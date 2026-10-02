Rendkívüli döntés előtt Európa: a dízeltartalékok harmadát követeli az Egyesült Államok

Öt európai ország és az Európai Bizottság rendkívüli egyeztetést tartott az Egyesült Államok azon követeléséről, hogy az európai országok szabadítsák fel stratégiai dízelkészleteiket. Washington mintegy 120 millió hordónyi európai dízeltartalék felszabadítását szorgalmazza, ellenkező esetben az amerikai dízelexport korlátozásával fenyeget. Az európai felek abban állapodtak meg, hogy összehangoltan, a Nemzetközi Energiaügynökség keretein belül reagálnak a nyomásra. A tét különösen nagy, mivel az EU dízelimportjának több mint felét az Egyesült Államok adja, így egy esetleges exporttilalom súlyos gazdasági következményekkel járhatna.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Öt európai ország – Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Olaszország és Írország – az Európai Bizottsággal együtt rendkívüli egyeztetést tartott arról, hogyan reagáljanak az Egyesült Államok nyomására a dízelkészletek felszabadításának ügyében. A Politico értesülései szerint

Washington több európai kormányt is arra próbált rávenni, hogy nyúljanak hozzá stratégiai tartalékaikhoz, ellenkező esetben pedig felmerülhet az amerikai dízelexport korlátozása.

Az egyeztetésen abban állapodtak meg, hogy összehangoltan, „egy hangon” válaszolnak az amerikai követelésekre, miközben minden készletfelszabadításról szóló döntést a Nemzetközi Energiaügynökség, az IEA szintjére vinnének. A cél az, hogy az európai fél határozottan, de a feszültséget csökkentve, asszertívan kommunikáljon Washingtonnal, a közös fellépésről pénteken már szélesebb országkör tárgyalhat.

Az amerikai energiaügyi miniszter, Chris Wright korábban mintegy 120 millió hordónyi európai dízelkészlet felszabadítását szorgalmazta hat hónap alatt.

Ez az uniós dízeltartalékok több mint harmadának felelne meg.

Washington ezzel próbálná enyhíteni az Egyesült Államokban elszálló dízelárakat, amelyeket az ukrajnai és iráni háború következményei is felfelé hajtanak.

Az amerikai fenyegetés Európa számára különösen érzékeny, mivel az Egyesült Államok jelenleg az EU dízelimportjának több mint felét adja, így egy exporttilalom komoly gazdasági következményekkel járhatna. Donald Trump amerikai elnök egyelőre nem zárta ki ezt a lehetőséget, bár az amerikai olajipar erősen ellenzi a lépést, és maga az elnök is elismerte, hogy az intézkedés más termékek árát megemelheti.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio