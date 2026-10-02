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Több mint félmilliárd eurót önt a határőrségek drónos megtámogatására az EU
Uniós források

Több mint félmilliárd eurót önt a határőrségek drónos megtámogatására az EU

Portfolio
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Drónokkal és drónelhárító rendszerekkel erősítené külső határainak védelmét az Európai Unió, ezért Brüsszel további 130 millió euróval növeli a technológiai fejlesztések támogatását. A lépés a migrációs mozgások hatékonyabb megfigyelését és a hibrid fenyegetések elleni védekezést szolgálja, a Frontex szerepének tervezett megerősítése mellett.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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További 130 millió euróval növeli a dróntechnológiai fejlesztésekre szánt támogatást az Európai Bizottság az uniós külső határok védelmének erősítése érdekében.

Magnus Brunner belügyi és migrációs biztos csütörtökön, a tagállami belügyminiszterek luxembourgi találkozóján jelentette be a keretemelést – írja az Euronews. A fejlesztések a határmegfigyelés mellett a hibrid fenyegetések elleni védekezést is szolgálják.

A kiegészítés egy korábbi, 250 millió eurós támogatási felhíváshoz kapcsolódik, amely a szárazföldi és tengeri határok megfigyelését segítő technológiák beszerzését támogatja. Brunner szerint a keret növelését a tagállamok jelentős érdeklődése és a benyújtott javaslatok magas színvonala indokolta, és elmondta, hogy a dróntechnológia a határvédelemben, valamint a kritikus infrastruktúrák biztosításában is fontos szerepet játszik majd.

A program a projektek költségeinek akár 90 százalékát fedezheti.

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  • A támogatás drónok és drónelhárító rendszerek vásárlására,
  • a nemzeti megfigyelési hálózatokba történő integrálásukra,
  • valamint a hibrid fenyegetések felismerését és kezelését segítő egyéb technológiákra fordítható.

Brüsszel ettől elkülönülten további 170 millió eurót is rendelkezésre bocsátott a Frontex és a tagállami hatóságok számára pilóta nélküli határmegfigyelő eszközök beszerzésére, a Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz keretében. A mostani emeléssel

a határmegfigyelési technológiai támogatások együttes összege 550 millió euróra nő.

A luxembourgi egyeztetés a belügyminiszterek első személyes találkozója volt a nyári ceutai migrációs válság óta, amely több tagállam - köztük Magyarország - számára is okot adott a határvédelemmel kapcsolatos aggályok kiújulására. Görögország a tömeges, irreguláris érkezésekkel járó vészhelyzetekben a menedékkérelmek benyújtásának átmeneti felfüggesztését javasolta.

A Bizottság várhatóan a Frontex szerepének megerősítésére is javaslatot tesz, különösen a válságkezelés és az online térben megjelenő hibrid fenyegetések nyomon követése terén. Az ügynökség mandátumának felülvizsgálata még idén esedékes.

A migráció és a határigazgatás kérdéseiről az uniós állam- és kormányfők az október 15-16-i EU-csúcson is tárgyalnak majd, ahol a legfontosabb kérdés az lesz, képesek-e a tagállamok közös nevezőre jutni az unió következő ciklusra szóló hétéves költségvetéséről (MFF).

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