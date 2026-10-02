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Az EU csattanós választ adott Donald Trump követelésére, a dízelpiacok ihatják meg a levét
Uniós források

Az EU csattanós választ adott Donald Trump követelésére, a dízelpiacok ihatják meg a levét

Portfolio
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Az Európai Unió határozottan elutasította az Egyesült Államok zsarolását, amely szerint Washington megtilthatja a dízelexportot, amennyiben Európa nem szabadítja fel üzemanyagtartalékainak nagyobb részét. Az Európai Bizottság szóvivője szerint az exporttilalom senkinek sem lenne előnyös, és aláásná az USA megbízható partneri megítélését. Eközben a tagállamok egy francia javaslatot vitattak meg, amely 50 millió hordó dízel felszabadítását irányozná elő az európai tartalékokból, az IEA tagállamai pedig további 50 millió hordó nyersolajat bocsátanának piacra. Az uniós tagállamok ugyanakkor feltételül szabták, hogy Washington kötelezze el magát az egyoldalú dízelexport-tilalom elkerülése mellett.

Az Európai Unió határozottan elutasítja az Egyesült Államok fenyegetését, miszerint Washington megtiltja a dízelexportot, ha Európa nem szabadítja fel üzemanyagtartalékainak nagyobb részét. A vita hátterében a feszült globális dízelpiaci helyzet és az elszálló üzemanyagárak állnak – tudósított a Reuters.

Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője pénteken úgy fogalmazott, hogy

az exporttilalom senkinek sem lenne előnyös, és aláásná az Egyesült Államok mint megbízható partner iránti bizalmat.

Hozzátette, hogy az EU olajkoordinációs munkacsoportjának következő ülését október 15-re tűzték ki, de szükség esetén korábbra is előrehozhatják.

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Az EU tagállamai pénteken nagyköveti szinten egyeztettek a globális energiahelyzetről – közölte az EU soros elnökségét betöltő Írország. Az elnökség szóvivője kiemelte, hogy

a dízelpiaci kínálat rendkívül szűkös, ami világszerte magas fogyasztói árakat eredményez.

A Reuters értesülései szerint az uniós tagállamok pénteken egy francia javaslatot vitattak meg, amelynek értelmében az európai országok 50 millió hordó dízelt szabadítanának fel tartalékaikból, míg a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) tagállamai további 50 millió hordó nyersolajat bocsátanának a piacra.

A tárgyalásokra rálátó forrás szerint a tagállamok egyetértettek abban, hogy a további dízeltartalék-felszabadítás feltétele Washington elköteleződése legyen az egyoldalú dízelexport-tilalom elkerülése mellett. A G7-országok vezetői péntek délután tarthatnak egyeztetést a következő lépésekről.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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