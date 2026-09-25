Zelenszkij előirányozott milliárdokat kér, de Brüsszel egyelőre nem enged a reformokból

Ukrajnának sürgősen szüksége lenne újabb uniós pénzekre, Brüsszel azonban világossá tette, hogy előbb a vállalt reformokat kell teljesítenie. Közel 20 milliárd euró sorsa függ az ukrán parlament döntéseitől, Kijev pedig már a következő évekre szánt támogatások előrehozását is kezdeményezte a növekvő finanszírozási hiány miatt.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Az Európai Bizottság egyre határozottabban fokozza a nyomást Ukrajnán, hogy gyorsítsa fel az uniós pénzügyi támogatások folyósításához szükséges reformok elfogadását. Jelenleg egy 20 milliárd eurós tételhez való hozzáférést korlátoznak, amely két részből tevődik össze:

13,5 milliárd euró az EU 90 milliárd eurós támogatási hiteléből,

további 6,45 milliárd pedig az Ukrajna-eszközből érkezhetne.

Egy összesen 2,9 milliárd eurós kifizetést csütörtökön hagytak jóvá Brüsszelben, az ukrán törvényalkotás lassúsága miatt azonban egy újabb, 3,9 milliárdos részlet folyósítása már késleltetésbe került, így

a még rendelkezésre álló mintegy 17 milliárd euró felszabadításához meg kell felelni a támogatás mellé csatolt fokozatos követelményeknek.

Volodimir Zelenszkij nemrég egy közel 24 milliárd eurós hézagról beszélt a védelmi minisztériumnál, a következő évre pedig ettől függetlenül további 29 milliárdos hiánnyal számolnak. Az ukrán elnök ezért azt javasolta, hogy az EU hozza előre a 90 milliárd támogatási hitel 2027-re szánt részének egy részét 2026-ra.

Zelenszkij emellett ismét megnyitná az EU-ban befagyasztott orosz vagyon felhasználásának kérdését is.

Az ukrán elnök szerint ezekből az eszközökből további támogatást lehetne biztosítani Kijevnek, a jogilag és politikailag vitatott terv megvalósításáról azonban az uniós tagállamoknak tavaly sem sikerült megállapodniuk, ráadásul a 90 milliárdos hitelnél is beépített az opció, hogy ha Oroszország nem fizet a háború utáni jóvátételt Ukrajnának, akkor nem kell majd visszafizetniük a támogatási kölcsönt. Ez esetben a tagállamoknak már feltehetően máshogy viszonyulnának ahhoz, mit lehet kezdeni az egyelőre immobilizált, de nem lefoglalt vagyonelemeket.

A nyáron meginduló folósítást az elejétől szakaszosan tervezték kiutalni, 60 milliárdot védelmi kiadásokra, a fennmaradó 30-at pedig makrostabilitásra költhetné az ukrán állam. Alapvetően az volt a terv, hogy idén június és december között kiutalják a teljes összeg felét, azonban ehhez úgy tűnik nem teljesülnek a feltételek, a pénz pedig gyorsabban fogy mint arra számítottak.

Brüsszel szerint ezért még fontosabb, hogy Ukrajna az újabb források igénylése előtt teljesítse a beígért reformokat. Valdis Dombrovskis gazdasági és Marta Kos bővítési uniós biztos ezért egy Euronews által látott levélben figyelmeztette az ukrán parlament elnökét, hogy a jogszabályok időben történő elfogadása nemcsak a támogatások megszerzéséhez, hanem Ukrajna majdani uniós csatlakozási folyamatának fenntartásához és az államháztartás stabilizálásához is elengedhetetlen.

A jelenleg függőben lévő intézkedések között szerepel a kis- és középvállalkozások fizetésképtelenségi szabályainak átalakítása, a közszolgálati reform és az áfaszabályok egyszerűsítése, de

az állami támogatásokkal kapcsolatos,

a pénzmosás elleni fellépést támogató, és

az ügyészek fegyelmi rendszerének reformokat még be sem nyújtották.

Ezen kívül meglehetősen vitatott még a nemzetközi csomagküldemények vámmentességének megszüntetése, részben a Temu és az AliExpress ukrajnai népszerűsége miatt. A parlament kétszer elutasította a javaslatot, majd a múlt héten első olvasatban mégis megszavazta, de a végleges elfogadásához újabb szavazás szükséges.

Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen a héten, az ENSZ-közgyűlés alatt tartott találkozójukon is szóba hozta a reformokat Zelenszkijnek. Az ukrán elnök nagyobb rugalmasságot kért a határidőkben, arra hivatkozva, hogy konkrétan légicsapások akadályozzák a parlament működését. A Bizottság elismerte, hogy Ukrajna rendkívül nehéz körülmények között hajt végre átfogó változtatásokat, de jelezte:

a vállalt reformmunka tempója nem lassulhat be.

Címlapkép forrása: EU