Több ezer rabszolga dolgozik a hatalmas csalógyárakban, hajsza indult a bűnözők ellen

Kambodzsa bizonyítékokat gyűjt az országban működő, kiterjedt online csalási hálózatok feltételezett irányítói ellen – közölte az illetékes miniszter, miközben a kormányt egyre több kritika éri amiatt, hogy az eljárások eddig nem érték el a valódi felelősöket.

Chhay Sinarith, a csalás elleni kormánybizottság vezetője egy csütörtöki, Phnompenhben tartott nemzetközi konferencián hangsúlyozta, hogy a jogi eljárásokhoz – akár az irányítók, akár társaik, a tulajdonosok vagy a védelmezőik ellen indulnak – időre és bizonyítékokra van szükség. Hozzátette, a nemzetközi partnerektől kapott információk már lehetővé tették a fellépést egyes gyanúsítottakkal szemben, a nyomozások idő előtti nyilvánosságra hozatala viszont a gyanúsítottak megszökéséhez vezetne.

Kambodzsa ezen a héten több mint egy tucat ország – köztük az Egyesült Államok és Kína – képviselőit látta vendégül a konferencián, amelyen az ország hírnevét és gazdaságát egyaránt súlyosan károsító csalóipar felszámolásáról tárgyaltak. A délkelet-ázsiai régió a koronavírus-járványt követően vált az ipari méretű csalóközpontok melegágyává, ahol

emberkereskedelem áldozataivá vált munkásokat tartanak fogva embertelen körülmények között, és kényszerítenek online csalások elkövetésére.

Az Egyesült Államok adatai szerint a régió csalóközpontjai egyedül az amerikai állampolgároktól 10 milliárd dollárt loptak el 2024-ben.

Chhay a múlt hónapban jelentette be, hogy egy egyéves kampány eredményeként Kambodzsa felszámolta a nagyméretű csalóközpontokat, bár a hatóságok nem hozták nyilvánosságra a razziák teljes listáját. Elemzők szerint a művelet nem érintette a magas rangú szereplőket és az iparág háttértámogatóit. John Wojcik, a TRM Labs blokklánc-elemző cég vezető elemzője szerint számos nagy létesítmény továbbra is aktív, miközben más üzemeltetők kisebb, decentralizált telephelyekre szóródtak szét, a pénzmosási hálózatok, fizetési csatornák és közvetítők pedig továbbra is nagy volumenben működnek.

A miniszter közölte, hogy a hatóságok kiterjesztik a nyomozást a Prince Group kambodzsai konglomerátum pénzügyi hálózatára, amelyről az Egyesült Államok azt állítja, hogy több milliárd dolláros online csalási és pénzmosási műveletek fedőszervezeteként működött. A cég kínai születésű alapítóját, Csen Csit az idei év elején tartóztatták le Kambodzsában, majd kiadták Kínának. Újságírók két olyan Phnompenhen kívüli létesítményt is meglátogathattak, amelyeket a hatóságok a Prince Grouphoz tartozó csalóközpontokként azonosítottak. Olyan hatalmas komplexumokról van szó, amelyekben a tisztviselők szerint több ezer ember dolgozott. Az egyik helyszínen egy hamis szingapúri rendőrőrsöt is találtak, amelyet a feltételezések szerint másnak kiadva elkövetett csalásokhoz használtak.

Forrás: Reuters

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