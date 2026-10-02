19°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Küszöbön a totális EU-Kína gazdasági háború
Uniós források

Küszöbön a totális EU-Kína gazdasági háború

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Európai Unió és Kína közötti kereskedelmi tárgyalások hónapok óta tartanak, ám a megállapodás egyelőre nem körvonalazódik – nyilatkozta Maroš Šefčovič, az EU kereskedelmi biztosa a milwaukeei G20-as kereskedelmi miniszteri találkozó margóján a Politico-nak. A biztos ugyanakkor jelezte, hogy az uniós vezetők részéről komoly politikai nyomást érez az áttörés elérése érdekében.

Šefčovič október 8-án Pekingbe utazik, ahol Vang Ven-tao kínai kereskedelmi miniszterrel tárgyal majd. A biztos a találkozót rendkívül meghatározónak nevezte, és hozzátette, olyan eredményeket kell felmutatnia, amelyeket az október 15–16-i brüsszeli EU-csúcson prezentálhat a tagállami vezetőknek.

Korábban már jelezte, hogy Brüsszel kész korlátozni Kína piacra jutását, amennyiben a tárgyalások kudarcba fulladnak.

Kapcsolódó cikkünk

Brüsszel ultimátumot adott Pekingnek: októberig várják a lépéseket, vagy jön a válaszcsapás

A tárgyalások középpontjában az EU Kínával szembeni, naponta egymilliárd eurót meghaladó kereskedelmi deficitje áll. Az uniós vezetők szerint a kínai importáradat tarthatatlan nyomás alá helyezi az európai gyártókat, ami üzembezárásokhoz és elbocsátásokhoz vezet. A biztos szerint

Peking megértette, hogy a helyzet emblematikus európai vállalatok jövőjét és szó szerint ezrek munkahelyét veszélyezteti.

Még több Uniós források

Rendkívüli döntés előtt Európa: a dízeltartalékok harmadát követeli az Egyesült Államok

Most már nincs visszaút: eldől, megkapja-e Magyarország a több ezer milliárdos EU-forrást

Brüsszel az Európai Unió Bírósága elé citálhatja a magyar kormányt, eljárás indult az állampapírok miatt is

Šefčovič három fő területen szeretne előrelépést elérni Pekingben: egyrészt a kínai exportnövekedési hullámok kezelésében a kulcsfontosságú ipari ágazatokban, másrészt az európai export kínai piacra jutásának konkrét javításában, harmadrészt pedig a nyersanyagokra – különösen a ritkaföldfémekre – vonatkozó kínai exportkorlátozások hosszú távú kiszámíthatóságában.

A kétoldalú egyeztetések négy munkacsoportban zajlanak, amelyek a kereskedelmi és befektetési egyensúllyal, az exportellenőrzéssel, a szellemi tulajdonjogokkal, valamint a Kereskedelmi Világszervezet reformjával foglalkoznak. A tárgyalásokat ismerő, neve elhallgatását kérő forrás szerint

a Bizottság egy vegyes megoldáson dolgozik, amely egyes termékkategóriákra kétoldalú megállapodásokat, másokra pedig egyoldalú korlátozásokat tartalmazna.

A nyomás mindkét oldalról fokozódik. Emmanuel Macron francia elnök szerdán bírálta Kínát a tisztességtelen állami támogatások miatt, és több védelmi intézkedést sürgetett. Kína viszont jelezte, hogy határozott lépéseket tesz minden olyan intézkedés ellen, amely korlátozná termékeinek bejutását az egységes piacra – közölte a kínai kereskedelmi minisztérium szóvivője egy kiszivárgott francia–német közös állásfoglalásra reagálva.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Benzinársapka-e az ingyen parkolás?

HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;Yo

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Nem áll le a nukleáris fenyegetéssel Putyin, olyan fegyvert vetett be Ukrajna, mint azelőtt soha – Háborús híreink pénteken
Most már nincs visszaút: eldől, megkapja-e Magyarország a több ezer milliárdos EU-forrást
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility