Elfoglalták a szivarfüstös brüsszeli szobákat az amerikai nagycégek, eltérítenék az egész EU-t

Az amerikai technológiai óriáscégek – a Google, az Apple és az Amazon – jóval intenzívebben lobbiznak Brüsszelben, mint európai vetélytársaik: a 2024-es EP-választások óta több száz találkozót bonyolítottak le uniós döntéshozókkal, főként a digitális szabályozás lazítása érdekében. A pénzügyi adatok is ezt tükrözik: az Apple és a Meta egyenként közel 10 millió eurót költ évente brüsszeli érdekérvényesítésre, ami meghaladja a legnagyobb európai vállalatok együttes lobbiköltségét. A Financial Times elemzése szerint bár a környezetvédő szervezetek több egyeztetésen vettek részt, az amerikai techcégek a politikai spektrum szélesebb részével tartottak kapcsolatot, ami hatékonyabb érdekérvényesítést tett lehetővé. Az uniós átláthatósági nyilvántartás adatai alapján a találkozók több mint 63 százaléka üzleti szereplőkkel zajlott.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A Financial Times elemzése szerint az amerikai technológiai óriáscégek jóval intenzívebben lobbiznak Brüsszelben, mint az európai vállalatok: a Google, az Apple és az Amazon több találkozót tartott az Európai Bizottság és az Európai Parlament tisztviselőivel, mint bármely egyedi európai cég. A 2024. júniusi európai parlamenti választások óta

a Google és leányvállalatai 302, az Apple 257, az Amazon pedig 239 alkalommal egyeztettek uniós döntéshozókkal.

Az európai vállalatok közül csak a TotalEnergies, a Volkswagen és az Airbus került be a húsz legtöbb találkozót lebonyolító szervezet közé.

A lap szerint az amerikai techcégek főként az uniós digitális szabályozás lazításáért lobbiznak, miközben Donald Trump amerikai elnök többször vámokkal fenyegette meg az EU-t a technológiai szuverenitást erősítő lépések miatt. A Google például csak a digitális szabályok egyszerűsítését célzó omnibuszcsomagról 22 találkozót tartott, miközben az Apple-lel és az Amazonnal együtt a felhőszolgáltatások szabályozásáról és a gyermekek online védelméről is egyeztetett.

A pénzügyi adatok ugyanezt a súlyt mutatják:

az Apple évente mintegy 9 millió eurót, a Meta több mint 10 millió eurót költ brüsszeli lobbitevékenységre.

A TotalEnergies, a Volkswagen és az Airbus együttes lobbiköltsége ezzel szemben nem éri el a 8,7 millió eurót. A brüsszeli átláthatósági nyilvántartásban már csaknem 18 ezer szervezet szerepel, számuk 2016 óta megduplázódott.

A találkozók száma alapján ugyanakkor nem a techcégek a legaktívabb szereplők:

a WWF 431, a Transport & Environment 410 egyeztetésen vett részt 2024 júniusa óta.

Az FT szerint a környezetvédő szervezetek ennek ellenére kevésbé tudták megakadályozni az uniós zöld szabályok enyhítését, részben azért, mert főként zöld és baloldali EP-képviselőkkel találkoztak. Az amerikai üzleti szereplők ezzel szemben a politikai spektrum szélesebb részével tartottak kapcsolatot, miközben az Európai Néppárt a vállalati terhek csökkentését célzó szabályozási fordulat egyik fő támogatója lett.

Az FT összesítése szerint az átláthatósági nyilvántartásban szereplő szervezetekkel folytatott találkozók több mint 63 százaléka vállalatokkal vagy üzleti érdekképviseletekkel történt, míg az NGO-k és think tankek részesedése mintegy 23 százalék volt. A lap ugyanakkor jelezte, hogy az adatok becslések: az EP-képviselők jelentéseiben hibákat és hiányos bejegyzéseket is találtak, ezért az összesítés nem tekinthető teljesen pontosnak.

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