15°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Tineke Strik bírálta Magyarország újabb uniós forrásfelszabadításának megindítását
Uniós források

Tineke Strik bírálta Magyarország újabb uniós forrásfelszabadításának megindítását

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Európai Parlament magyarországi jelentéstevője szerint az uniós források felszabadítását már végrehajtott reformokhoz kell kötni, nem jövőbeli ígéretekhez. Tineke Strik a Bizottság javaslatára reagált, amely feloldaná a 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felfüggesztését, és visszaadná az alapítványi egyetemek hozzáférését az Erasmus+ és a Horizont Európa programhoz.
Back to Europe 2026
Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Az Európai Parlament magyar jogállamisággal foglalkozó jelentéstevője bírálta az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság javaslatát, amely szerint fel kellene oldani a Magyarországgal szemben 2022-ben bevezetett költségvetési védintézkedéseket.

Tineke Strik egyet azzal, hogy el kell ismerni az országban elért előrelépést, és fontos, hogy a magyar hallgatók és kutatók ismét hozzáférjenek az Erasmus+ és a Horizont Európa programhoz,

a milliárdos uniós források felszabadításának azonban a már végrehajtott reformokon kell alapulnia, nem a jövőre vonatkozó ígéreteken.

Ahogy arról a Portfolio-n is részletesen beszámoltunk a Bizottság javaslata most a kohéziós politikai kötelezettségvállalásokból felfüggesztett 4,2 milliárd eurót érinti.

Még több Uniós források

Európai kereslet nélkül bukásra ítélt az AI-gigagyárak terve

Fordulat a plusz EU-pénzeknél: kevesebb támogatás érkezett Magyarországra, mégis javult a helyzetünk

Ursula von der Leyen: 4,2 milliárd euró felszabadítását javasoljuk Magyarország számára

Strik arra kéri a Bizottságot, hogy részletesen indokolja meg, miért tartja elégségesnek az uniós költségvetést fenyegető kockázatok kezelését, miközben egyes reformok – például a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kivezetése – még folyamatban vannak.

A jelentéstevő szerint az Európai Parlamentet is teljes körűen tájékoztatni kell, hogy betölthesse ellenőrző szerepét. Hozzátette azt is, hogy a költségvetési feltételességhez kapcsolódó ügyeken túl továbbra is szélesebb körű reformokra van szükség Magyarországon, ezeket vizsgálja az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti eljárás.

Emlékezetes, hogy Magyar Péter a Tisza választási győzelme után adott első köztévés interjújában is találkozott Strik nevével, amikor a műsorvezető felemlegette a jelentéstevő friss kommentjét arról, hogy a kormányváltás nem garancia a forrásfelszabadításra. Magyar akkor röviden úgy reagált:

Bocsánat, kicsoda?

Abban persze igaza volt Striknek, hogy ez nem lehetett automatikus, különösen miután Lengyelországban is jobbára ígéretre szabadították fel a forrásokat. Maga a Bizottság is úgy kezdte tárgyalását a Tisza-kormány képviseletével, hogy az elérhető helyreállítási pénzeknek csak mintegy 60-65 százalékát tartották reálisnak, de végül szinte a teljes keret lehívására sikerült megoldást találni.

Bár a jelentéstevők szerepe fontos az európai törvényhozásban, a források mostani felszabadításáról, valamint az Erasmus és Horizon programokba való visszaengedésről

a tagállamokat tömörítő Tanácsának kell döntenie, így bár kérhet tájékoztatást, sok ráhatása nincs a konkrét ügyre.

Kapcsolódó cikkünk

Terták Elemér: A népszerűtlen kiigazító intézkedéseket mielőbb meg kell hoznia a kormánynak

Elárulta az MFB, milyen beruházásokra költenék a felszabadított uniós forrásokat

Fordulat a plusz EU-pénzeknél: kevesebb támogatás érkezett Magyarországra, mégis javult a helyzetünk

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Fórum

Konferencia ajánló

Future of Finance 2026

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Tisza-kormány: döntöttek a várva várt támogatásról, közben Magyar Péter átírná a mentelmi szabályokat
Ursula von der Leyen: 4,2 milliárd euró felszabadítását javasoljuk Magyarország számára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility