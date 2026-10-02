Új uniós pénzekre pályázik Magyarország: nagysebességű vasút és reptéri fejlesztés is a listán

A kormány jóváhagyta Magyarország projektjavaslatait az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2026-os CEF2 Reflow pályázati kiírására – derül ki a Magyar Közlöny pénteki számából. A listán vasúti fejlesztések, digitális közúti infrastruktúra, nehéztehergépjármű-töltők és a Budapest Airport katonai-polgári kettős felhasználású fejlesztése is szerepel. A projektek tervezett bruttó összköltsége közel 49 milliárd forint.

Az október 2-i Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a kormány jóváhagyta a 2026-os CEF2 Reflow kiírásra benyújtani tervezett magyarországi projektjavaslatokat. Ezek egyelőre projektjavaslatok: a tényleges támogatásról az Európai Bizottság dönthet.

A tervezett uniós támogatás összege a megadott projektekre több mint 24 milliárd forint lehetne.

Az egyik legnagyobb tétel a Budapest–Bécs/Varsó nagysebességű vasút magyarországi szakaszaihoz kapcsolódik. A projektjavaslat tervezett bruttó összköltsége 19,05 milliárd forint, amelyből 11 milliárd forintot fedezne a CEF-támogatás, 8 milliárd forintot pedig hazai költségvetési támogatás. A projekt célja többek között az elvi vasúti létesítési engedélyezési dokumentáció elkészítése, valamint az NSV és a meglévő vasúti hálózat kapcsolatainak tervezése.

Szintén szerepel a listán a Balatonszentgyörgy–Gyékényes határon átmenő vasúti vonalszakasz korszerűsítésének előkészítése, új deltavágány létesítésével. Ennek tervezett költsége 4,16 milliárd forint, amelyből 3,54 milliárd forint lenne uniós támogatás. A fejlesztés a Mediterrán TEN-T korridorhoz kapcsolódik, és többek között tanulmányok, engedélyezési tervek, valamint környezetvédelmi és építési engedélyek megszerzését tartalmazza.

A közúti digitalizációs fejlesztések között megjelenik a DTI4CCAM projekt is, amely az autonóm, intelligens közúti közlekedést támogató útmenti infrastruktúra- és informatikai rendszerfejlesztést célozza. A Magyar Közút részvételével tervezett projekt bruttó összköltsége 279,5 millió forint.

A kormányhatározatban szerepel egy nemzetközi, katonai mobilitási fókuszú projekt is: az European Dual-Use Corridor Partnership, amely a Central Northern és Central Southern katonai folyosók szűk keresztmetszeteit, infrastrukturális hiányait és határon átnyúló függőségeit vizsgálná.

A magánszektori projektek között az E.ON Drive Infrastructure Hungary Tolmácson, a 2-es út mellett telepítene négy, egyenként legalább 1 MW teljesítményű nehéztehergépjármű-töltőpontot. A projekt bruttó összköltsége 2,48 milliárd forint, ebből 586,9 millió forint lenne CEF-támogatás.

A legnagyobb összegű fejlesztések között van a Budapest Airport projektje is:

a TARMAC program keretében új katonai-polgári kettős felhasználású forgalmi előtér és kapcsolódó beavatkozások valósulnának meg. A projekt bruttó összköltsége 22,7 milliárd forint, amelyhez 8,94 milliárd forint uniós támogatást terveznek.

A kormány Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert bízta meg több projektjavaslat benyújtásával, 2026. október 6-i határidővel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images