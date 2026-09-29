Hat tagállam fenyeget kvázi vétóval, több százmilliárddal vágnák vissza az uniós forrásokat

Németország és öt másik nettó befizető tagállam azzal fenyegetőzik, hogy
nem támogatja az Európai Unió következő hétéves költségvetését, ha a Bizottság 2000 milliárd eurós tervezetét nem csökkentik több százmilliárd euróval.
A Financial Times-nak kiszivárogtatott levelet Friedrich Merz német kancellár mellett Hollandia, Svédország, Dánia, Ausztria és Finnország vezetője írta alá.
A hat ország szerint a 2028–2034-es büdzsét (MFF) alapvetően át kell alakítani, és az uniónak világos döntéseket kell hoznia kiadási prioritásairól. Egy, az aláíró országok egyikét képviselő diplomata úgy fogalmazott:
ha nem sikerül több százmilliárd eurót lefaragni a javaslatból, az idén nem születik megállapodás.
Ugyan ez még elviekben nem vétó, a keret elfogadásához mind a 27 tagállam egyhangú támogatása szükséges, és nem véletlen, hogy az év végéig el akarják fogadni a következő ciklus költségvetését. Mivel 2027-ben több EU-szkeptikus erő is kormányra kerülhet, az MFF-ről még az eddigieknél is nehezebb lenne megegyezni.
Berlin és szövetségesei a felszabaduló forrásokat a védelemre, az iparra és az innovatív vállalatok támogatására csoportosítanák át az Európai Bizottság új versenyképességi alapja alatt. Ehhez az agrártámogatások és a fejletlenebb régiókat segítő kohéziós források csökkentését is elfogadhatónak tartják, noha a két hagyományos támogatási forma aránya már így is jelentősen vissza lett vágva a jelenleg futó ciklushoz képest.
A hat ország azért érzi, hogy szembe mehet a 16 országot - köztük Magyarországot is - összegyűjtő "kohézió barátaival", mert együttesen az EU költségvetési bevételeinek körülbelül 40 százalékát biztosítják.
A probléma inkább ott van Merz számításában, hogy ahol a 2027-es választások kormány- vagy hozzáállásváltást hozhatnak (Franciaország, Lengyelország, Spanyolország, Olaszország), ott
a vezetés várhatóan még jobban ragaszkodna a németek számára fájó hagyományos támogatási formákhoz.
A nettó befizető, de az agrártámogatások legnagyobb kedvezményezettjének számító Franciaország új uniós bevételekkel oldaná fel az ellentétet. Ahogy arról a Portfolio-n is részletesen írtunk, az eredeti elképzelés szerint a Bizottság évente mintegy 60 milliárd eurót szedne be többek között az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerből, a karbonintenzív importot terhelő CBAM-ból, a nem újrahasznosított elektronikai hulladékból, a dohánytermékekből és a nagyvállalatokra kivetett hozzájárulásból.
Ezeket azonban számos kormány ellenzi, részben azért, mert az adóztatást nemzeti hatáskörben akarják tartani, a fejletlenebb országokra - így Magyarországra is - aránytalanul nagy terhet róhatnak,ráadásul a tervezett bevételek csak részben nem fedeznék új kiadási igényeket.
Az ír soros elnökségnek október közepére kell elkészítenie a kompromisszumos tárgyalási keretet, amelynek össze kell békítenie a legnagyobb befizetők megszorítási követeléseit a hagyományos támogatásokat védő többséggel. António Costa, az Európai Tanács elnökének szóvivője emlékeztetett arra, hogy a tagállami vezetők júniusban még az év végi megállapodás mellett kötelezték el magukat, mielőtt a francia, az olasz, a spanyol és a lengyel választások tovább nehezítenék az alkut.
Címlapkép forrása: EU
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