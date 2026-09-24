Új pályázati dömping jöhet Magyarországon: közel kétszázmilliárd forint EU-pénz sorsa dőlhet el a közeljövőben

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A 2021–2027-es uniós ciklus vége egyre közelebb kerül, a vállalkozások számára azonban még korántsem zárult le a GINOP Plusz története. A program pénzügyi keretének és a már nevesített pályázatoknak az összevetése alapján csak a kutatás-fejlesztési, innovációs és stratégiai technológiai területeken közel 194 milliárd forintnyi olyan forrás látszik, amelynek a pontos pályázati felhasználása egyelőre nem jelent meg az éves fejlesztési keretben. Emellett már meghirdetett konstrukciókban is maradt pénz, és vannak olyan új kiírások is, amelyek nevét és keretét már ismerjük, de a végleges pályázat még nem jelent meg – derül ki a Caprica Consulting két friss elemzéséből.

Az elmúlt hónapokban látványosan megváltozott a magyar uniós források körüli hangulat miután a helyreállítási és ellenállóképességi eszközből Magyarország számára elérhető mintegy 10 milliárd euró előtt is megnyílt az út, szerdán újabb jelentős tétel került közelebb a feloldáshoz: Ursula von der Leyen bejelentette, hogy az Európai Bizottság 4,2 milliárd eurónyi, a jogállamisági feltételességi eljárás miatt befagyasztott kohéziós forrás felszabadítását javasolja. A végső döntést ebben az ügyben még az uniós tagállamokat tömörítő Európai Tanácsnak kell meghoznia. Mindez érthetően felerősítette azokat a várakozásokat, hogy a következő időszakban ismét jelentős pályázati dömping indulhat Magyarországon.

A másik oldalról viszont egyre gyakrabban merül fel az ellenkező kérdés is:

van-e még egyáltalán mit meghirdetni?

A 2021–2027-es költségvetési ciklus az utolsó szakaszába lépett, a nagyobb operatív programok kereteinek jelentős részét már évekkel ezelőtt felosztották, számos pályázat lezárult vagy elbírálás alatt áll. Emiatt könnyen az a kép alakulhat ki, hogy az újonnan hozzáférhetővé váló uniós pénzek ellenére a klasszikus vállalati pályázatoknál már alig maradt szabad mozgástér.

A Caprica Consulting éppen ezért nézett a GINOP Plusz fő számai mögé: azt vizsgálták meg, hogy az Európai Bizottság által jóváhagyott teljes programkeretből mennyit osztott már fel konkrét konstrukciókra a magyar kormány, milyen pályázatok vannak még előkészítés alatt, és hol maradhattak olyan források, amelyeknek egyelőre nincs kijelölt helyük.

Az eredmény alapján a GINOP Pluszban még korántsem fogyott el minden pénz: több területen százmilliárdos nagyságrendű új pályázati lehetőség rajzolódik ki.

Jön, de honnan és miből tudjuk?

A számok értelmezéséhez három különböző szintet érdemes szétválasztani:

az operatív program, vagyis az OP határozza meg az Európai Bizottság által jóváhagyott pénzügyi mozgásteret,

az éves fejlesztési keret, az ÉFK már azt mutatja meg, hogy a magyar kormány ezt milyen pályázati konstrukciók között tervezi felosztani,

végül pedig külön kategóriát jelentenek a ténylegesen meghirdetett felhívások.

A három összeg ezért egy adott pillanatban nem feltétlenül esik egybe.

A Caprica számítása szerint a GINOP Plusz OP-szintű kerete mintegy 2067,5 milliárd forintnak felel meg, miközben az ÉFK-ban jelenleg körülbelül 1902 milliárd forintnyi felhívási keret szerepel, a kettő között így 165,5 milliárd forintos nettó eltérés van.

Ez önmagában azonban még nem azt jelenti, hogy ennyi új pénzt lehet automatikusan meghirdetni: egyes prioritásokban az ÉFK már meghaladja az OP alapján rendelkezésre álló összeget, vagyis túlvállalás történt, máshol viszont jelentős, még nem nevesített tartalék maradt.

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A vállalkozások szempontjából a legnagyobb ilyen nyitott terület a kutatás-fejlesztés és innováció, amit GINOP Plusz második prioritása tartalmaz.

Itt az OP alapján mintegy 522,6 milliárd forintos keret áll rendelkezésre, miközben az ÉFK-ban jelenleg 420,2 milliárd forintnyi konstrukció szerepel.

A különbség így 102,35 milliárd forint, ami arra utal, hogy a jelenlegi fejlesztési keret még nem tartalmazza az összes olyan K+F+I-konstrukciót, amelyet a ciklus forrásaiból finanszírozni lehet.

