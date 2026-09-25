Mégis felveszi az uniós védelmi hitelt a magyar kormány, de jóval kevesebbet kér, mint az előző vezetés

A magyar kormány végül 5,4 milliárd euróra nyújt be igényt az Európai Bizottságnak a védelmi készenlétet segítő 150 milliárdos SAFE-keretből.
A testület pénteki sajtótájékoztatóján erősítették meg a hírt, miszerint Magyarország részéről ez a véglegesnek szánt összeg, ami szerepelni fog a hamarosan benyújtásra kerülő frissített tervben.
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter csütörtöki konferenciaszereplése után a sajtóban többen arról írtak, hogy Magyarország nem kér a SAFE védelmi hiteléből. Bár a miniszter később tisztázta, hogy nem a programból való kilépésről beszélt, és hogy a kormány még mérlegeli, milyen fejlesztésekre érdemes felvenni a kölcsönt, úgy tűnik a konkrét szám már megvolt.
Az 5,4 milliárd euró konkrétan egyharmada az Orbán-kormány által eredetileg igényelt 16,2 milliárdos összegnek, a SAFE azonban nem egy vissza nem térítendő uniós támogatás, hanem hitel.
A tagállamok a maximum keretig saját hatáskörben döntenek mértékéről, és nekik is kell visszafizetniük.
A konstrukció persze a piaci finanszírozásnál jóval kedvezőbb feltételeket kínál, hiszen azt közösen veszi fel az EU, de a korábbi magyar kormány igénye irreálisan nagynak tűnt az ország méretéhez képest. Csak a lengyelek igényeltek többet, míg Magyarország az Franciaországéval szinte megegyező kérelmet nyújtott be.
Az eredetileg majd 15 milliárdos igényét Olaszország is 8 milliárd euróra csökkentette, de ők már be is nyújtották a frissített tervek, így a Bizottság azt már jelenleg is vizsgálja. Magyarország esetében feltehetően súlyosabb újratervezésre volt szükség, mivel az EU és a Tisza-kormány egyaránt jelentős túlárazásokra számítottak a tervezetben.
A két ország igényének véglegesítése után a Bizottság szerint 10-20 milliárd euró maradhat a SAFE-keretből, amire a testület még idén új pályázati kört indítana.
A tagállamok közös védelmi beszerzésekre igényelhetik a hiteleket, a Bizottság pedig azt várja, hogy a projektekben ukrán vállalatok is részt vesznek.
Ukrajna nem közvetlenül veszi fel ezeket a kölcsönöket, de sok állam számára evidens, hogy az ukrán védelem támogatására vagy ukrán cégektől való vásárlással lehet a leghatékonyabban elkölteni az összeget, hiszen ott a folyamatosan bővülő gyártási infrastruktúra és az olcsó munkaerő is találkozik.
A frissített magyar tervekről egyelőre nincsenek információink, de érdemes megjegyezni, hogy a mostani 5,4 milliárdos szám előtt 10 milliárdos igényről lehetett hallani.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
Mégis felveszi az uniós védelmi hitelt a magyar kormány, de jóval kevesebbet kér, mint az előző vezetés
Az Orbán-kormány még Franciaországéhoz hasonló összeget igényelt a SAFE-ből.
Megkongatták a vészharangot: az árrésstop miatt tűnnek el a magyar termékek a boltokból
Az élelmiszeripar kivezetné az intézkedést.
Magyarország számára is fontos megállapodás született a kis moduláris atomreaktorok piacán
Lengyelország kizárólagosságot kapott.
Pocsék adat érkezett: történelmi mélyponton a születésszám
Soksem született ennyire kevés gyerek augusztusban.
Riasztották a NATO vadászgépeit: orosz repülők jelentek meg a Finn-öböl felett
Két szövetséges állami is akcióba lépett.
Karácsony Gergely: Nagyon közel van a megállapodás a kormánnyal
Heteken belül megszülethet a megoldáscsomag.
Új korszak jön a fizetéseknél: az „intelligens pénzzel” teljesen megváltozhat a bankok szerepe
Megjelent a Capgemini 2026-os Word Payments Reportja, bemutatjuk a fő üzeneteit.
Eladnád a meglévő lakásodat és nagyobbat vennél? Így működhet a finanszírozás
Gyakori igény, hogy valaki a meglévő ingatlanját szeretné lecserélni egy újabb, nagyobbra, amely az igényeiket jobban kielégíti. Azonban felmerül a kérdés, hogy hogyan lehetséges ez, ha még
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
A városi biodiverzitás titka: nem több zöldterület, hanem egyetlen rendszer kell
A városi zöldterület önmagában nem egyenlő az élőhellyel. A kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy a városi biodiverzitás nem az egyes zöld elemeken - beépített t
Egy kép, 5 átverés - egy biztosítás (UL) eladása
Már sokat írtam arról, hogy a megtakarítási egységgel egybekötött biztosítás nem jó konstrukció. Legfőképpen drága. Nyilván azért értékesítik agyba-főbe, mert az értékesítő ebből
Minden hetedik magyar túlzsúfolt lakásban él - pedig a régióban csak Szlovénia áll jobban
Nem mindegy, kié egy lakás, mennyibe kerül, és az sem, hányan osztoznak rajta. A BB tengely országaiban az elmúlt másfél évtizedben általában csökkent a túlzsúfoltság,... The post Minden he
Vényköteles gyógyszerek 0%-os ÁFA-kulcsa
A vényköteles gyógyszerek értékesítése 2026. szeptember 1-jétől 0%-os áfakulcs alá került. A változás elsősorban a gyógyszerforgalmazókat érinti, de a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógy
Kettős hátszél az olajcégeknek: olajsokk és szűkös dízelkínálat
A geopolitikai feszültségek egyszerre emelték a nyersolaj árát és szűkítették a dízel kínálatát, így az integrált olajvállalatok két oldalról is támogatást kaptak. Meddig tarthat a maga
Visszatért a kínai elnök Amerikába: ez a történelmi találkozó igazi tétje
Terítéken egy sor kulcskérdés.
Ez a mediterrán növény lehet a magyar kertek új sztárja? Egyre többen ültetik
Jön a füge és az olajfa?
Nem onnan jött a nagy AI-dobás, ahonnan vártuk – de valami nem stimmel
Továbbra sem lefutott az AI-verseny.
Portfólióépítés mesterfokon
Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.