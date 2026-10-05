Ha Ukrajna be is léphet az EU-ba, Brüsszel nem ad nekik az agrártámogatásokból

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A reformcsomag értelmében Ukrajna a csatlakozását követően csak korlátozottan férhetne hozzá az évi 55 milliárd eurós uniós agrártámogatási kerethez, valamint a közös élelmiszerpiachoz. Az intézkedéssel az Európai Bizottság elsősorban Magyarország, Lengyelország, Franciaország és Olaszország aggályait kívánja kezelni.

Cserébe Brüsszel segítséget ígér Kijevnek, hogy visszaszerezhesse a hozzáférést a korábbi, az orosz háború miatt súlyosan megzavart exportpiacaihoz.

A dokumentum Ukrajnát, Moldovát, Montenegrót és Albániát nevezi meg a csatlakozási folyamatban leginkább előrehaladott országokként. Számukra egyedi csatlakozási ütemterveket készítenek, amelyek ugyan nem rögzítenek konkrét belépési dátumot, de elősegítik a folyamat felgyorsítását.

Az orosz–ukrán háború által felerősített bővítési nyomás közepette több uniós fővárosban is aggodalmat váltott ki, hogy Brüsszel esetleg engedményeket tesz a jogállamisági és korrupcióellenes követelményekből. Az utóbbi időszak ukrajnai korrupciós botrányai tovább fokozták a kételyeket azzal kapcsolatban, hogy Kijev valóban annyira előrehaladott-e, mint amennyire a bővítéspárti retorika sugallja.

Az Európai Bizottság reformjavaslatai ezért pénzügyi és jogalkotási szankciókat irányoznak elő annak biztosítására, hogy az új tagok a csatlakozási tárgyalások során vállalt kötelezettségeiket a belépés után is teljesítsék. Az úgynevezett "célkitűzésalapú finanszírozási eszközök" az uniós forrásokhoz való hozzáférést a reformok előrehaladásához kötnék, a csatlakozást követően pedig a teljes jogállamisági eszköztárat bevetnék a szabályok betartásának ellenőrzésére.

A javaslatok emellett a szavazati jogok megvonására szolgáló eljárás – az úgynevezett 7. cikk szerinti mechanizmus – reformját is tartalmazzák, hogy az gyorsabban és hatékonyabban legyen alkalmazható a jogsértő tagállamokkal szemben.

A dokumentumot a héten vitatják meg az Európai Bizottság vezető tisztségviselői, elfogadását pedig keddre tervezik.

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