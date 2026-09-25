Mégis felveszi az uniós védelmi hitelt a magyar kormány, de jóval kevesebbet kér, mint az előző vezetés

A magyar sajtóban csütörtökön még az a hír terjedt, hogy az új kormány egyáltalán nem kér az uniós védelmi hitelből, a Bizottság pénteki tájékoztatóján azonban megerősítették, hogy a Tisza-kormány mégiscsak lehívja a kedvezményes hitelt, ám az eredeti kölcsön mindössze egyharmadát fogják igényelni.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A magyar kormány végül 5,4 milliárd euróra nyújt be igényt az Európai Bizottságnak a védelmi készenlétet segítő 150 milliárdos SAFE-keretből.

A testület pénteki sajtótájékoztatóján erősítették meg a hírt, miszerint Magyarország részéről ez a véglegesnek szánt összeg, ami szerepelni fog a hamarosan benyújtásra kerülő frissített tervben.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter csütörtöki konferenciaszereplése után a sajtóban többen arról írtak, hogy Magyarország nem kér a SAFE védelmi hiteléből. Bár a miniszter később tisztázta, hogy nem a programból való kilépésről beszélt, és hogy a kormány még mérlegeli, milyen fejlesztésekre érdemes felvenni a kölcsönt, úgy tűnik a konkrét szám már megvolt.

Az 5,4 milliárd euró konkrétan egyharmada az Orbán-kormány által eredetileg igényelt 16,2 milliárdos összegnek, a SAFE azonban nem egy vissza nem térítendő uniós támogatás, hanem hitel.

A tagállamok a maximum keretig saját hatáskörben döntenek mértékéről, és nekik is kell visszafizetniük.

A konstrukció persze a piaci finanszírozásnál jóval kedvezőbb feltételeket kínál, hiszen azt közösen veszi fel az EU, de a korábbi magyar kormány igénye irreálisan nagynak tűnt az ország méretéhez képest. Csak a lengyelek igényeltek többet, míg Magyarország az Franciaországéval szinte megegyező kérelmet nyújtott be.

Az eredetileg majd 15 milliárdos igényét Olaszország is 8 milliárd euróra csökkentette, de ők már be is nyújtották a frissített tervek, így a Bizottság azt már jelenleg is vizsgálja. Magyarország esetében feltehetően súlyosabb újratervezésre volt szükség, mivel az EU és a Tisza-kormány egyaránt jelentős túlárazásokra számítottak a tervezetben.

A két ország igényének véglegesítése után a Bizottság szerint 10-20 milliárd euró maradhat a SAFE-keretből, amire a testület még idén új pályázati kört indítana.

A tagállamok közös védelmi beszerzésekre igényelhetik a hiteleket, a Bizottság pedig azt várja, hogy a projektekben ukrán vállalatok is részt vesznek.

Ukrajna nem közvetlenül veszi fel ezeket a kölcsönöket, de sok állam számára evidens, hogy az ukrán védelem támogatására vagy ukrán cégektől való vásárlással lehet a leghatékonyabban elkölteni az összeget, hiszen ott a folyamatosan bővülő gyártási infrastruktúra és az olcsó munkaerő is találkozik.

A frissített magyar tervekről egyelőre nincsenek információink, de érdemes megjegyezni, hogy a mostani 5,4 milliárdos szám előtt 10 milliárdos igényről lehetett hallani.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka