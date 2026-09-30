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NATO-akkreditációt kapott az AWS felhője
Uniós források

NATO-akkreditációt kapott az AWS felhője

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Az Amazon Web Services (AWS) a felhőszolgáltatók közül elsőként szerzett a NATO valamennyi tagállamára kiterjedő, NATO RESTRICTED szintű akkreditációt. A döntés értelmében a katonai szövetség, a tagországok és a védelmi ipari partnerek mostantól minősített adatokat is kezelhetnek a vállalat jóváhagyott rendszereiben.
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A minősítésnek köszönhetően

a védelmi szektor felhőadaptációja jelentősen felgyorsulhat.

A szolgáltatásokat a NATO-tagállamok területén működő AWS-régiókban lehet igénybe venni; a vállalat jelenleg tizenöt ilyen adatközponti infrastruktúrával rendelkezik, amelyekből hét a kontinentális Európában található.

A teljes szövetségre kiterjedő akkreditáció legfőbb gyakorlati haszna, hogy egységes és ellenőrizött biztonsági alapot nyújt a tagállamoknak. Ez a szabványosítás jelentősen csökkenti a tagországok saját megfelelőségi és akkreditációs folyamatainak idő- és költségigényét, egyúttal egyszerűsíti a szolgáltatások helyi szintű engedélyeztetését.

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A minősítés megszerzéséhez a vállalatnak a NATO D32-es műszaki irányelvének kellett megfelelnie, amely a minősített adatok nyilvános felhőben történő kezelésének szigorú biztonsági feltételeit rögzíti. A hálózat auditálását a spanyol Nemzeti Kriptográfiai Központ (CCN) végezte el, az eredményeket pedig ezt követően a NATO hivatalosan is jóváhagyta.

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Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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