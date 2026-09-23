Tineke Strik bírálta Magyarország újabb uniós forrásfelszabadításának megindítását

Az Európai Parlament magyar jogállamisággal foglalkozó jelentéstevője bírálta az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság javaslatát, amely szerint fel kellene oldani a Magyarországgal szemben 2022-ben bevezetett költségvetési védintézkedéseket.
Tineke Strik egyet azzal, hogy el kell ismerni az országban elért előrelépést, és fontos, hogy a magyar hallgatók és kutatók ismét hozzáférjenek az Erasmus+ és a Horizont Európa programhoz,
a milliárdos uniós források felszabadításának azonban a már végrehajtott reformokon kell alapulnia, nem a jövőre vonatkozó ígéreteken.
Ahogy arról a Portfolio-n is részletesen beszámoltunk a Bizottság javaslata most a kohéziós politikai kötelezettségvállalásokból felfüggesztett 4,2 milliárd eurót érinti.
Strik arra kéri a Bizottságot, hogy részletesen indokolja meg, miért tartja elégségesnek az uniós költségvetést fenyegető kockázatok kezelését, miközben egyes reformok – például a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kivezetése – még folyamatban vannak.
A jelentéstevő szerint az Európai Parlamentet is teljes körűen tájékoztatni kell, hogy betölthesse ellenőrző szerepét. Hozzátette azt is, hogy a költségvetési feltételességhez kapcsolódó ügyeken túl továbbra is szélesebb körű reformokra van szükség Magyarországon, ezeket vizsgálja az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti eljárás.
Emlékezetes, hogy Magyar Péter a Tisza választási győzelme után adott első köztévés interjújában is találkozott Strik nevével, amikor a műsorvezető felemlegette a jelentéstevő friss kommentjét arról, hogy a kormányváltás nem garancia a forrásfelszabadításra. Magyar akkor röviden úgy reagált:
Bocsánat, kicsoda?
Abban persze igaza volt Striknek, hogy ez nem lehetett automatikus, különösen miután Lengyelországban is jobbára ígéretre szabadították fel a forrásokat. Maga a Bizottság is úgy kezdte tárgyalását a Tisza-kormány képviseletével, hogy az elérhető helyreállítási pénzeknek csak mintegy 60-65 százalékát tartották reálisnak, de végül szinte a teljes keret lehívására sikerült megoldást találni.
Bár a jelentéstevők szerepe fontos az európai törvényhozásban, a források mostani felszabadításáról, valamint az Erasmus és Horizon programokba való visszaengedésről
a tagállamokat tömörítő Tanácsának kell döntenie, így bár kérhet tájékoztatást, sok ráhatása nincs a konkrét ügyre.
Címlapkép forrása: EU
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