Politikai kelepcébe sétálhat Merz az EU-források oltárán

Németország következő uniós költségvetéssel kapcsolatos álláspontját már nemcsak a hagyományos takarékossági szempontok alakítják, hanem az AfD előretörése és a tartományok forrásigényei is. Friedrich Merz kancellárnak egyszerre kellene megakadályoznia, hogy a szélsőjobb politikai fegyvert kovácsoljon a német befizetésekből, és elkerülnie, hogy a költségvetési vágások saját pártja regionális vezetőit sújtsák. Brüsszel abban bízik, hogy ez a kettős nyomás végül kompromisszumra kényszeríti a kancellárt.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Friedrich Merz német kancellárra már nemcsak Brüsszelből, hanem saját országának tartományaiból is egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy enyhítsen az EU következő, 2028–2034-es költségvetésének (MFF) megvágását célzó álláspontján. Merz a tárgyalási mozgásterét is tágítva több százmilliárdos csökkentéseket lengetett be a következő uniós ciklus 2000 milliárdos büdzséjére, de politikai kényessége ellenére, most úgy néz ki, ez még a saját hátországa számára is túl fájó lenne.

A dilemma most nem egyszerűen a hagyományos német költségvetési szigor visszatéréséről szól.

Merz gyakorlatilag csapdahelyzetbe került, mivel ha elfogadja a legtöbb tagállam - köztük Magyarország által is - támogatott magasabb uniós büdzsét, az AfD könnyen a CDU ellen fordíthatja Németország növekvő befizetését. A kormánypárt három friss választáson való leszereplése után, az egyre erősödő AfD könnyen vérszemet kaphat, és akár egy brexitre hajazó országos kampánnyá is növesztheti a német uniós hozzájárulások összegének kritikáját.

A Merzhez lojális CDU-s vezetésű tartományok azonban közvetlenül is érdekeltek a nagyobb költségvetésben. Elsősorban a kohéziós és az agrárforrásokat védik, mert ezek jelentős része közvetlenül a régiókhoz kerül, és Észak-Rajna–Vesztfália miniszterelnöke - Hendrik Wüst, akit egyesek Merz utódjaként is emlegetnek - nyilvánosan is kiállt a hagyományos uniós támogatások minél nagyobb mértékű megőrzése mellett.

Bár a hátország úgy tűnik egyelőre nem tervez nyílt lázadást a kancellár ellen, Merz mozgásterét jelentősen szűkítik a CDU friss vereségei.

Berlinben a párt listás eredménye 18,8 százalékra volt elég,

Mecklenburg–Elő-Pomerániában története során először az ötszázalékos parlamenti küszöb alatt maradt,

a hónap elején pedig Szász–Anhaltban kapott ki a CDU 44-17-re az AfD-től.

A keleti tartományokban különösen nehéz lenne megindokolni az uniós források visszafogását, mivel az ipar korszerűsítéséhez, a kibocsátáscsökkentéshez és a növekedés beindításához jelentős közberuházásokra lenne szükség.

A kancellár ezért Lars Klingbeil pénzügyminiszterrel és a tartományok vezetőivel próbál egységes német álláspontot kialakítani, úgy, hogy a tartományi miniszterelnökök is megőrizhessék a kohéziós támogatásokat, de Merz brüsszeli tárgyalási pozícióját se gyengíssék látványosan.

Míg az Európai Tanácsban elsősorban arról szól a vita, hogy mekkora legyen a torta, addig a CDU-n belül inkább azon egyezkedhetnek, annak szeleteit hogy kéne úgy felvágni, hogy mindenki jól járjon belföldön.

Nagyon leegyszerűsítve Merznek a versenyképességre és védelemre költhető támogatási konstrukciók tetszenek, a tartományoknak pedig a hagyományos, vidékfejlesztési és agrár források kellenek. Ez gyakorlatilag a nemzetközi fellépésre és uniós bővítésre szolgáló Global Europe fejezetet és az EU adminisztrációs költségeit hagyja.

Utóbbi megvágását már a Tisza-kormány uniós ügyekért felelős államtitkára is javasolta, de ezen viszonylag keveset lehetne spórolni,

előbbinél pedig a 200 milliárdosra tervezett Global alap csökkentésével arányosan fogy az esély arra is, hogy az unió ki tudja tölteni a USA kivonulása után üresedő nemzetközi teret.

A Politico szerint Brüsszelben most nagyon is azt figyelik, hogy a választási vereségek keményebb álláspontra ösztönzik-e Merzet, vagy a tartományok nyomása megnyitja az utat a kompromisszum előtt. A kancellárnak effektíve egyszerre kéne bizonyítania a német választóknak, hogy féken tartja az uniós kiadásokat, és saját párttársainak, hogy nem von el forrásokat a régióktól.

A kettős szorítás az év végére tervezett költségvetési megállapodás egyik legnehezebben feloldható akadályává teheti a német álláspontot. Kívülről szemlélve a leglogikusabb, legjobban kommunikálható eredmény az lenne, ha az említett költségvetési fejezetekből sikerülne átirányítani összegeket a CDU-s prioritásokra, amelyre jó esély lehet, hiszen a legtöbb tagállam a néhány százalékos keretcsökkentések-növelések mentén képzeli el a végeredményt.

Címlapkép forrása: EU