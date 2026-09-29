Brüsszel bekeményít, eddig nem látott módszerekkel vágnák vissza a migrációs nyomást

Bár az uniós migrációkezelési keretrendszer az elmúlt években eredményesnek bizonyult, a közelmúlt eseményei – különösen a 2026 nyarán kirobbant ceutai válság – rávilágítottak arra, hogy a hirtelen érkező tömegek gyorsan vészhelyzetet teremthetnek az EU külső határain. A 2026 januárjában elfogadott európai menekültügyi és migrációs stratégiára építve az Európai Bizottság most a meglévő eszközök kibővítését és új intézkedések bevezetését javasolja, mivel a mesterségesen gerjesztett migrációs nyomás a tagállamok közös biztonságát veszélyezteti. Így a testület által bemutatott új, ötpontos akcióterv több kulcsfontosságú területen sürget azonnali lépéseket.
Elsőként hangsúlyozzák, hogy a partnerországokkal való együttműködés elmélyítése kulcsfontosságú az illegális migráció megelőzésében.
Ennek érdekében az EU a származási országokban helyi munkahelyteremtő programokkal és a legális mobilitást segítő irodák nyitásával kívánja kezelni a kivándorlás kiváltó okait.
Szorosabbra fűzik az információcserét a Frontex, az Europol és az EUROSUR (Európai Határőrizeti Rendszer), valamint a harmadik országok hatóságai között a migrációs útvonalak változásainak időben történő felismerése érdekében.
Bár a határvédelem elsősorban tagállami hatáskör, az Európai Unió növeli támogatását.
Kidolgoznak egy új európai válságkezelési keretrendszert, amely kifejezetten a fegyverként használt, mesterségesen irányított tömeges migráció ellen nyújt védelmet. Emellett megerősítik a Frontex mandátumát, hogy azonnal bevethető személyzettel és felszereléssel segíthesse a leginkább leterhelt határszakaszokat, szükség esetén pedig az uniós polgári védelmi mechanizmust is aktiválják.
A jövőbeli válságok elkerülése érdekében fejlesztik a korai előrejelző rendszereket, így
a Frontex felhatalmazást kap a közösségi média fokozott megfigyelésére a pontosabb helyzetértékelés érdekében.
A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) eszközeit is bevetik, így a nagy online platformokkal és keresőmotorokkal együttműködve lépnek fel az illegális migrációt ösztönző tartalmak és az álhírek gyors terjedése ellen.
Az embercsempész-hálózatok felszámolása érdekében a tervezet sürgeti az Európai Tanácsot, hogy mielőbb fogadja el azt az új szankciórendszert, amely lehetővé teszi az embercsempészek vagyonának befagyasztását és az utazási tilalmak elrendelését. Az uniós intézményeknek fel kell gyorsítaniuk a vonatkozó jogszabályok és az Europol új mandátumának tárgyalását, valamint fokozniuk kell az együttműködést a pénzügyi intézményekkel az illegális pénzáramlások felderítése érdekében.
A rendszer hitelességéhez elengedhetetlen a tartózkodásra nem jogosult személyek hazatérésének felgyorsítása. Ezt úgy érnék el, hogy
a partnerországok visszavételi hajlandóságát az EU minden rendelkezésre álló politikai eszközzel – beleértve a kereskedelmi, fejlesztési és vízumpolitikát is – ösztönözni fogja.
A kitoloncolási eljárásokat digitalizálják a bürokrácia csökkentése érdekében, és ebben a folyamatban is sokkal nagyobb szerepet szánnak a Frontexnek.
A kihívások kezelése a tagállamok, az uniós ügynökségek és a Bizottság összehangolt fellépését igényli. A javaslatcsomagot a tagállamok képviselői a 2026. október 1–2-án tartandó Bel- és Igazságügyi Tanács ülésén vitatják meg, hogy megállapodjanak a gyakorlati megvalósítás lépéseiről.
Címlapkép forrása: EU
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