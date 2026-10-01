Francia–német paktum készül az EU-ban, nagy mentés jöhet az autóiparban

Az Európai Bizottság a közelmúltban egy olyan jogszabálycsomagot terjesztett elő az autóipar számára, amely felülvizsgálná a belső égésű motorok kivezetésének ütemezését, valamint bevezetné a "Made in Europe" elvet. Utóbbi értelmében kizárólag az EU-ban gyártott járművek részesülhetnének közpénzből finanszírozott támogatásokból. Az ágazatot a kereslet visszaesése és a kínai verseny egyaránt sújtja.
A tárgyalások lényege, hogy Németország számára a 2030-as és 2035-ös kibocsátási célok enyhítése a legfontosabb, mivel autógyárai továbbra is erősen függnek a hagyományos meghajtású járművek értékesítésétől. Berlin emellett szeretné, ha a jogszabályok kedvezőbben kezelnék az alternatív üzemanyagokat és a plug-in hibrid modelleket, a vállalati flották zöldítésére vonatkozó célszámok pedig önkéntesek maradnának. Franciaország cserébe az uniós gyártókat előnyben részesítő közbeszerzési szabályokat akar kiharcolni a tervezett európai ipari gyorsítási szabálycsomagon (Industrial Accelerator Act) keresztül.
Párizs hajlandó kompromisszumra a kibocsátási normák lazítása terén – ami jelentős engedmény egy hagyományosan az elektromos átállást támogató országtól –,
de csak azzal a feltétellel, ha a kedvezmények azokat a gyártókat jutalmazzák, amelyek Európában fektetnek be.
A legfőbb nézeteltérés a "Made in Europe" szabályozás körül alakult ki a két uniós nagygazdaság között: Németország azt szeretné, ha a szabadkereskedelmi partnerországokból származó termékek is beleszámítanának az európai gyártási követelményekbe, míg Franciaország szigorúan az EU27-es megközelítést szorgalmazza. Sébastien Martin francia ipari miniszter a Versenyképességi Tanács legutóbbi ülésén más tagállamok támogatását is megpróbálta megnyerni álláspontjához.
Az Európai Bizottság egyik tisztségviselője szerint az autóipari jogszabályok annyira összefüggenek, hogy kizárólag a teljes csomagra vonatkozó átfogó megállapodás keretében lehet előrelépni. Az érintettek szerint a megegyezés a következő hónapokban még megs születhet, de a gyártási eredetre vonatkozó kérdésben egyelőre mély a szakadék Berlin és Párizs között.
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