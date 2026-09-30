A gázárak felrázták a hőszivattyúpiacot, de a többmilliós ár továbbra is akadály

Megfordult az európai hőszivattyúpiac, így 2026 első felében 11 százalékkal több berendezést adtak el, mint egy évvel korábban. A dráguló földgáz ismét egyre vonzóbbá teszi az elektromos fűtést, a több millió forintos beruházási költség és a magas áramadók azonban továbbra is fékezik a hőszivattyúk terjedését.

Az idei év első felében 11 százalékkal több hőszivattyút adtak el a vizsgált európai országokban, mint 2025 azonos időszakában.

Az Európai Hőszivattyú Szövetség (EHPA) adatai szerint január és június között mintegy 1,16 millió készülék talált gazdára, szemben az egy évvel korábbi 1,04 millióval. A felmérés 12 országra terjedt ki, köztük Németországra, Franciaországra, Olaszországra, Ausztriára és Svédországra, de Magyarországra nem.

Könnyű feltételezni, hogy a növekedés hátterében az energiaárak alakulása áll, hiszen az iráni háború és a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítások zavarai felhajtották az olaj- és gázárakat. Az EHPA szerint a hőszivattyúk iránti keresletet azonban az is jelentősen befolyásolja, hogy a háztartások mennyit fizetnek az áramért.

A berendezések alapvetően levegőből, vízből vagy a talajból nyert energiát alakítanak fűtéssé vagy hűtéssé, ezért működésükhöz villamos energia szükséges. Az EHPA elmondása szerint az áram adóterhei pedig több európai országban még mindig magasabbak a gázénál, ami meglehetősen rontja a hőszivattyúk megtérülését.

Persze a hőszivattyúk beszerzési és telepítési költsége önmagában is magas, Magyarországon az ingatlan méretétől és a meglévő fűtési rendszer átalakításának szükségességétől függően 2-től akár 5-5,5 millió forintba is kerülhet, így sok háztartás alapból nem engedheti meg magának a váltást.

A mostani emelkedés egy 2024-es visszaesést követ, amikor az év első felében 47 százalékkal kevesebb hőszivattyút adtak el, mint 2023 azonos időszakában. Ezt leginkább a 2022-es energiaválságot követő vásárlási hullám kifutásával hozták összefüggésbe.

Az Európai Bizottság júliusban bemutatott villamosítási cselekvési tervének egyik legfontosabb célja, hogy az áram adóztatása ne legyen magasabb a gázénál. A terv 2030-ra évi négymillió hőszivattyú telepítésével számol,

az EU-ban felhasznált energia villamos energia részarányát pedig 2040-re közel 50 százalékra emelné a jelenlegi nagyjából 25 százalékról.

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