Még nagyobb újdonságot jelenthet a GINOP Plusz hatodik prioritása, amely a Stratégiai Technológiák Európáért Platformhoz, vagyis a STEP-hez kapcsolódik. Az Európai Bizottság félidős felülvizsgálata során a magyar gazdaságfejlesztési programban 244,75 millió eurót csoportosítottak az új prioritáshoz, és a Caprica által alkalmazott technikai árfolyamon ez mintegy 91,5 milliárd forintot jelent. Az ÉFK-ban ugyanakkor ehhez egyelőre nem kapcsolódik külön felhívási csomag.

A K+F+I-prioritás 102,35 milliárdos és a STEP 91,51 milliárdos eltérése együtt 193,86 milliárd forintot tesz ki.

Ez adja a GINOP Plusz jelenleg legnagyobb, konkrét pályázatokhoz még hozzá nem rendelt pénzügyi mozgásterét. A csaknem 194 milliárd forint ugyanakkor nem azonos egy azonnal megnyitható vállalati pályázati kasszával: a kormány későbbi ÉFK-módosításokkal dönthet arról, milyen konstrukciókra bontja az összeget, és arról sincs még biztos információ, hogy abból mekkora rész lesz közvetlenül vállalkozások számára elérhető.

A teljes potenciális pályázati mozgástér ugyanakkor ennél összetettebb, mert a már korábban megjelent GINOP Plusz-2.1.3-24, a kkv-k innovációs képességét támogató program teljes kerete 75 milliárd forint.

A Caprica saját összesítése szerint ebből mintegy 43,4 milliárd forintot kötöttek le, vagyis körülbelül 31,6 milliárd forint maradhatott a konstrukcióban.

Ennek sorsáról egyelőre nincs hivatalos döntés: újranyithatják a pályázatot, újabb szakaszt indíthatnak, vagy a forrást más KFI-konstrukcióhoz irányíthatják át. A 75 milliárdos eredeti keretet a hatályos ÉFK is tartalmazza.

Van olyan új program is, amely ennél jóval előrébb jár, ilyen a Life Sciences Catalyst Program 15 milliárd forintos kerettel szerepel éves fejlesztési keretben, amelyből 10 milliárd forint kapcsolódik a fejlett régióhoz. A program felhívástervezete már társadalmi egyeztetésen is átesett, ahol a tervek szerint egészségipari kkv-k, illetve konzorciumi tagként más vállalkozások és kutatóhelyek is támogatáshoz juthatnak.

A hatályos ÉFK-ban ugyanakkor továbbra sem meghirdetett programként szerepel.

További csaknem 24,9 milliárd forintnyi, már nevesített konstrukció várható a szakképzés területén. A digitális tananyagok és digitális asszisztensek fejlesztésére 22 milliárd, a támogatott oktatói képzésekre pedig 2,877 milliárd forintot irányoz elő az ÉFK. Ezek azonban kiemelt konstrukciók, konkrét kedvezményezettel, ezért nem tekinthetők olyan általános vállalati pályázatoknak, amelyekre a cégek széles köre jelentkezhet.

Vannak még fontos tételek a pályázatoknál

További források szabadulhatnak fel olyan már futó innovációs pályázatokban is, amelyeknél még tart a támogatási kérelmek elbírálása. A Caprica szerint ilyen lehet például a fókuszterületi innovációs projektek támogatását szolgáló GINOP Plusz-2.1.1-24, valamint a kkv-innovációk piacra vitelét támogató GINOP Plusz-2.1.4-25. Utóbbi 60 milliárd, előbbi 106,88 milliárd forintos kerettel szerepel az ÉFK-ban.

Hogy ezekből mennyi pénz marad végül felhasználatlanul, azt azonban az értékelések lezárása előtt még nem lehet megbízhatóan megbecsülni.

A következő időszakban ezért három irányból érkezhetnek még GINOP Plusz-források a piacra: új konstrukciók tölthetik ki a K+F+I- és STEP-prioritásokban jelenleg látható mintegy 194 milliárd forintos rést, megjelenhetnek az ÉFK-ban már nevesített, de még el nem indult programok, valamint újra felhasználhatják a korábbi pályázatokból megmaradó összegeket. Ezek részben átfedő kategóriák, ezért nem lenne helyes egyszerűen összeadni őket és több mint 200 vagy 250 milliárd forintos „szabad GINOP-keretről” beszélni.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát. Információ és jelentkezés

A következő nagy kérdés így már nem az, hogy maradt-e még pénz a programban, hanem az, hogy a kormány milyen formában és milyen ütemezéssel osztja szét a még nem nevesített kereteket. A jelenlegi számok alapján a ciklus utolsó szakaszában elsősorban az innováció, valamint az Európa stratégiai technológiai önállóságát erősítő beruházások kerülhetnek a GINOP Plusz új pályázati hullámának középpontjába.

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