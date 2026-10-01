Most már nincs visszaút: eldől, megkapja-e Magyarország a több ezer milliárdos EU-forrást

Valamennyi uniós tagállam határidőre benyújtotta utolsó kifizetési kérelmét az EU járvány után létrehozott Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközéhez (RRF),
így most már a program teljes, 360 milliárd eurós támogatási és 213 milliárd eurós hitelkeretére érkezett kifizetési igény.
Csak szeptemberben 21 ország küldte meg az utolsó kérelmét, összesen 105,4 milliárd euró értékben, amelyekhez 1539 teljesítendő mérföldkő és cél kapcsolódik. A tagállamoknak augusztus 31-ig kellett lezárniuk a vállalt reformokat és beruházásokat, az Európai Bizottságnak pedig év végéig kell döntenie és kifizetnie az elfogadott összegeket. Eddig mintegy 450 milliárd eurót folyósítottak a teljes, jelenleg 573 milliárd eurós RRF-keretből.
Ursula von der Leyen bizottsági elnök úgy fogalmazott a jelentés kapcsán, hogy a most beadott utolsó kifizetési kérelmek
kézzelfogható bizonyítékai annak, mire képes Európa, ha ambícióval és egységben cselekszik.
A 2021-ben indult program egyszerre szolgálta a járvány utáni gazdasági helyreállítást, a zöld és digitális beruházások felgyorsítását, majd az energiaválság után az orosz fosszilis energiahordozóktól való függés csökkentését is.
A szeptember 30-i határidőre Magyarország is benyújtotta a végső kifizetési kérelmét, így lényegében Budapest is megküldte Brüsszelnek a program végső számláját.
A nyáron, már a Magyar Péter vezette kabinet által letárgyalt és módosított magyar helyreállítási terv alapján az ország számára 6,51 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és legfeljebb 3,49 milliárd euró hitel áll rendelkezésre, vagyis összesen nagyjából 10 milliárd euró. Ebből korábban csak 919,6 millió euró REPowerEU-előleget fizettek ki, így a mostani záró értékelés tétje nagyságrendileg még 9,1 milliárd euró. A Magyar-kormány augusztus végén azt közölte, hogy teljesítette a helyreállítási pénzek feltételeit, ezt azonban most az Európai Bizottságnak kell tételesen ellenőriznie, és csak az elfogadott mérföldkövek után érkezhet meg a pénz.
Címlapkép forrása: EU
Bejelentette Trump: lehet, hogy novemberben egy egész ország el fog pusztulni
Folytatódhat a háború.
Ebben a városban már 35 napja megállás nélkül esik az eső
A hosszan tartó esőzés az egészségi állapotot is megviseli.
Továbbra is nagyon erős az amerikai feldolgozóipar
Az árnyomás viszont egyre nyomasztóbb.
Most már nincs visszaút: eldől, megkapja-e Magyarország a több ezer milliárdos EU-forrást
Az Európai Bizottság bejelentette, elkezdik vizsgálni a magyar számlákat.
Ezekkel a befektetésekkel lehetett idén nagyot nyerni és csúnyát bukni a tőzsdén
Éles különbségek vannak a különböző eszközök között.
Brüsszel az Európai Unió Bírósága elé citálhatja a magyar kormányt, eljárás indult az állampapírok miatt is
Fajsúlyos ügyekben kell lépnie Magyar Péter kormányának.
Irán már a legrosszabbra készül: ezúttal nem csak a Közel-Kelet borulhat lángba - Elszabadulhat a háború
Már tervezik a korábbinál sokkal súlyosabb válaszcsapásokat.
Extrém sport: az életbiztosítás, a balesetbiztosítás és az utasbiztosítás másként közelíti meg
Az ejtőernyős ugrás, a sziklamászás vagy a hegyi kerékpározás egyre többek hétvégi programja, a biztosítók viszont nem úgy gondolkodnak róluk, mint mi. Az extrém sportnak nincs egységes,
Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat
Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció
Az osztalék portfólióm - 2026. szeptember
Egy céggel bővítettem, egy meglévőt meg kicserélt a hátam mögött az élet.VáltozásokThe Marzetti Company (MZTI): majdnem Top 10-es cég, ezért elemeztem és megtetszett. A grafikonja alapján k
Listázás, mint politikai fegyver: a vörös vonal
2026. szeptember 30-án a Fidesz honlapján "ÁVH Figyelő" néven indult el a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) munkatársainak nyilvános listázása. Az oldalt beharangoz
Elvándorlás helyett bevándorlás - Nagy fordulatot jeleznek a régiós adatok
Harminc éven át a kivándorlás rajzolta át a BB tengely országainak népességét, ma viszont tizenegyből kilencben pozitív a vándorlási mérleg. A fordulat azonban nem pusztán... The post Elván
Nem csak az Nvidia lehet sikersztori: Európa részvénypiacán is bőven vannak nyertesek
A mesterséges intelligencia körüli beruházási versenyben a legnagyobb amerikai technológiai cégek már a megtermelt pénzüknél is többet költenek, ezért hitelt is bevonnak a fejlesztések finan
Amerika, Irán és a Pénz Pallosa
Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
Mi mozgatja most a részvénypiacokat és mi lesz az OTP-vel?
Óvatosabb a hangulat.
Az Alföldön minden növény veszteséges volt – Vége az ország éléskamrájának?
A családi vagyont élik fel a gazdák.
Milliárdos vagyonok, új adószabályok: mire kell most felkészülniük a magyar vállalkozóknak?
Illés Istvánnal, az Apelso Wealth Management alapító cégtársával beszélgettünk.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Grafikonolvasás a gyakorlatban, tőzsdepiaci kutatóexpedició
A technikai elemzés lényege, hogy a pénzügyi piacokon lévő kereslet és kínálat erejét vizsgálja, és ezáltal próbáljon meg következtetéseket levonni a jövőbeli tendenciákra.