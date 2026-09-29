Új túlélési stratégiákra lesz szükség: a támogatások mellett a hatékonyság dönthet a KKV-k versenyében

A fokozódó geopolitikai kockázatok, az energiaárak miatti inflációs nyomás és a továbbra is kedvezőtlen kamatkörnyezet rendkívül nehéz helyzetben tartja a hazai vállalati szférát. A Portfolio KKV-knak szóló országjárásának szegedi állomásán a szakértők azt vizsgálták, hogy a gazdaság szereplői a lehetőségekhez képest hogyan fordíthatják előnyükre a jelenlegi kihívásokkal teli körülményeket.
Kőkuti Attila, a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntőjében rámutatott, hogy a magyar kkv-k versenyképességéhez nemcsak beruházásra, digitalizációra és külpiaci nyitásra van szükség, hanem egy erős, szakmailag hiteles, a napi pártpolitikától független kamarai rendszerre is.
A kamarai elnök hangsúlyozta: a vállalkozások jövője nem alapulhat kizárólag támogatásokon,
a termelékenység, a tudás, a piac, valamint a magasabb hozzáadott érték megteremtése kell, hogy legyen az elsődleges hajtóerő.
A kapcsolódó panelbeszélgetés a vállalatok mindennapi életét érintő gyakorlati problémákat vette sorra Szilágyi Péter, a Coface kockázatkezelési vezetőjének moderálásában.
Madár István, a Portfolio Csoport vezető elemzője szerint a gazdaságpolitika mozgástere szűk, a magas költségvetési hiány miatt a következő időszakban nem várhatóak látványos, közvetlen vállalkozástámogató intézkedések. Úgy vélte, a kiigazítás elsősorban kiadáscsökkentésből jöhet, miközben a vállalkozások számára az lenne kedvező, ha ez nem okozna sokkot a reálgazdaságban.
A kamatpályával kapcsolatban hangsúlyozta:
a további csökkentés feltétele a hiteles költségvetési és konvergenciapálya, valamint a kedvezőbb külső környezet.
Az euróárfolyamról szólva úgy fogalmazott, a gazdaság számára a stabilitás lenne a legfontosabb, a tartósan 400 forint feletti euróárfolyam senkinek sem lenne kedvező.
Kevesebb állam, több kiszámíthatóság
Jójárt Ferenc, a Goodwill Pharma alapítója és elnök-vezérigazgatója a vállalkozói kiszámíthatóság jelentőségét emelte ki. Szerinte a cégek számára a túlzott állami beavatkozás jelentheti az egyik legnagyobb kockázatot.
A vagyonadó kapcsán arra figyelmeztetett, hogy az elbizonytalaníthatja a vállalkozókat, és különösen a tőzsdei cégek, illetve a tőkebevonási lehetőségek szempontjából járhat kedvezőtlen következményekkel.
A Goodwill Pharma esetében több nagy fejlesztési projekt is előkészítés alatt áll, de a cég kivár a kamatkörnyezet és a piaci feltételek stabilizálódásáig. Üzenetként a térségi vállalkozóknak az összefogást emelte ki: szerinte Szeged és Csongrád-Csanád megye közös stratégiával az ország tudományos, egészségipari, biotechnológiai és zöldenergia-központjává válhat.
Janó Ádám, az UniCredit Bank KKV üzletágának ügyvezető igazgatója szerint az ügyfelek körében óvatos optimizmus tapasztalható. A KKV-k az elmúlt évek sokkjai – infláció, energiaválság, ellátási láncok zavarai – után megedződtek, de beruházási döntéseiknél továbbra is kivárnak.
A legfontosabb tényezőnek nem önmagában a finanszírozási források elérhetőségét, hanem a stabil, kiszámítható gazdasági környezetet nevezte.
Úgy látja, a vállalatok elsősorban hatékonyságjavító beruházásokban gondolkodnak, például automatizációban, digitalizációban és belső folyamatfejlesztésben, a kapacitásbővítések pedig csak ezt követően kerülhetnek előtérbe. A kkv-knak tudatos tervezést, óvatosságot és a banki partner korai bevonását javasolta.
A panelrésztvevők egyetértettek abban, hogy
a magyar kkv-k növekedési szándéka megvan, de a beruházási fordulathoz kiszámíthatóbb gazdaságpolitikai környezetre, stabilabb kamat- és árfolyampályára, valamint célzottabb finanszírozási programokra lesz szükség.
A vállalkozások körében továbbra is kiemelt az érdeklődés a pályázati lehetőségek iránt, ugyanakkor fontos látni, hogy a támogatási struktúra átalakulóban van − mutatott rá Szőke Ramon, a Goodwill Consulting üzletfejlesztési menedzsere KKV-k számára elérhető uniós és hazai forrásokról szólva.
Kevesebb ingyen pénz, több kombinált konstrukció
A szakember kiemelte: a cégek jellemzően a vissza nem térítendő támogatásokat keresik, de a következő időszakban várhatóan egyre nagyobb szerepet kapnak a kedvezményes, illetve nulla százalékos hitelek és a kombinált konstrukciók.
Sajnos az nem egy túl jó hír, hogy a jövőre tekintettel azt látjuk, hogy előtérben egyre erősebb lesz a hitel, illetve a kombinált finanszírozás
– fogalmazott.
Készülni előre kell
Az előadásban szó esett az RRF- és kohéziós forrásokról, valamint arról, hogy a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kiberbiztonság és az energiahatékonyság várhatóan kiemelt támogatási területek lesznek. A szakértő szerint a vállalkozásoknak érdemes előre felkészülniük, mert a pályázati kiírások gyakran rövid beadási határidővel jelennek meg.
Szőke Ramon arra is felhívta a figyelmet, hogy jelenleg is vannak nyitott konstrukciók gépbeszerzésre, telephelyfejlesztésre, digitalizációra, CRM- vagy vállalatirányítási rendszerek bevezetésére, valamint energetikai beruházásokra. Emellett a nemzetközi pályázatokban is komoly lehetőséget lát, különösen innovatív, több országot érintő projektek esetében. Az előadó végezetül arra biztatta a cégeket, hogy beruházási ötleteiket időben készítsék elő.
Címlapkép forrása: Portfolio
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