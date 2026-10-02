Rendkívüli döntés előtt Európa: a dízeltartalékok harmadát követeli az Egyesült Államok

Öt európai ország – Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Olaszország és Írország – az Európai Bizottsággal együtt rendkívüli egyeztetést tartott arról, hogyan reagáljanak az Egyesült Államok nyomására a dízelkészletek felszabadításának ügyében. A Politico értesülései szerint
Washington több európai kormányt is arra próbált rávenni, hogy nyúljanak hozzá stratégiai tartalékaikhoz, ellenkező esetben pedig felmerülhet az amerikai dízelexport korlátozása.
Az egyeztetésen abban állapodtak meg, hogy összehangoltan, „egy hangon” válaszolnak az amerikai követelésekre, miközben minden készletfelszabadításról szóló döntést a Nemzetközi Energiaügynökség, az IEA szintjére vinnének. A cél az, hogy az európai fél határozottan, de a feszültséget csökkentve, asszertívan kommunikáljon Washingtonnal, a közös fellépésről pénteken már szélesebb országkör tárgyalhat.
Az amerikai energiaügyi miniszter, Chris Wright korábban mintegy 120 millió hordónyi európai dízelkészlet felszabadítását szorgalmazta hat hónap alatt.
Ez az uniós dízeltartalékok több mint harmadának felelne meg.
Washington ezzel próbálná enyhíteni az Egyesült Államokban elszálló dízelárakat, amelyeket az ukrajnai és iráni háború következményei is felfelé hajtanak.
Az amerikai fenyegetés Európa számára különösen érzékeny, mivel az Egyesült Államok jelenleg az EU dízelimportjának több mint felét adja, így egy exporttilalom komoly gazdasági következményekkel járhatna. Donald Trump amerikai elnök egyelőre nem zárta ki ezt a lehetőséget, bár az amerikai olajipar erősen ellenzi a lépést, és maga az elnök is elismerte, hogy az intézkedés más termékek árát megemelheti.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
Merre tovább, hazai kkv-k? – Másfél hét és jön a Portfolio kecskeméti fóruma
Félnapos gazdasági konferencia a kkv-kat érintő aktualitásokról.
Ez lehet a jövő: Ukrajna összeállna a világ egyik legerősebb hatalmával
Mindkét félnek jól jönne.
Franciaországra ráfordult a kötvénypiac, és ez már egész Európának fájhat
Egyre tornyosulnak a válságtünetek.
Bekövetkezett, amitől tartottak: méregdrágák a hitelek, megbénult a lakáspiac az Egyesült Államokban
A vásárlók igyekeznek nagyobb önerővel kompenzálni a magasabb törlesztőrészleteket.
Megölhet minket az AI? Kérdezzük meg azokat, akik építik
„Bekötött szemmel száguldunk a szakadék felé” – jelenlegi és volt AI-laboratóriumi szakemberek figyelmeztetnek az emberi kontroll elvesztésére.
Elszabadult a háború: megtámadták az iszlám szent városát - Közvetett csapás érte a Próféta-mecsetet
Növekszik a nyomás a Közel-Kelet legerősebb államán.
Tarthatatlanná vált a helyzet Magyarországon: tömegesen adhatják fel a harcot a hazai gazdák a vadkárok miatt
A túlpolitizált kérdésben lépéseket tervez az agrárminiszter.
Megemelték Magyarország finanszírozási tervét, rekordra ugrott az állam pénzügyi tartaléka
A devizafinanszírozási terv közel 70 százaléka teljesült eddig.
A magyar termékenységi ráta a régió egyik legdurvább hullámvasútja
A BB tengely országainak termékenységi mutatója két évtizeden át emelkedett, 2021 óta viszont mind a tizenegy országban csökken. A régiós átlag három év alatt 1,62-ről... The post A magyar
Mennyire keresel jól: melyik jövedelmi tizedbe fér be a fizetésed 2026-ban?
A KSH a Bankmonitor kérésére elküldte a keresetek tizedekre bontott adatait 2026 első félévére vonatkozóan. Eszerint havi bruttó 1 270 500 forint felett kezdődött a felső tized, vagyis a telje
Benzinársapka-e az ingyen parkolás?
HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, Yo
Minierőművet minden garázsba!
Európa több országában válik üzleti szolgáltatássá a kétirányú töltés: a parkoló elektromos autó akkumulátora akkor veszi fel az áramot, amikor az bőséges és ol
Ingyen TBSZ mindenkinek? - Külföldi TBSZ lejelentése
A TBSZ piacon a Lightyear előhozta az ingyenes TBSZ gondolatát mindenki számára. Most új szereplő lépett be, az xtb is megnyitotta a saját TBSZ-ét. A feltételek hasonlóak, mint a LY esetében, v
Az osztalék portfólióm - 2026. szeptember
Egy céggel bővítettem, egy meglévőt meg kicserélt a hátam mögött az élet.VáltozásokThe Marzetti Company (MZTI): majdnem Top 10-es cég, ezért elemeztem és megtetszett. A grafikonja alapján k
Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat
Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció
Listázás, mint politikai fegyver: a vörös vonal
2026. szeptember 30-án a Fidesz honlapján "ÁVH Figyelő" néven indult el a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) munkatársainak nyilvános listázása. Az oldalt beharangoz
Mi mozgatja most a részvénypiacokat és mi lesz az OTP-vel?
Óvatosabb a hangulat.
Az Alföldön minden növény veszteséges volt – Vége az ország éléskamrájának?
A családi vagyont élik fel a gazdák.
Milliárdos vagyonok, új adószabályok: mire kell most felkészülniük a magyar vállalkozóknak?
Illés Istvánnal, az Apelso Wealth Management alapító cégtársával beszélgettünk.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Grafikonolvasás a gyakorlatban, tőzsdepiaci kutatóexpedició
A technikai elemzés lényege, hogy a pénzügyi piacokon lévő kereslet és kínálat erejét vizsgálja, és ezáltal próbáljon meg következtetéseket levonni a jövőbeli tendenciákra.