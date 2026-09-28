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Drasztikus vágást követelnek a tagállamok, de Brüsszelben kitartanak a milliárdos hálózat mellett
Uniós források

Drasztikus vágást követelnek a tagállamok, de Brüsszelben kitartanak a milliárdos hálózat mellett

Portfolio
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Az uniós intézmények külföldi működése is áldozatul eshet a következő hétéves költségvetés tervezett megvágásának, a diplomáciai hálózat leépítése azonban többe kerülhetne, mint amennyit Brüsszel megtakarítana vele. A 145 képviselet évente egymilliárd euróból biztosít globális jelenlétet az EU-nak, támogatva a kisebb tagállamokat és az európai vállalatokat is.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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Az Európai Unió várhatóan a költségvetési megszorítások ellenére sem építi le érdemben a világ 145 országában működő diplomáciai delegációs hálózatát. A közel hatezer embert foglalkoztató rendszer fenntartása évente mintegy egy milliárd euróba, ami bár jelentős összeg, az uniós költségvetésnek azonban mindössze fél százalékát teszi ki, és a kisebb tagállamoknak - így Magyarország számára is - rendkívül költséghatékony formája a nemzetközi jelenlétnek.

A delegációk jövője azért került napirendre, mert Németország, Hollandia és Svédország vezetésével

a "fukar" tagállamok több száz milliárd euróval csökkentenék a 2028–2034-es uniós költségvetés (MFF) 2000 milliárd eurós bizottsági tervezetét.

A tagállamok között egyre szélesebb körű támogatást élvez az uniós intézmények igazgatási kiadásainak visszafogása, és a Global Europe program tervezett kerete is jelentősen csökkenhet. Mivel részben ezekből finanszírozzák az EU külső képviseleteit, felmerült egyes delegációk leépítése is.

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A Euronewsnak névtelenséget kérve nyilatkozó négy uniós tisztviselő szerint azonban ennek kicsi a politikai valószínűsége, pont a Magyarországhoz hasonló kisebb tagállamok miatt, amelyek számos harmadik országban nem tartanak fenn saját nagykövetséget, és nagymértékben támaszkodnak az uniós képviseletek információira, kapcsolataira és infrastruktúrájára.

A delegációk kiadásainak jelentős részét ráadásul nem a fizetések, hanem a biztonság és az ingatlanok fenntartása teszi ki – ugyanazok a költségek, amelyek miatt több tagállam önállóan nem tud jelen lenni ezekben az országokban.

A hálózat emellett szeptember eleje óta már átszervezés alatt áll.

Az adminisztratív, pénzügyi és szerződéskezelési feladatok egy részét Brüsszelbe, illetve több országot kiszolgáló regionális központokba telepítik. A dél-afrikai központ például Botswana, Mauritius, Madagaszkár és a Comore-szigetek ügyeit is kezeli, a helyi delegációk pedig kisebb diplomáciai állománnyal tartják fenn a kapcsolatot a hatóságokkal és a gazdasági szereplőkkel.

A képviseletek szerepe időközben túlmutat a hagyományos diplomácián és a fejlesztési segélyek kezelésén, hiszen az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság egyre inkább stratégiai partnerségek kialakítására, valamint európai vállalatok külföldi beruházásainak támogatására használja őket a kritikus nyersanyagok, az energetika és az infrastruktúra területén. A tisztviselők szerint

a delegációk közreműködésével megszerzett vállalati szerződések értéke jóval meghaladhatja az adott projekthez nyújtott uniós támogatást.

A költségvetési vita így könnyen oda vezethet, hogy a delegációk további adminisztratív megtakarításokat kénytelenek végrehajtani, teljes bezárásokra azonban kevés az esély, hiszen, a hálózat leépítése egyszerre gyengítené a kisebb tagállamok diplomáciai jelenlétét, az európai cégek külföldi lehetőségeit és az EU geopolitikai befolyását.

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