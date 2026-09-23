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Új drónmegállapodást írt alá Zelenszkij és Stubb New Yorkban
Uniós források

Új drónmegállapodást írt alá Zelenszkij és Stubb New Yorkban

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Ukrajna a háborúban felhalmozott dróntechnológiai tudását egyre több partnerével osztaná meg, miközben külföldi ipari kapacitásokra is támaszkodna. Volodimir Zelenszkij és Alexander Stubb New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés margóján írt alá drónmegállapodást a két ország védelmi együttműködésének erősítéséről.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Alexander Stubb finn államfő New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés margóján drónmegállapodást írt alá. A megállapodás a két ország védelmi és biztonsági együttműködését erősíti, és az elképzelés itt is az, hogy Ukrajna háborúban szerzett dróntechnológiai tapasztalata finn ipari kapacitással párosuljon.

Ukrajna a 2022-es orosz invázió óta gyorsan fejlesztette dróntechnológiáját, többek között az iráni tervezésű eszközök elleni védekezésben. Kijev az így felhalmozott tudást egyre több partnerével osztaná meg, miközben azok gyártási hátteret és kapacitást biztosíthatnak.

Az együttműködéshez jelentős uniós finanszírozás is társul, hiszen az EU júniusban 3,9 milliárd eurót folyósított drónbeszerzésre a 90 milliárd eurós makrogazdasági és védelmi elemből is álló Ukrajna-támogatási hitelkeretből.

Szeptemberben újabb 3,3 milliárd euró érkezett Kijevbe, amelyet rakéták és drónok vásárlására fordíthatnak.

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Zelenszkij szerint Ukrajna már mintegy tíz országgal kötött hasonló megállapodást, mindez az Európai Unióval folytatott közös együttműködésen túl. Az ENSZ-közgyűlésben arról is beszélt, hogy Ausztráliával biztonsági megállapodást kötöttek.

Az ukrán elnök a finn megállapodást az emberek közös védelmének és a kétoldalú partnerség erősítésének fontos lépéseként jellemezte. A drónok szerinte a határok, az infrastruktúra és a közlekedési útvonalak védelmében is egyre fontosabb szerepet kapnak.

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