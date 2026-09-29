Új túlélési stratégiákra lesz szükség: a támogatások mellett a hatékonyság dönthet a KKV-k versenyében

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban! Jön a Portfolio félnapos, üzleti vidéki rendezvénysorozata, ami naprakész gazdasági és pénzügyi helyzetképpel segíti a helyi kkv-szektort. Szeptemberben Szegeden és Kecskeméten találkozunk!

A fokozódó geopolitikai kockázatok, az energiaárak miatti inflációs nyomás és a továbbra is kedvezőtlen kamatkörnyezet rendkívül nehéz helyzetben tartja a hazai vállalati szférát. A Portfolio KKV-knak szóló országjárásának szegedi állomásán a szakértők azt vizsgálták, hogy a gazdaság szereplői a lehetőségekhez képest hogyan fordíthatják előnyükre a jelenlegi kihívásokkal teli körülményeket.

Kőkuti Attila, a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Kőkuti Attila, a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntőjében rámutatott, hogy a magyar kkv-k versenyképességéhez nemcsak beruházásra, digitalizációra és külpiaci nyitásra van szükség, hanem egy erős, szakmailag hiteles, a napi pártpolitikától független kamarai rendszerre is.

A kamarai elnök hangsúlyozta: a vállalkozások jövője nem alapulhat kizárólag támogatásokon,

a termelékenység, a tudás, a piac, valamint a magasabb hozzáadott érték megteremtése kell, hogy legyen az elsődleges hajtóerő.

Janó Ádám, UniCredit Bank; Jójárt Ferenc, Goodwill Pharma; Madár István, Portfolio Csoport, Szilágyi Péter, Coface (moderátor) (balról jobbra)

A kapcsolódó panelbeszélgetés a vállalatok mindennapi életét érintő gyakorlati problémákat vette sorra Szilágyi Péter, a Coface kockázatkezelési vezetőjének moderálásában.

Madár István, a Portfolio Csoport vezető elemzője szerint a gazdaságpolitika mozgástere szűk, a magas költségvetési hiány miatt a következő időszakban nem várhatóak látványos, közvetlen vállalkozástámogató intézkedések. Úgy vélte, a kiigazítás elsősorban kiadáscsökkentésből jöhet, miközben a vállalkozások számára az lenne kedvező, ha ez nem okozna sokkot a reálgazdaságban.

A kamatpályával kapcsolatban hangsúlyozta:

a további csökkentés feltétele a hiteles költségvetési és konvergenciapálya, valamint a kedvezőbb külső környezet.

Az euróárfolyamról szólva úgy fogalmazott, a gazdaság számára a stabilitás lenne a legfontosabb, a tartósan 400 forint feletti euróárfolyam senkinek sem lenne kedvező.

Kevesebb állam, több kiszámíthatóság

Jójárt Ferenc, a Goodwill Pharma alapítója és elnök-vezérigazgatója a vállalkozói kiszámíthatóság jelentőségét emelte ki. Szerinte a cégek számára a túlzott állami beavatkozás jelentheti az egyik legnagyobb kockázatot.

A vagyonadó kapcsán arra figyelmeztetett, hogy az elbizonytalaníthatja a vállalkozókat, és különösen a tőzsdei cégek, illetve a tőkebevonási lehetőségek szempontjából járhat kedvezőtlen következményekkel.

A Goodwill Pharma esetében több nagy fejlesztési projekt is előkészítés alatt áll, de a cég kivár a kamatkörnyezet és a piaci feltételek stabilizálódásáig. Üzenetként a térségi vállalkozóknak az összefogást emelte ki: szerinte Szeged és Csongrád-Csanád megye közös stratégiával az ország tudományos, egészségipari, biotechnológiai és zöldenergia-központjává válhat.

Janó Ádám, az UniCredit Bank KKV üzletágának ügyvezető igazgatója szerint az ügyfelek körében óvatos optimizmus tapasztalható. A KKV-k az elmúlt évek sokkjai – infláció, energiaválság, ellátási láncok zavarai – után megedződtek, de beruházási döntéseiknél továbbra is kivárnak.

A legfontosabb tényezőnek nem önmagában a finanszírozási források elérhetőségét, hanem a stabil, kiszámítható gazdasági környezetet nevezte.

Úgy látja, a vállalatok elsősorban hatékonyságjavító beruházásokban gondolkodnak, például automatizációban, digitalizációban és belső folyamatfejlesztésben, a kapacitásbővítések pedig csak ezt követően kerülhetnek előtérbe. A kkv-knak tudatos tervezést, óvatosságot és a banki partner korai bevonását javasolta.

A panelrésztvevők egyetértettek abban, hogy

a magyar kkv-k növekedési szándéka megvan, de a beruházási fordulathoz kiszámíthatóbb gazdaságpolitikai környezetre, stabilabb kamat- és árfolyampályára, valamint célzottabb finanszírozási programokra lesz szükség.

Szőke Ramon, a Goodwill Consulting üzletfejlesztési menedzsere

A vállalkozások körében továbbra is kiemelt az érdeklődés a pályázati lehetőségek iránt, ugyanakkor fontos látni, hogy a támogatási struktúra átalakulóban van − mutatott rá Szőke Ramon, a Goodwill Consulting üzletfejlesztési menedzsere KKV-k számára elérhető uniós és hazai forrásokról szólva.

Kevesebb ingyen pénz, több kombinált konstrukció

A szakember kiemelte: a cégek jellemzően a vissza nem térítendő támogatásokat keresik, de a következő időszakban várhatóan egyre nagyobb szerepet kapnak a kedvezményes, illetve nulla százalékos hitelek és a kombinált konstrukciók.

Sajnos az nem egy túl jó hír, hogy a jövőre tekintettel azt látjuk, hogy előtérben egyre erősebb lesz a hitel, illetve a kombinált finanszírozás

– fogalmazott.

Készülni előre kell

Az előadásban szó esett az RRF- és kohéziós forrásokról, valamint arról, hogy a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kiberbiztonság és az energiahatékonyság várhatóan kiemelt támogatási területek lesznek. A szakértő szerint a vállalkozásoknak érdemes előre felkészülniük, mert a pályázati kiírások gyakran rövid beadási határidővel jelennek meg.

Szőke Ramon arra is felhívta a figyelmet, hogy jelenleg is vannak nyitott konstrukciók gépbeszerzésre, telephelyfejlesztésre, digitalizációra, CRM- vagy vállalatirányítási rendszerek bevezetésére, valamint energetikai beruházásokra. Emellett a nemzetközi pályázatokban is komoly lehetőséget lát, különösen innovatív, több országot érintő projektek esetében. Az előadó végezetül arra biztatta a cégeket, hogy beruházási ötleteiket időben készítsék elő.

Címlapkép forrása: Portfolio