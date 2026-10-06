„A bizonytalanságnak ára van” – Hajdu Márton az európai kapcsolatok gazdasági jelentőségéről

Hajdu Márton, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke a Back to Europe konferencián arról beszélt, hogyan válhat a nemzetközi bizalom a magyar gazdaság növekedésének egyik feltételévé. Szerinte a bizalom értéke a beruházási döntésekben, a vállalkozások teljesítményében és az emberek életében is megjelenik.
Egy vállalkozó fejlesztési döntését nemcsak az üzleti ötlet befolyásolja, hiszen annak megvalósíthatóságában számít a hitel ára, a képzett munkaerő elérhetősége, a szabályozás kiszámíthatósága és a külföldi kapcsolatok megléte is.
A helyreálló nemzetközi bizalom akkor éri el a célját, ha több magyar ember és vállalkozás mer és képes hosszú távra tervezni
– fogalmazott Hajdu.
A bizottsági elnök szerint a korábbi gazdasági modell korlátai között szerepelt, hogy a politikai szempontok túl nagy súlyt kaptak a közpénzek elosztásában, a szabályok alakításában és a piaci lehetőségekhez való hozzáférésben.
A korrupció nemcsak pénzügyi veszteséget okoz, hanem a vállalkozói energiát is elterelheti a fejlesztéstől és az új piacok keresésétől.
A következő növekedési szakaszhoz szerinte nagyobb termelékenységre, tisztességes versenyre és az emberek képességeibe történő beruházásra van szükség.
Hajdu a gazdasági fordulat feltételei között a stabil, valós számokra épülő költségvetést, a kiszámítható szabályozást és a közpénzek átlátható felhasználását emelte ki, hiszen, ahogy elmondta
A bizonytalanságnak ára van. Ezt az árat végső soron az állam, a vállalkozások és a családok fizetik meg.
A vállalkozások támogatásának világos célokhoz és ellenőrizhető eredményekhez kell kötődnie.
A nemzetközi bizalom javulását már a pénzügyi piacokon is érzékelhetőnek nevezte, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a befektetők az ígéretek végrehajtását is figyelik. Az alacsonyabb országkockázat idővel a vállalati finanszírozás feltételeit is javíthatja, és több beruházást tehet megtérülővé, hiszen egy egymilliárd forintos fennálló hitelnél
már egyetlen százalékpontnyi kamatkülönbség évi tízmillió forintot jelent.
Az uniós forrásokból finanszírozott fejlesztések kétféleképpen segíthetik a gazdaságot:
- egyrészről már a kivitelezésük is megrendeléseket adhat a magyar vállalkozásoknak,
- másrészről az elkészült beruházások pedig javíthatják a gazdaság teljesítőképességét.
Hajdu a vasúti, energetikai és vízügyi fejlesztéseket, valamint a lakhatási programokat emelte ki, hozzátéve, hogy a növekedéshez az oktatás, a szakképzés, az egészségügy és a kutatás minősége is alapvető.
A magyar vállalkozások érdekérvényesítéséről szólva azt mondta, hogy az európai szabályok alakításában felkészült, megbízható partnerként kell részt venni, a magyar álláspontot pedig hazai szakmai egyeztetésekre és szövetségépítésre kell alapozni. A kiszámíthatóságot intézményi garanciáknak is erősíteniük kell, például független jogorvoslattal, átlátható döntésekkel és érdemi parlamenti ellenőrzéssel. Mint elmondta:
a magyar gazdaság növekedését a magyar emberek és vállalkozások teljesítménye fogja megteremteni. A mi feladatunk olyan államot és olyan nemzetközi kapcsolatokat építeni, amelyekben ez a teljesítmény ki tud bontakozni.
Címlapkép forrása: Portfolio
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