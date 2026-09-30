Európa lassan bekebelezheti az egész Balkánt: újabb csatlakozni vágyók kopogtatnak Ursula von der Leyennél

A Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen a héten Albániába, Koszovóba, Montenegróba és Észak-Macedóniába látogat, a tárgyalásokon az uniós közeledés és a csatlakozás előtti fokozatos integráció lesz napirenden. Bár Montenegró és Albánia már elég jól áll a csatlakozási feltételek teljesítésével, az újra bejelentkezők helyzete meglehetősen problémás.
Albin Kurti koszovói miniszterelnök szerint országa kiérdemelte a tagjelölti státuszt, és azt várja, hogy von der Leyen ezt nyilvánosan is támogassa. A vitatott státuszú állam az uniós külpolitikához való igazodásával, köztük az Oroszországgal szembeni szankciók támogatásával érvel, egy bizottsági értékelés szerint ugyanakkor az ország a növekedési vállalásainak mindössze 24–26 százalékát teljesítette.
Észak-Macedónia is gyorsabb előrelépést sürget, esetükben Timčo Mucunski külügyminiszter beszélt a Politico-val, és szerinte országának a jelenleginél jóval előrébb kéne tartania. Nem elégednek meg a régi ígéret elismétlésével, miszerint
Öt éven belül az ország az EU tagállamává válik
Brüsszelben közben a tagjelölteknek nyújtott előnyök felülvizsgálatát végzik, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy változhat milyen mértékben férhetnek hozzá a tagságot ambicionáló országok az elérhető uniós forrásokhoz.
A csatlakozási folyamat jelenlegi éllovasai persze Montenegró és Albánia akik várhatóan még 2030 előtt a szövetség részévé válnak, utánuk Moldova és Ukrajna következik a háború miatt egy sokkal bizonytalanabb idősávon.
A Bizottság e négy országnak részletesebb útitervet, reformfeltételeket és tájékoztató jellegű időkereteket készít elő. Montenegró saját elképzelései szerint a tárgyalások lezárását 2026 végére, a tagságot 2028-ra célozza, Albánia pedig 2027-ig szeretné befejezni a csatlakozási tárgyalásokat.
Őket előzhette volna a gyakorlatilag mindenben EU-kompatibilis Izland, itt azonban az augusztusi népszavazáson 52,8 százalék szavazott a csatlakozási tárgyalások újraindítása ellen, ami komoly kihatással lehet az egész északi térség integrációjára.
Ami izgalmas változást jelent, hogy von der Leyen nemrég Kanadának felajánlotta fel, hogy az EU első "társult tagja" legyen, és bár a státusz részletei még nem tisztázottak, ha jól sikerül kialakítani a modellt, akkor az rengeteg ajtót nyithat ki az unió bővítéspolitikájában.
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