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Újabb bővítésre készül Brüsszel: von der Leyen bejelentette a következő lépést
Uniós források

Újabb bővítésre készül Brüsszel: von der Leyen bejelentette a következő lépést

Portfolio
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Határozottan kiállt Észak-Macedónia uniós csatlakozása mellett Ursula von der Leyen, és bejelentette, hogy a Bizottság jövő héten bemutatja az EU bővítését előkészítő terveit. A gazdasági közeledés már kézzelfogható előnyöket hozott az országnak, a tagság felé vezető utat azonban továbbra is politikai feltételek és tagállami döntések határozzák meg.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Észak-Macedónia uniós csatlakozását sürgette Ursula von der Leyen pénteken Szkopjéban, ahol Hrisztijan Mickoszki miniszterelnökkel tárgyalt. Az Európai Bizottság elnöke szerint az országnak az európai közösségben van a helye, a továbblépéshez azonban teljesítenie kell a tárgyalások következő szakaszának megnyitásához szükséges feltételt.

Azt akarjuk, hogy Észak-Macedónia lakói az Európai Unió részévé váljanak. Ez a határozott szándékunk.

- fogalmazott von der Leyen.

A csatlakozási folyamat egyik fő akadálya továbbra is az alkotmánymódosítás, amelynek értelmében a bolgár közösséget is nevesíteni kellene az ország alaptörvényében. Enélkül nem nyitható meg az alapvető kérdéseket, köztük a jogállamiságot és az igazságszolgáltatást tartalmazó tárgyalási fejezetcsoport. Észak-Macedónia 2005 óta tagjelölt, a csatlakozási tárgyalások pedig formálisan 2022-ben kezdődtek meg.

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A teljes jogú tagság előtt Brüsszel a fokozatos gazdasági integrációval igyekszik kézzelfogható előnyöket biztosítani. Von der Leyen szerint

Észak-Macedónia eddig 140 millió eurót kapott a nyugat-balkáni növekedési terv keretében, és a következő hetekben további kifizetések várhatók.

A SEPA-hoz, az egységes eurófizetési térséghez való csatlakozás nyomán a tranzakciós díjak több mint 90 százalékkal csökkentek. A roamingdíjak mérséklése mellett az ország az európai AI-infrastruktúrához is kapcsolódik.

A Bizottság elnöke azt is bejelentette, hogy a jövő héten bemutatják az EU bővítés előtti szakpolitikai felülvizsgálatait. Ezek az intézményi működés, a közös szakpolitikák és a költségvetés szükséges változtatásait vizsgálják, külön figyelmet fordítva a demokratikus értékek és a jogállamiság védelmére.

Ahogy arról a Portfolio-n korábban beszámoltunk, a nyugat-balkáni országok gyorsabb előrelépést várnak Brüsszeltől, Észak-Macedónia pedig a korábbi tagsági ígéretek ismétlése helyett konkrét eredményeket sürget.

Von der Leyen támogatása persze nem jelenti, hogy belátható időn belül taggá válhatnak,

és nem véletlen, hogy a mostani nyilatkozatban sem tett utalást céldátumra. Az új felek csatlakozásról a tagállamoknak egyhangúlag kell dönteniük, és bár keringenek tervek arról, hogyan lehetne korlátozott szavazati jogok mellett kisebb országokat beengedni, egyelőre úgy látszik egyik verzióval sem sikerült meggyőzni a nemzeti kormányokat.

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