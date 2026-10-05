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Lange: Kína belassulása adhat ütőkártyát az EU kezébe
Uniós források

Lange: Kína belassulása adhat ütőkártyát az EU kezébe

Portfolio
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Kína növekvő exportfüggősége erősítheti Brüsszel alkupozícióját a héten esedékes uniós–kínai kereskedelmi tárgyalásokon – véli Bernd Lange, az Európai Parlament kereskedelmi bizottságának elnöke. Az EU a kereskedelmi egyensúlytalanság mérséklését és a kritikus nyersanyagokhoz való könnyebb hozzáférést várja a kínaiaktól, ha ez nem sikerül, akkor ellenlépésekre készül.

Kína gazdasági lassulása és növekvő exportfüggősége erősítheti az Európai Unió alkupozícióját a Pekinggel folytatott kereskedelmi tárgyalásokon

- mondta Bernd Lange az Euractivnak adott interjújában. Az Európai Parlament nemzetközi kereskedelmi bizottságának elnöke szerint az elhúzódó kínai ingatlanpiaci válság és a gyenge belső kereslet miatt az európai piac jelentősége tovább nőtt a kínai vállalatok számára.

A német politikus úgy látja, ezt a helyzetet Maroš Šefčovič uniós kereskedelmi biztos is ki fogja használni, amikor csütörtökön Pekingben Vang Ven-tao kereskedelmi miniszterrel tárgyal.

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- fogalmazott Lange, aki a csökkenő kínai lakásárakat és az autóipari nyereség visszaesését emelte ki. Szerinte az exporttól való függés érdemi tárgyalási mozgásteret biztosít Brüsszelnek.

A gyenge kínai fogyasztás és beruházási aktivitás egyre több terméket terel a külpiacokra, így Kína idén meghaladhatja a tavaly elért, rekordot jelentő 1200 milliárd dolláros globális kereskedelmi többletét. A lap által idézett júliusi IMF-előrejelzés az ország gazdasági növekedésének lassulását várja:

a 2025-ös 5 százalék után idén 4,6 százalékos bővülést prognosztizál.

A kínai export általános növekedése persze élezi a két fél közötti kereskedelmi feszültségeket, az EU számára pedig a piacra jutás akadályai és a kritikus ásványi anyagok kiengedésének korlátozása is problémát jelentenek, különösen az európai gyártókat terhelő magasabb energiaárak miatt.

Šefčovič a látogatás előtt kézzelfogható eredményeket sürgetett a kereskedelmi egyensúlytalanság és a piaci korlátozások ügyében. Ennek elmaradása esetén ellenlépéseket helyezett kilátásba, köztük egy előkészítés alatt álló, a kínai függőség mérséklését célzó uniós eszköz alkalmazását.

Lange óvatosan derűlátó a tárgyalások kimenetelével kapcsolatban, és azt tartaná konkrét eredménynek,

  • ha bizonyos termékeknél érdemben csökkenne a kínai kereskedelmi többlet, illetve
  • az uniós vállalatok könnyebben juthatnának a ritkaföldfémek importálásához szükséges engedélyekhez.

Ezek az anyagok számos fejlett technológia gyártásához nélkülözhetetlenek, termelésükben nagyjából 70, feldolgozásukban pedig 90 százalékos Kína globális részesedése.

Lange, aki a hónap végén maga is Kínába látogat, hangsúlyozta, hogy nem támogatja a konfliktus fokozását, de szükség esetén indokoltnak tartja a határozottabb fellépést.

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