Küszöbön a totális EU-Kína gazdasági háború

Šefčovič október 8-án Pekingbe utazik, ahol Vang Ven-tao kínai kereskedelmi miniszterrel tárgyal majd. A biztos a találkozót rendkívül meghatározónak nevezte, és hozzátette, olyan eredményeket kell felmutatnia, amelyeket az október 15–16-i brüsszeli EU-csúcson prezentálhat a tagállami vezetőknek.

Korábban már jelezte, hogy Brüsszel kész korlátozni Kína piacra jutását, amennyiben a tárgyalások kudarcba fulladnak.

A tárgyalások középpontjában az EU Kínával szembeni, naponta egymilliárd eurót meghaladó kereskedelmi deficitje áll. Az uniós vezetők szerint a kínai importáradat tarthatatlan nyomás alá helyezi az európai gyártókat, ami üzembezárásokhoz és elbocsátásokhoz vezet. A biztos szerint

Peking megértette, hogy a helyzet emblematikus európai vállalatok jövőjét és szó szerint ezrek munkahelyét veszélyezteti.

Šefčovič három fő területen szeretne előrelépést elérni Pekingben: egyrészt a kínai exportnövekedési hullámok kezelésében a kulcsfontosságú ipari ágazatokban, másrészt az európai export kínai piacra jutásának konkrét javításában, harmadrészt pedig a nyersanyagokra – különösen a ritkaföldfémekre – vonatkozó kínai exportkorlátozások hosszú távú kiszámíthatóságában.

A kétoldalú egyeztetések négy munkacsoportban zajlanak, amelyek a kereskedelmi és befektetési egyensúllyal, az exportellenőrzéssel, a szellemi tulajdonjogokkal, valamint a Kereskedelmi Világszervezet reformjával foglalkoznak. A tárgyalásokat ismerő, neve elhallgatását kérő forrás szerint

a Bizottság egy vegyes megoldáson dolgozik, amely egyes termékkategóriákra kétoldalú megállapodásokat, másokra pedig egyoldalú korlátozásokat tartalmazna.

A nyomás mindkét oldalról fokozódik. Emmanuel Macron francia elnök szerdán bírálta Kínát a tisztességtelen állami támogatások miatt, és több védelmi intézkedést sürgetett. Kína viszont jelezte, hogy határozott lépéseket tesz minden olyan intézkedés ellen, amely korlátozná termékeinek bejutását az egységes piacra – közölte a kínai kereskedelmi minisztérium szóvivője egy kiszivárgott francia–német közös állásfoglalásra reagálva.

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