Ursula von der Leyen: 4,2 milliárd euró felszabadítását javasoljuk Magyarország számára

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Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

4,2 milliárd euró felszabadítását javasoljuk Magyarország számára

– jelentette be Ursula von der Leyen szerdai bizottsági közleményében, miután az Európai Bizottság lezárta a magyar kormány által benyújtott önértékelés vizsgálatát.

Ursula von der Leyen szerint Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítése és az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében. Az Európai Bizottság elnökétől azt is idézik a közleményben, hogy örül annak, hogy az érintettek – a magyar kutatók és diákok – ismét teljes mértékben részesülhetnek az uniós tagság kínálta lehetőségekből, így az Erasmus+ és Horizont Európa programokból. A mostani fejlemény pedig szerinte azt mutatja, hogy a reformok kézzelfogható eredményeket hozhatnak.

Michael McGrath igazságügyi biztos szerint a mostani döntés azt is bizonyítja, hogy a jogállamisági feltételességi mechanizmus működik: szükség esetén képes megvédeni az uniós költségvetést, ugyanakkor egyértelmű utat biztosít a korlátozások feloldásához, ha egy tagállam végrehajtja a szükséges reformokat. A biztos hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság továbbra is konstruktívan együttműködik a magyar hatóságokkal, és szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket, mivel a következő időszakban kulcsfontosságú lesz az eddig elért eredmények fenntartása.

Mint arról a Portfolio elsőként beszámolt, Magyarország szeptember 9-én értesítette hivatalosan Brüsszelt arról, hogy álláspontja szerint teljesítette a jogállamisági feltételességi eljárásban előírt korrekciós intézkedéseket, vagyis a bizottsági értékelés alig több mint két hetet vett igénybe.

A pozitív értékelés azt jelenti, hogy az Európai Bizottság szerint a magyar intézkedések már megfelelően kezelik azokat a problémákat, amelyek miatt 2022 végén az uniós tagállamok felfüggesztették a kohéziós források egy részét.

Az Európai Tanács és az uniós végrehajtó testület akkor a közbeszerzések, az ügyészségi fellépés hatékonysága, az összeférhetetlenségi szabályok és a korrupció elleni fellépés hiányosságaira hivatkozva mintegy 6,3 milliárd eurónyi kötelezettségvállalást függesztett fel. Az azóta bekövetkezett forrásvesztések és átcsoportosítások miatt a ténylegesen visszaszerezhető összeg jelenleg mintegy 4,2 milliárd euró.

A Magyar Péter vezette kormány az elmúlt hónapokban több jogszabályi változtatást hajtott végre, elsősorban a helyreállítási alaphoz kapcsolódó jogállamisági mérföldköveket teljesítve, amelyekkel részben a kondicionalitási eljárás korábbi vállalásait is teljesítette. Ezek között szerepelt az Integritás Hatóság jogosítványainak és a vagyonnyilatkozati rendszernek a megerősítése, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) összeférhetetlenségi problémáinak rendezése és a jelenlegi alapítványi struktúra megszüntetése.

A döntés jelentősége ezért jóval túlmutat a 4,2 milliárd eurónyi kohéziós pénzen:

a 2022-ben elfogadott kondicionalitási határozat másik intézkedése ugyanis megtiltotta az Európai Bizottságnak, hogy új pénzügyi kötelezettségvállalásokat kössön a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, illetve az általuk fenntartott intézményekkel.

Ez a korlátozás zárta ki a modellváltó magyar egyetemeket többek között az Erasmus+ hallgatói mobilitási programból és a Horizont Európa kutatási programból. A magyar szabályozás átalakítása, illetve a jelenlegi kekva-rendszer gyakorlatilag teljes felszámolása ezért azt is lehetővé teheti, hogy az érintett egyetemek hallgatói és kutatói ismét teljes körűen hozzáférjenek ezekhez a programokhoz.

A bizottsági döntés ugyanakkor még nem jelenti automatikusan a 4,2 milliárd euró felszabadítását.

A jogállamisági feltételességi rendelet alapján az Európai Bizottság csak javaslatot tesz az intézkedések megszüntetésére, a végső döntést az uniós tagállamokat képviselő Európai Unió Tanácsa hozza meg minősített többséggel. A rendelet főszabály szerint egy hónapot ad a Tanácsnak a bizottsági javaslat elfogadására, bár ez kivételes esetben további két hónappal meghosszabbítható.

A következő politikai lépés így a Tanácsban várható, ahol az ügy az Általános Ügyek Tanácsának – vagy az előkészítő testületeknek – a napirendjére kerülhet. Az eddigi menetrend alapján

a tényleges felszabadítási döntés már az október közepi uniós csúcstalálkozóig megszülethet, amennyiben a tagállamok között rendelkezésre áll a szükséges minősített többség.

Fontos ugyanakkor, hogy jogilag nem az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács oldja fel a forrásokat: a végrehajtási határozatot az EU Tanácsa fogadja el.

A mostani lépés a hónapok óta zajló brüsszeli–budapesti rendezési folyamat egyik legfontosabb állomása. Az Európai Bizottság és a Magyar Péter-kormány még május végén állapodott meg egy olyan reformcsomagról, amely összességében több különböző jogcímen befagyasztott vagy feltételekhez kötött uniós forrás előtt nyithatja meg az utat, a 4,2 milliárd eurós kondicionalitási tétel mellett a magyar helyreállítási tervhez kapcsolódó 10 milliárd eurónyi forrás és további kohéziós pénzek is ebbe a körbe tartoznak. A kondicionalitási eljárás mostani lezárása ugyanakkor nem old fel automatikusan minden Magyarországgal szembeni uniós korlátozást:

az akadémiai szabadsághoz kapcsolódó, mintegy 2,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás külön eljárásban tárgya, és ennek ismételt magyar önértékelése később kerül a Bizottság elé.

Magyarország így összesen már a helyreállítási alap 10 milliárd eurójához és a kohéziós források 4,2 milliárd eurójához fér hozzá az elérhető 16,4 milliárd euróból.

Még egy pénzügyi feszültség maradt az Európai Bizottság és a Magyar Péter vezette kormány között: 2024 júniusában az Európai Unió Bírósága egy egyszeri 200 millió eurós, valamint egy halmozódó napi 1 millió eurós bírságot rótt ki Magyarországra, amiért a menekültügyi eljárásrend nem felel meg az uniós jognak. A közhiedelemmel és a tévhitekkel ellentétben ez nem kötelező befogadásról szól, hanem arról, hogy biztosítani kell a menedékkérőknek a jogot arra, hogy Magyarország területén is beadhassák menekültügyi kérelmeiket. Emiatt a jogi vita miatt már több mint 1 milliárd eurót vontak el Magyarországtól.

Címlapkép forrása: EU