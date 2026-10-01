Most már nincs visszaút: eldől, megkapja-e Magyarország a több ezer milliárdos EU-forrást

Valamennyi uniós tagállam – köztük Magyarország – határidőre benyújtotta utolsó kifizetési kérelmét az EU járvány utáni Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközéhez, így a teljes, 573 milliárd eurós keretösszegre beérkezett az igény. A Bizottságnak rendkívül szoros menetrendben, december végéig kell elbírálnia és kifizetnie az elfogadott összegeket, utána ugyanis egyetlen RRF-kifizetés sem teljesíthető. Magyarország számára különösen nagy a tét: a rendelkezésre álló mintegy 10 milliárd eurós keretből eddig mindössze 919,6 millió euró előleget kapott meg, így a záró értékelés közel 9,1 milliárd euróról dönt. A magyar kormány szerint teljesítette a feltételeket, de a végső szót a Bizottság mondja ki a mérföldkövek tételes ellenőrzése után.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Valamennyi uniós tagállam határidőre benyújtotta utolsó kifizetési kérelmét az EU járvány után létrehozott Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközéhez (RRF),

így most már a program teljes, 360 milliárd eurós támogatási és 213 milliárd eurós hitelkeretére érkezett kifizetési igény.

Csak szeptemberben 21 ország küldte meg az utolsó kérelmét, összesen 105,4 milliárd euró értékben, amelyekhez 1539 teljesítendő mérföldkő és cél kapcsolódik. A tagállamoknak augusztus 31-ig kellett lezárniuk a vállalt reformokat és beruházásokat, az Európai Bizottságnak pedig év végéig kell döntenie és kifizetnie az elfogadott összegeket. Eddig mintegy 450 milliárd eurót folyósítottak a teljes, jelenleg 573 milliárd eurós RRF-keretből.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök úgy fogalmazott a jelentés kapcsán, hogy a most beadott utolsó kifizetési kérelmek

kézzelfogható bizonyítékai annak, mire képes Európa, ha ambícióval és egységben cselekszik.

A 2021-ben indult program egyszerre szolgálta a járvány utáni gazdasági helyreállítást, a zöld és digitális beruházások felgyorsítását, majd az energiaválság után az orosz fosszilis energiahordozóktól való függés csökkentését is.

A szeptember 30-i határidőre Magyarország is benyújtotta a végső kifizetési kérelmét, így lényegében Budapest is megküldte Brüsszelnek a program végső számláját.

A nyáron, már a Magyar Péter vezette kabinet által letárgyalt és módosított magyar helyreállítási terv alapján az ország számára 6,51 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és legfeljebb 3,49 milliárd euró hitel áll rendelkezésre, vagyis összesen nagyjából 10 milliárd euró. Ebből korábban csak 919,6 millió euró REPowerEU-előleget fizettek ki, így a mostani záró értékelés tétje nagyságrendileg még 9,1 milliárd euró. A Magyar-kormány augusztus végén azt közölte, hogy teljesítette a helyreállítási pénzek feltételeit, ezt azonban most az Európai Bizottságnak kell tételesen ellenőriznie, és csak az elfogadott mérföldkövek után érkezhet meg a pénz.

Címlapkép forrása: EU