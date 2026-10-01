Elfoglalták a szivarfüstös brüsszeli szobákat az amerikai nagycégek, eltérítenék az egész EU-t

A Financial Times elemzése szerint az amerikai technológiai óriáscégek jóval intenzívebben lobbiznak Brüsszelben, mint az európai vállalatok: a Google, az Apple és az Amazon több találkozót tartott az Európai Bizottság és az Európai Parlament tisztviselőivel, mint bármely egyedi európai cég. A 2024. júniusi európai parlamenti választások óta
a Google és leányvállalatai 302, az Apple 257, az Amazon pedig 239 alkalommal egyeztettek uniós döntéshozókkal.
Az európai vállalatok közül csak a TotalEnergies, a Volkswagen és az Airbus került be a húsz legtöbb találkozót lebonyolító szervezet közé.
A lap szerint az amerikai techcégek főként az uniós digitális szabályozás lazításáért lobbiznak, miközben Donald Trump amerikai elnök többször vámokkal fenyegette meg az EU-t a technológiai szuverenitást erősítő lépések miatt. A Google például csak a digitális szabályok egyszerűsítését célzó omnibuszcsomagról 22 találkozót tartott, miközben az Apple-lel és az Amazonnal együtt a felhőszolgáltatások szabályozásáról és a gyermekek online védelméről is egyeztetett.
A pénzügyi adatok ugyanezt a súlyt mutatják:
az Apple évente mintegy 9 millió eurót, a Meta több mint 10 millió eurót költ brüsszeli lobbitevékenységre.
A TotalEnergies, a Volkswagen és az Airbus együttes lobbiköltsége ezzel szemben nem éri el a 8,7 millió eurót. A brüsszeli átláthatósági nyilvántartásban már csaknem 18 ezer szervezet szerepel, számuk 2016 óta megduplázódott.
A találkozók száma alapján ugyanakkor nem a techcégek a legaktívabb szereplők:
a WWF 431, a Transport & Environment 410 egyeztetésen vett részt 2024 júniusa óta.
Az FT szerint a környezetvédő szervezetek ennek ellenére kevésbé tudták megakadályozni az uniós zöld szabályok enyhítését, részben azért, mert főként zöld és baloldali EP-képviselőkkel találkoztak. Az amerikai üzleti szereplők ezzel szemben a politikai spektrum szélesebb részével tartottak kapcsolatot, miközben az Európai Néppárt a vállalati terhek csökkentését célzó szabályozási fordulat egyik fő támogatója lett.
Az FT összesítése szerint az átláthatósági nyilvántartásban szereplő szervezetekkel folytatott találkozók több mint 63 százaléka vállalatokkal vagy üzleti érdekképviseletekkel történt, míg az NGO-k és think tankek részesedése mintegy 23 százalék volt. A lap ugyanakkor jelezte, hogy az adatok becslések: az EP-képviselők jelentéseiben hibákat és hiányos bejegyzéseket is találtak, ezért az összesítés nem tekinthető teljesen pontosnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiderült a rideg valóság a mesterséges intelligenciáról: hatalmasat lehet vele spórolni, de van egy komoly bökkenő
Kevesen jutottak túl a kísérleti szakaszon.
Kevesebb ételt dobunk ki, mint az EU-ban, de a pazarlás szerkezete sem ugyanaz
Az uniós átlagnál kevesebb élelmiszerhulladék jut egy magyar lakosra, de nagyobb rész keletkezik a háztartásokban.
Milliárdos vagyonok, új adószabályok: mire kell most felkészülniük a magyar vállalkozóknak?
Illés Istvánnal, az Apelso Wealth Management alapító cégtársával beszélgettünk.
Egy egész szektort ütött meg az erős forint
Gyenge lett a nyári szezon.
Elismerte Trump saját menye: belebukhatnak a republikánusok az iráni háborúba, de így is megéri
Az irániak mindent megtesznek, hogy ártsanak az elnöknek?
Kiderült az igazság a modern autókról: így gyűjtenek bizalmas adatokat a sofőrökről
Ijesztő eredmények születtek.
Súlyos botrány robbant ki a radikális jobboldal üdvöskéje körül: ez akár Marine Le Pen elnöki győzelmébe is kerülhet
Antiszemita üzenetek láttak napvilágot.
Putyin keményen odaszúrt Zelenszkijnek: mi nem fogunk megalázó módon alamizsnáért könyörögni!
Ha kérnének, sem kapnának semmit az orosz elnök szerint.
Listázás, mint politikai fegyver: a vörös vonal
2026. szeptember 30-án a Fidesz honlapján "ÁVH Figyelő" néven indult el a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) munkatársainak nyilvános listázása. Az oldalt beharangoz
Megszűnt az Erste ATM-díja a Revolut-kártyákra
Az Erste Bank ATM-jeinél már egyetlen Revolut-kártyával sem kell külön díjat fizetni a készpénzfelvételért. Ez az Erste bank Bankmonitornak adott tájékoztatásából derül ki. A mentesség ug
5 + 1 kritikus pont a vagyonadó-tervezetről
A vagyonadó tervezett bevezetése nemcsak új adófizetési kötelezettséget teremtene az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyonnal rendelkezők számára. A napokban nyilvánosságra került, ne
Elvándorlás helyett bevándorlás - Nagy fordulatot jeleznek a régiós adatok
Harminc éven át a kivándorlás rajzolta át a BB tengely országainak népességét, ma viszont tizenegyből kilencben pozitív a vándorlási mérleg. A fordulat azonban nem pusztán... The post Elván
Nem csak az Nvidia lehet sikersztori: Európa részvénypiacán is bőven vannak nyertesek
A mesterséges intelligencia körüli beruházási versenyben a legnagyobb amerikai technológiai cégek már a megtermelt pénzüknél is többet költenek, ezért hitelt is bevonnak a fejlesztések finan
Amerika, Irán és a Pénz Pallosa
Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Grafikonolvasás a gyakorlatban, tőzsdepiaci kutatóexpedició
A technikai elemzés lényege, hogy a pénzügyi piacokon lévő kereslet és kínálat erejét vizsgálja, és ezáltal próbáljon meg következtetéseket levonni a jövőbeli tendenciákra.
Milliárdos vagyonok, új adószabályok: mire kell most felkészülniük a magyar vállalkozóknak?
Illés Istvánnal, az Apelso Wealth Management alapító cégtársával beszélgettünk.
Több forrás kell az adósságfinanszírozásra: már látszik, honnan jöhet a friss pénz
Újra kell húzni a terveket.
A jó szomszédi viszonyon is múlhat Magyarország gázellátása az orosz leválás után
Különleges helyzetben hazánk.