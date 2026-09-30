Kövesi: senki nem tud nálunk gyorsabban vagyont lefoglalni

Az Európai Ügyészséget (EPPO) vezető Laura Codruța Kövesi szerint már jövőre kezdődhetnek meg a szervezet magyarországi nyomozásai, addigra elkezdheti munkáját az iroda és elfogadhatják a szükséges jogszabály-módosításokat is. Tíz delegált európai ügyész dolgozik majd Magyarországon, munkájukat pedig külön erre kijelölt rendőrök, pénzügyi nyomozók és vámtisztviselők segítik majd őket.
Kövesi a magyarországi felállásról az igazságügyi, a pénzügy- és a belügyminiszterrel tárgyalt. Elmondása szerint mindhárman elkötelezettek az együttműködés mellett, és most minden szükséges alapvetésben meg tudtak állapodni, így elindulhattak a gyakorlati előkészületek. Ha minden jól halad,
az iroda jövő nyárra válhat teljesen működőképessé.
Az Európai Ügyészség magyarországi hatásköre 2021-től érvényes, ezért Kövesi szerint minden olyan, azóta feltárt ügyet megvizsgálnak majd, amely az uniós szerv hatáskörébe tartozik. Ide tartoznak az uniós forrásokat érintő csalások, ha az okozott kár meghaladja a 10 ezer eurót (3,6 millió forintot) , valamint a legalább 10 millió eurós kárt okozó, határokon átnyúló áfacsalások. A szervezetnek már most is vannak Magyarországhoz kapcsolódó nyomozásai, ezekkel szintén foglalkoznak.
Kövesi a magyarországi ügyekről és az érintettekről nem közölhetett részleteket, azt viszont elmondta, hogy határokon belüli ügyeken túl az ország feltehetően a kínai bűnszervezetek célpontjává vált, amelyek jelentős szerepet játszanak az áfacsalásokban. Hangsúlyozta, hogy az Európai Ügyészség függetlenül jár el, és minden olyan bűncselekményt kivizsgál, amely a hatáskörébe tartozik.
A szervezet egyik előnye Kövesi szerint, hogy gyorsabban tudja azonosítani és lefoglalni a bűncselekményekből származó, más tagállamokban tartott vagyonelemeket, mint bármelyik nemzeti ügyészség. Az Európai Ügyészség joghatósága Magyarország csatlakozásával már 25 országra terjed ki.
A lefoglalt vagyon elkobzását követően, ha a vád bizonyítást nyer, a pénz közvetlenül a magyar költségvetésbe kerül vissza.
Az ügyek lezárásának ideje persze az összetettségüktől függ: egyes esetekben akár néhány hónap alatt is lezárulhat a nyomozati szakasz, és akár egy éven belül jogerős ítélet is születhet. Más ügyekben másfél, két vagy akár három évre is szükség lehet. Amennyiben ezt a bírósági eljárások rendszeres elhúzódása késlelteti, akkor jelezni kell a problémát és ha indokolatlan a késlekedés, jogszabályt kell módosítani.
Kövesi azt is elmondta, hogy Kármán András pénzügyminiszter személyes támogatásáról biztosította, hogy támogatni fogja az EPPO költségvetésének emelését, de mindketten tudják, hogy ehhez a miniszterelnöki jóváhagyásra is szükség lesz, és a következő hétéves uniós pénzügyi keret (MFF) ügyében, egyelőre úgy létszik éles viták lesznek még a tagállamok közt. Ettől függetlenül
Kövesi bízik benne, hogy Magyar Péter az uniós Tanácsban támogatja majd a szervezet büdzséjének növelését.
Kövesi szerint az Európai Ügyészséghez csatlakozás nem a szuverenitás feladásáról szól, hanem arról, hogy a határokon átnyúló bűncselekmények ellen összehangoltan lépjenek fel. Azt mondta, korábbi magyarországi tapasztalataik vegyesek voltak. Neveket nyílván itt sem mondhatott, de:
- egyes áfacsalási és embercsempészési ügyekben együttműködtek a magyar hatóságok,
- más, politikusokhoz közel álló személyeket érintő vizsgálatoknál viszont vitatták az Európai Ügyészség illetékességét.
Az interjúban az új Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnak (NVVH) is segítséget ígért bármilyen ügy felderítésével és kezelésével kapcsolatban.
Címlapkép forrása: EU
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