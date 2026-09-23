Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Alexander Stubb finn államfő New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés margóján drónmegállapodást írt alá. A megállapodás a két ország védelmi és biztonsági együttműködését erősíti, és az elképzelés itt is az, hogy Ukrajna háborúban szerzett dróntechnológiai tapasztalata finn ipari kapacitással párosuljon.
Ukrajna a 2022-es orosz invázió óta gyorsan fejlesztette dróntechnológiáját, többek között az iráni tervezésű eszközök elleni védekezésben. Kijev az így felhalmozott tudást egyre több partnerével osztaná meg, miközben azok gyártási hátteret és kapacitást biztosíthatnak.
Az együttműködéshez jelentős uniós finanszírozás is társul, hiszen az EU júniusban 3,9 milliárd eurót folyósított drónbeszerzésre a 90 milliárd eurós makrogazdasági és védelmi elemből is álló Ukrajna-támogatási hitelkeretből.
Szeptemberben újabb 3,3 milliárd euró érkezett Kijevbe, amelyet rakéták és drónok vásárlására fordíthatnak.
Zelenszkij szerint Ukrajna már mintegy tíz országgal kötött hasonló megállapodást, mindez az Európai Unióval folytatott közös együttműködésen túl. Az ENSZ-közgyűlésben arról is beszélt, hogy Ausztráliával biztonsági megállapodást kötöttek.
Az ukrán elnök a finn megállapodást az emberek közös védelmének és a kétoldalú partnerség erősítésének fontos lépéseként jellemezte. A drónok szerinte a határok, az infrastruktúra és a közlekedési útvonalak védelmében is egyre fontosabb szerepet kapnak.
Címlapkép forrása: EU
Új drónmegállapodást írt alá Zelenszkij és Stubb New Yorkban
Finn ipari kapacitásokkal pörgetnék fel a gyártást.
Sokan utaznak ősszel is Horvátországba
Ez az autumnation.
Viharfelhők gyülekeznek - újabb döntés ronthatja Trump esélyeit a közelgő félidős választáson
A választás előtt ismét kamatot emelhet a Fed.
A top 10-ben van az északi jégtakaró idei minimuma
1978 óta mérik műholdakkal.
Tűzszünetről beszélt Rubio Lavrovval, az orosz külügyminiszter a BT előtt visszakozott
Oroszország tagadja, hogy előrelépés történt volna.
Sokkal olcsóbb lesz a Bentley elektromos modellje, mint az Ferrarié
Kevesebb mint a fele.
Jelentős jegyáremelésről beszélt a Ryanair vezére
"A jegyárak csak egy irányba haladhatnak, mégpedig jelentősen felfelé".
90 napos dízelexport-tilalmat forralhat a Trump-adminisztráció
A Fehér Ház szinte azonnal kacsának nevezte az értesülést.
Kettős hátszél az olajcégeknek: olajsokk és szűkös dízelkínálat
A geopolitikai feszültségek egyszerre emelték a nyersolaj árát és szűkítették a dízel kínálatát, így az integrált olajvállalatok két oldalról is támogatást kaptak. Meddig tarthat a maga
MI-vel kapcsolatos feladatok a Tudományos és Technológiai Minisztériumban
Megjelent a Tudományos és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló miniszteri utasítás (lásd Hivatalos Értesítő, 2026. évi 46. szám), amely a mesterséges
Bajban a Volkswagen - Bajban a német foci
A Volkswagen válsága nem áll meg a gyárkapuknál: a német autóipar megingása a futballpályákon is éreztetheti hatását. Az Audi, a Porsche és a Volkswagen több... The post Bajban a Volkswagen
A gyermekeim már egyedül buszoznak. De vajon fizethetnek egyedül a büfében?
Az önállóságot nem egyszerre adjuk oda a gyerekeinknek. Először csak egyedül mennek le a boltba. Aztán kapnak lakáskulcsot. Megtanulnak busszal hazajönni az iskolából. Megkapják az első telef
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Fogy a lakosság, de három országban már többen élnek, mint harminc éve
A BB tengely országai harminc év alatt összességében ritkábban lakottá váltak: a régiós átlagos népsűrűség közel hét százalékkal csökkent. A háttérben az alacsony születésszám, az.
Egyetlen számtól retteg a tőzsde - de a múlt alapján nem biztos, hogy kell
Öt százalék - az amerikai részvénypiac mágikus fájdalomküszöbe, amitől a befektetők nagyja retteg. A tízéves állampapír hozama elérte ezt a szintet, és vele együtt erősödik... The post
Rekord a rekord után, hitelből fizetve
Az Nvidia rekordbevételt termel, miközben legnagyobb vevői egyre több tőkét költenek AI-infrastruktúrára. A kereslet továbbra is erős, de a következő évek kulcskérdése az lehet, hogy a bev
Portfólióépítés mesterfokon
Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A győztes nem, de a számok meglepőek az orosz választásokon
Az eredmény erős legitimáció lesz Putyin számára.
Még mindig jobb ha drága a dízel, mint ha nincs: ezért fáj a gazdaságnak az ársokk
Nem javul a helyzet.
Steigervald: A pénzügyi szokásaink nem velünk kezdődtek, generációkon át örököljük őket
A családi pénzügyi szabályok jóval túlélik a gazdasági rendszereket is.