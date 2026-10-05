Rendkívüli fordulat Brüsszelben: Magyar Péter szakíthat Orbán Viktor politikájával

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Magyar Péter miniszterelnök – aki ebben a kérdésben szakíthat elődje, Orbán Viktor elzárkózó politikájával – a brit lap szerint arra utasította a magyar diplomatákat, hogy a munkaszintű egyeztetéseken ne akadályozzák a következő két tárgyalási fejezetcsoport esetleges megnyitásáról szóló levelek kiküldését Ukrajna és Moldova részére.

A két fejezetcsoport a belső piacot, valamint a versenyképességi szakpolitikákat öleli fel – értesült a Financial Times két, az ügyet ismerő forrástól.

A magyar kormány teljes körű politikai támogatása ugyanakkor ahhoz a feltételhez kötött, hogy az ukrán parlament október 12-én megszavazza a nemzeti kisebbségek oktatási jogait bővítő törvényt. A magyar kisebbség jogai régóta kulcskérdést jelentenek a magyar kormány számára, a törvénytervezet pedig a magyar fél közreműködésével és visszajelzései alapján készült el.

Amennyiben a kijevi parlament elfogadja a jogszabályt, a tíz nap múlva esedékes brüsszeli EU-csúcs előtt elindulhat a fejezetcsoportok megnyitásának hivatalos politikai folyamata. Ukrajna csatlakozási folyamata halad előre, tiszteletben tartva az előírásokat és a realitásokat – fogalmazott egy, a budapesti tárgyalásokról tájékozott uniós tisztségviselő.

A hat tárgyalási fejezetcsoportból az alapvető jogokat és a külkapcsolatokat érintőket idén júniusban, illetve júliusban már megnyitották Ukrajna és Moldova előtt. Ha a belső piaci és a versenyképességi témákban is megszületik az egyezség, már csak két fejezetcsoport marad hátra: a zöld agenda, valamint a mezőgazdaság és kohézió. Az Európai Bizottság mindkét ország esetében még az év vége előtt szeretne előrelépni ezekben is.

A csatlakozási tárgyalások összesen 33 fejezetből állnak, amelyek lezárásához mind a 27 tagállam egyhangú döntése szükséges, miután az Európai Bizottság meggyőződött az adott ország jogrendszerének uniós jogharmonizációjáról.

Címlapkép forrása: EU