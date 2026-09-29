Készül a lázadás az EU-ban: a vezető tagállam blokkolná a közös pénzcsapokat

Martin Lidegaard dán üzleti és versenyképességi miniszter szerint az EU-nak óvatosan kell megtalálnia az egyensúlyt. Dánia hagyományosan a szabadkereskedelem egyik legerősebb támogatója, Lidegaard pedig arra figyelmeztetett, hogy

Európa tőke- és befektetéshiánya mellett a külföldi befektetések korlátozását nem szabad addig szigorítani, hogy végül elmaradjanak a szükséges beruházások.

A dán miniszter ugyanakkor azt is elismerte, hogy a jelenlegi helyzet nem tartható fenn, különösen Kína Európával szembeni jelentős kereskedelmi többlete miatt. Szerinte az EU-nak pontosan meg kell határoznia, mely technológiák és alkatrészek hazai gyártása szükséges a kritikus infrastruktúra és az ellátási láncok biztonságához, ahelyett hogy általános protekcionista politikát alkalmazna.

Lidegaard szerint ha az EU a külső versennyel szemben zártabbá válik, ezt az egységes piacon belüli verseny erősítésével kell ellensúlyoznia.

Ehhez szerinte le kell bontani a tagállamok között továbbra is fennálló akadályokat. Az FT cikke egy másik, költségvetési konfliktusra is rámutat: Németország és öt további tagállam azzal fenyeget, hogy blokkolja a következő hétéves uniós költségvetést, ha annak méretét nem csökkentik több százmilliárd euróval.

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