovább növelni a Moszkvára nehezedő nyomást. „Putyin és Oroszország nem fogja saját magát megállítani. Meg kell állítani őket” – fogalmazott az Euractivnak.

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