Hiába kongatták meg a vészharangot az olcsó import miatt, váratlan döntést hozott az uniós bíróság a gigantikus kereskedelmi egyezményről

Nem függeszti fel az Európai Unió Bírósága az EU és a Mercosur-országok közötti ideiglenes kereskedelmi megállapodás alkalmazását arra az időre, amíg el nem dől a Lengyelország által indított alapeljárás.
Az Európai Unió Bíróság elnökhelyettese elutasította Varsó ideiglenes intézkedés iránti kérelmét, mert Lengyelország nem bizonyította megfelelően, hogy a megállapodás további alkalmazása súlyos és helyrehozhatatlan kárt okozna. A végzés ugyanakkor nem dönti el azt a külön kérdést, hogy
maga a megállapodás ideiglenes alkalmazását engedélyező tanácsi határozat jogszerű volt-e, erről a testület később hoz érdemi ítéletet.
Az ügy előzménye, hogy az Európai Unió Tanácsa idén január 9-én fogadta el az EU és a Mercosur-országok közötti ideiglenes kereskedelmi megállapodás, az úgynevezett ITA aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló határozatot. A megállapodást május 1. óta alkalmazzák ideiglenesen, és elsősorban a kereskedelem, valamint a beruházások liberalizálására vonatkozik. Az EU és a Mercosur közötti tárgyalások emellett egy szélesebb partnerségi megállapodást, az EMPA-t is eredményeztek. Az ITA lényegében ennek kereskedelmi részét hozza előre: ha az átfogó partnerségi megállapodás hatályba lép, az ideiglenes kereskedelmi egyezmény megszűnik.
Lengyelország május 10-én kérte a tanácsi határozat megsemmisítését, és ezzel párhuzamosan azt is, hogy a per lezárultáig függesszék fel annak végrehajtását.
Varsó többek között a szerződések megsértésére, hatáskörrel való visszaélésre és a lojális együttműködés elvének sérelmére hivatkozott. A lengyel álláspont szerint az uniós intézmények a megállapodás gyors alkalmazása érdekében bizonyos gazdasági érdekeket előnyben részesítettek az uniós szerződésekben rögzített követelményekkel szemben. Lengyelország attól is tartott, hogy ha ez a gyakorlat fennmarad, az precedenst teremthet hasonló uniós döntésekhez.
A lengyel érvelés másik fontos része a mezőgazdaságot érintette, azt állítva, hogy úgynevezett tükörklauzulák nélkül, vagyis olyan előírások hiányában, amelyek az uniós termelőkhöz hasonló termelési követelményeket támasztanának a Mercosur-országokkal szemben is, a dél-amerikai agrárimport kockázatot jelenthet az emberi és állati egészségre, valamint a környezetre. A lengyel kormány emellett attól tartott, hogy az olcsóbb mezőgazdasági termékek növekvő beáramlása lenyomhatja az európai termelők jövedelmét, és zavarokat okozhat bizonyos agrárpiacokon.
Az Európai Unió Bíróság elnökhelyettese azonban úgy ítélte meg, hogy ezek az érvek ebben a szakaszban nem elegendők a megállapodás felfüggesztéséhez. Az ideiglenes intézkedéshez ugyanis nem elég azt állítani, hogy a vitatott uniós döntés jogellenes lehet, azt is valószínűsíteni kell, hogy annak végrehajtása még az érdemi ítélet előtt súlyos és helyrehozhatatlan kárt okozna. A végzés szerint Lengyelország ehhez nem szolgáltatott kellően konkrét bizonyítékokat.
A bíró arra is rámutatott, hogy
a Mercosur-országokból származó élelmiszereket már a megállapodás előtt is lehetett importálni az EU-ba, ezekre pedig továbbra is uniós élelmiszer-biztonsági és egészségügyi követelmények vonatkoznak.
Az ITA alapján az EU emellett korlátozó vagy sürgősségi intézkedéseket is bevezethet, ha valamely termék egészségügyi, növényegészségügyi vagy környezeti kockázatot jelent.
A mezőgazdasági károkkal kapcsolatos érvelést ugyancsak elégtelennek találta a Bíróság elnökhelyettese. Lengyelország a végzés szerint nem mutatott be olyan részletes adatokat az uniós gazdálkodók pénzügyi helyzetéről, amelyekből arra lehetne következtetni, hogy a Mercosur-import miatt tömegesen fel kellene hagyniuk a tevékenységükkel, és arra sem szolgáltatott megfelelő bizonyítékot, hogy az ideiglenes megállapodás önmagában komoly piaci zavarokat idézne elő. Az Európai Unió Bírósága arra is felhívta a figyelmet, hogy az agrárpiacok helyzetét számos más tényező, például az energia- és műtrágyaárak, illetve más harmadik országokból érkező import is befolyásolja. A döntés tehát egyelőre csak az ideiglenes felfüggesztési kérelmet zárta le, Lengyelország megsemmisítési keresetéről később születik ítélet.
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