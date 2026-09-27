Döntött az Európai Unió: eurószázmilliókat fordítanak a migrációs válság kezelésére és Ukrajna segítésére

A brüsszeli közlemény szerint a segélycsomag jelentősebb részét az Afrika szubszaharai térségében jelentkező migrációs problémák megoldását segítő intézkedésekre fordítják. A hangsúly a kiszolgáltatott helyzetű migránsok védelmén, a társadalomi visszailleszkedés és az önkéntes hazatérés támogatásán, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek megsegítésén lesz.
A régióban közel százmillió euró segíti majd a konfliktusok, élelmiszerbizonytalanság, alultápláltság és az időjárás okozta humanitárius szükségletekre való reagálást, emellett segíti az ebolajárványra adott válaszokat a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos országokban.
Mintegy 10 millió eurós válságkezelési intézkedés támogatja majd a béke és stabilitás előmozdítására irányuló erőfeszítéseket a Nagy-tavak régiójában. Megerősíti a békekezdeményezések előmozdítását, és segíti azon helyi erőfeszítéseket, melyeket nők, fiatalok és civil társadalmi szervezetek vezetnek. Az akció elősegíti a társadalmi kohéziót és a békeépítést az érintett afrikai régióban - írták.
A segélycsomag keretében az EU a globális konfliktusok, járványok és természeti katasztrófák okozta problémák kezelését is célul tűzte ki.
A palesztin területek és a Libanonban jelentkező humanitárius válságnak kitett közösségek például 103 millió eurós támogatásban részesülnek.
Ukrajna 52 millió eurót kap az országon belüli humanitárius segítségnyújtás támogatására. A források egyebek között a lakosság télre való felkészítését, valamint az orosz invázió újabb várható következményeinek kezelését szolgálják.
A brüsszeli közleményben Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét idézték, aki hangsúlyozta: a konfliktusok, a szélsőséges időjárási viszonyok és a növekvő megélhetési költségek sokak életét nehezítik meg világszerte. A segélycsomaggal az EU támogatni fogja az afrikai menekülteket, valamint azokat a közösségeket, melyek befogadják őket. Az EU emellett növeli a sürgősségi segélynyújtást a közel-keleti konfliktusok és az ukrajnai háború érintettjei számára - tette hozzá az uniós bizottság elnöke.
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