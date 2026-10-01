Élesedik a Kanada–EU-mesterterv: olcsó energiaforrások, politikai együttműködés szerepelnek von der Leyen étlapján

A brüsszeli lap által megszerzett közös nyilatkozattervezet szerint a két fél szorosabb és integráltabb kapcsolatok kiépítésére törekszik, kiemelve

páratlan kereskedelmi hozzáférésüket, közös értékeiket és egymást kiegészítő gazdasági erősségeiket.

A dokumentumot az uniós nagykövetek között terjesztették az október 29-én kezdődő csúcstalálkozó előkészítése során.

A közeledés hátterében egyértelműen Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi háborúja áll, így Brüsszel és Ottawa egyaránt igyekszik megerősíteni stratégiai kapcsolatait a washingtoni nyomás ellensúlyozására. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az unió állapotáról szóló, két héttel ezelőtti strasbourgi beszédében felvetette, hogy Kanada társult tagként csatlakozhatna az EU-hoz, amire Trump azonnal vámemelések kilátásba helyezésével reagált.

A tervezet szerint a felek felgyorsítanák a kritikus fontosságú nyersanyagokkal kapcsolatos beruházásokat, megerősítenék az ellátási láncokat, és stratégiai készletezéssel kívánják csökkenteni a piaci ingadozások és geopolitikai feszültségek hatásait.

Az energetikai együttműködés a cseppfolyósított földgáztól (LNG) a víz-, nap- és szélenergián át az atomenergiáig terjed.

A nyilatkozat alapján olyan alacsony szén-dioxid-kibocsátású, megbízható energiaforrások fejlesztésére összpontosítanak, amelyekre a világ nagy részén komoly igény mutatkozik.

A csúcstalálkozón bejelentik 50 darab De Havilland tűzoltó repülőgép közös beszerzését is, amelyeket 2030-ra állítanának szolgálatba az európai és kanadai erdőtüzek oltására.

Ursula von der Leyen a szeptember 15-i évértékelő beszédében már felvázolta az együttműködés főbb pilléreit. Ezek közé tartozik a technológiai szövetség létrehozása, a védelmi ipari bázisok integrálása, az Északi-sarkvidék közös zászlóshajó-projektté alakítása, valamint a szorosabb kooperáció a mesterséges intelligencia, a kvantumtechnológia, a kiberbiztonság és a gazdasági biztonság területén.

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